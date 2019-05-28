Cem TV’de sözleşmeyi Yüksek Hakem Kurulu imzaladı

Türkiye Gazeteciler Sendikası ile Cem TV arasında uyuşmazlıkla sonuçlanan toplu iş sözleşmesi Yüksek Hakem Kurulu (YHK) tarafından imzalandı.

YHK’nin imzaladığı sözleşmeye göre çalışanların ücretlerine birinci altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5, üçüncü altı ay yüzde 5, dördüncü altı aylık dilim için ise yüzde 5’lik artış yapılacak. Çalışanlarına yıllık ikramiyeleri ise 20 günlük ücret tutarında ödenecek. Aylık yol parası da alacak olan Cem TV çalışanları, haksız yere işten atılmaları durumunda mevcut haklarının dışında 12 aylık ücret tutarında ekstra tazminat alacak. (İstanbul/EVRENSEL)