Yayını durdurulan Cem TV'den destek çağrısı

Türksat tarafından 1 Temmuz 2019 saat: 00.10 sularında yayını durdurulan Cem TV destek çağrısı yaptı.

CEM Vakfı Basın Halkla İlişkiler tarafından yapılan açıklamada, CEM TV’nin yayınının, 1 Temmuz 2019 saat: 00.10 sularında Türksat tarafından durdurulduğu belirtilerek, "Televizyonumuzun tekrar yayına geçebilmesi için bugüne kadar yaptığımız görüşmeler, çabalar maalesef bir sonuç vermemiştir. CEM Televizyonu’nun; barış ve kardeşlik duyguları ile bir arada yaşamak ve bir inancın misyonunu üstlenmesi ile de toplumsal barışa yapmış olduğu katkı herkesin malumudur. Televizyonumuza sahip çıkalım! Maddi ve manevi desteklerimizi esirgemeyelim! İnancımız, düşüncelerimiz ne olursa olsun güzel ülkemizde kardeşlikle bir arada yaşamak en büyük dileğimizdir” denildi. (HABER MERKEZİ)