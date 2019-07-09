İzmit'te Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin anısına sergi

İzmit Belediyesi "İzmit Unutmaz" sloganıyla Rıfat Ilgaz ve Aziz Nesin’in ölüm yıl dönümü dolayısıyla sokak sergisi açtı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, belediye önünde açtığı sokak sergisinde 7 Temmuz 1993’te yaşamını yitiren Rıfat Ilgaz ile 6 Temmuz 1995'te hayatını kaybeden Aziz Nesin’i fotoğrafları ve sözleriyle andı. "İzmit Unutmaz" isimli sokak sergisinde sergilenen fotoğrafları ve yazarların pasajlarını okuyan yurttaşlar bir süre sokak sergisini gezdi.

Ilgaz ile Nesin’in fotoğraflarından ve eserlerinde yer alan pasajlardan oluşan sokak sergisi, 9 Temmuz'da İzmit Belediyesi önünde, 10 Temmuz'da Cumhuriyet Parkı'nda, 11 Temmuz'da Fethiye Caddesi'nde, 12 Temmuz'da ise Doğu Kışla Parkı’nda sergilenecek. (Kocaeli/EVRENSEL)

Rıfat Ilgaz kimdir, eserleri nelerdir?

'Rıfat Ilgaz Cide’dir, Cide’yi silemezsiniz'

Madımak'ta ne kalemler yakılabildi, ne mızıkanın sesi susturulabildi