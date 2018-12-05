TÃ¼rkiye'nin bÃ¼yÃ¼me beklentisi dÃ¼ÅŸtÃ¼, enflasyon beklentisi arttÄ±

Fitch, TÃ¼rkiye iÃ§in bÃ¼yÃ¼me beklentilerini dÃ¼ÅŸÃ¼rdÃ¼, enflasyon beklentisini yÃ¼kseltti. Fitch'in 2018 sonu iÃ§in dolar/TL beklentisi 5.80 oldu.

UluslarasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Fitch, Türkiye için büyüme ve enflasyon beklentilerini açÄ±kladÄ±. Buna göre büyüme aÅŸaÄŸÄ±, enflasyon beklentileri ise yukarÄ± yönlü revize edildi.

Fitch, 2018 yÄ±lÄ± için büyüme beklentisini yüzde 3.8'den yüzde 3.5'e; 2019 büyüme beklentisini yüzde 1.2'den yüzde 0.6'ya; 2020 büyüme beklentisini yüzde 3.9'dan yüzde 3.1'e indirdi.

Enflasyon beklentisi ise, 2018 yÄ±lÄ± için yüzde 20'den yüzde 25'e; 2019 için yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltilirken, 2020 için yüzde 10 olarak korundu.

Dünya'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± habere göre, Türkiye'de politika faiz oranÄ±nÄ± 2019 sonunda yüzde 22, 2020 sonunda yüzde 16 olarak bekleyen Fitch'in 2018 sonu için dolar/TL beklentisi 5.80; 2019 sonu için 5.90; 2020 sonu için 6.

KuruluÅŸ, beklentilerdeki deÄŸiÅŸiklikler için ÅŸu gerekçeleri sÄ±raladÄ±:

â– Türkiye için ana senaryomuz müzmin bir trendin altÄ±nda büyüme, yüksek enflasyon.

â– BankalarÄ±n dÄ±ÅŸ finansmana eriÅŸim kabiliyetleri, kurda toparlanma ve azalan jeopolitik gerilimler güven göstergelerinin dibi bulmalarÄ±na neden oldu.

â– Yurt içi politikalarÄ±n erken gevÅŸetilmesi lira üzerinde piyasa baskÄ±sÄ±nÄ±n yinelenmesine yol açabilir.

â– Türk LirasÄ±'na yönelik görüÅŸlerimiz hafif ÅŸekilde güçlendi, ancak kayda deÄŸer belirsizliÄŸe konu olmaya devam ediyor.

â– Türkiye'de politika faizlerinde 2019'un ikinci yarÄ±sÄ±na kadar bir indirim beklemiyoruz, ancak reel ekonomide gerilimler daha görünür ve bu nedenle büyüme tahminlerimizi düÅŸürdük. (HABER MERKEZÄ°)

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