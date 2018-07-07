RÄ±fat Ilgaz kimdir, eserleri nelerdir?

Usta Yazar RÄ±fat Ilgaz kimdir? RÄ±fat Ilgaz'Ä±n hayatÄ± ve eserlerine dair bilgiler...

Tam adÄ± Mehmet RÄ±fat Ilgaz olan usta yazar, 7 MayÄ±s 1911'de Kastamonu'da dünyaya geldi. Ä°lk ve orta okul eÄŸitimini Kastamonu'da tamamlayan Ilgaz, yatÄ±lÄ± olarak öÄŸrenim gördüÄŸü Muallim Mektebi'nden 1930 yÄ±lÄ±nda mezun oldu.

Åžiir yazmaya öÄŸrencilik yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan Ilgaz, 1936'da Gazi EÄŸitim Enstitüsünde edebiyat eÄŸitimi de alarak, 6 yÄ±l süreyle Gerede, Akçakoca, GümüÅŸova'da ilkokul öÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±.

Ilgaz, daha sonra Ä°stanbul'a tayin olarak Karagümrük Ortaokulunda ve NiÅŸantaÅŸÄ± Lisesinde Türkçe öÄŸretmeni olarak görev yaptÄ±.

RIFAT ILGAZ'IN YAZI HAYATI

Ä°lk ÅŸiiri "Sevgilimin MezarÄ±nda"yÄ± 15 yaÅŸÄ±nda kaleme alan RÄ±fat Ilgaz'Ä±n eserleri 1940'da "ÇÄ±ÄŸÄ±r", "OluÅŸ", "Ulus", "GüneÅŸ", "Yücel", "VarlÄ±k", "Hamle" ve "Yeni Ä°nsanlÄ±k" gibi birçok dergide yayÄ±mlandÄ±.

Felsefe eÄŸitimi de alan Ilgaz, yine 1940'lÄ± yÄ±llarda Hasan TanrÄ±kut, Sabahattin Kudret Aksal, Salah Birsel'le tanÄ±ÅŸtÄ±. Ömer Faruk Toprak ile 1942'de "YürüyüÅŸ Dergisi"ni çÄ±karan Ilgaz, bu dergide Orhan Kemal, Sait Faik AbasÄ±yanÄ±k, Cahit Irgat, Ä°brahim Abdülkadir Meriçboyu, NâzÄ±m Hikmet gibi ÅŸairlerle birlikte çalÄ±ÅŸtÄ±.

Ilgaz'Ä±n ilk ÅŸiir kitabÄ± "Yarenlik" ise 1943'te edebiyatseverlerle buluÅŸurken, 1944'te yazdÄ±ÄŸÄ± "SÄ±nÄ±f" adlÄ± ÅŸiir kitabÄ±ndan dolayÄ± 6 ay hapis cezasÄ± aldÄ±. Serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ktan sonra da öÄŸretmenlik yapmaya devam etmek isteyen Ilgaz, 1946'da öÄŸretmenlikten ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ± ve gazetecilik yapmaya baÅŸladÄ±.

YazÄ±larÄ±nda ve yaÅŸamÄ±nda toplumcu gerçekçi bir çizgi devam ettirmeye çalÄ±ÅŸan Ilgaz'Ä±n 1953'te yazdÄ±ÄŸÄ± "Devam" adlÄ± kitabÄ± da toplatÄ±ldÄ±. YazÄ±larÄ± ve ÅŸiirleri nedeniyle kovuÅŸturmaya tabi tutulan Ilgaz, yaklaÅŸÄ±k 5 buçuk yÄ±l mahkumiyet alsa da hem hastalÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± hem af kapsamÄ±na girdiÄŸi için cezasÄ±nÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± yattÄ±.

RÄ±fat Ilgaz, Aziz Nesin ve Esat Adil gibi isimlerle "Gerçek Gazetesi"ni, sonrasÄ±nda ise "YÄ±ÄŸÄ±n Dergisi"ni çÄ±karÄ±rken, "MarkopaÅŸa" adlÄ± mizah dergisinde de yazÄ± iÅŸleri müdürlüÄŸü yaptÄ±. Necati Sözen'in sahibi olduÄŸu "Adembaba" dergisinde 1952'de yazmaya baÅŸlayan usta yazar, o dönemde popüler olan "DolmuÅŸ", "Külah" ve "TaÅŸ" gibi mizah dergilerinde yazÄ±larÄ± yayÄ±mlandÄ±.

RÄ±fat Ilgazâ€™Ä±n yapÄ±tlarÄ±nda eÄŸitim ve yakÄ±n tarih

RIFAT ILGAZ VE HABABAM SINIFI

Ilgaz, aynÄ± zamanda 1952-1960 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Tan gazetesinde düzeltmen, dizgici ve röportaj yazarÄ± olarak çalÄ±ÅŸtÄ±. Daha sonra DolmuÅŸ Dergisi'nde "Stepne" takma adÄ±yla "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±", "Bizim KoÄŸuÅŸ" ve "Don KiÅŸot" eserlerini dizi olarak yayÄ±nladÄ±.

AsÄ±l ününü, 1959'da Türkiye'deki eÄŸitim sistemini eleÅŸtirmek amacÄ±yla hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±" adlÄ± kitapla kazanan RÄ±fat Ilgaz'Ä±n bu romanÄ± 1966'da oyunlaÅŸtÄ±rÄ±larak Ulvi Uraz Tiyatro TopluluÄŸu tarafÄ±ndan sahnelendi.

AynÄ± oyun yine 1969'da Ä°stanbul Tiyatrosu'nda sahneye koyuldu ve Ertem EÄŸilmez'in yönetmenliÄŸinde 1975 yÄ±lÄ±nda beyaz perdeye aktarÄ±ldÄ±.

"Vatan", "Demokrat Ä°zmir", "Yeni Gün", "Yeni Ulus" gazeteleri ile "Akbaba" dergisinde de yazÄ±lar yazan Ilgaz, sonra SÄ±nÄ±f YayÄ±nlarÄ±'nÄ± kurdu ve kendi kitaplarÄ±nÄ± buradan yayÄ±mladÄ±. BasÄ±n Åžeref KartÄ±'nÄ± ise 1970'de alan Ilgaz, 1974'te emekli oldu ve doÄŸum yeri olan Cide'ye yerleÅŸti.

12 Eylül 1980 darbesinde de gözaltÄ±na alÄ±nan Ilgaz, "YÄ±ldÄ±z Karayel" adlÄ± eseriyle 1982'de MadaralÄ± Roman ve Orhan Kemal Roman ödüllerini, "Ocak KatÄ±rÄ± Alagöz" ile de 1987'de Ömer Faruk Toprak Åžiir ödülünü aldÄ±.

Ömrü boyunca roman, hikaye, anÄ±, tiyatro ve çocuk ÅŸiirleri alanÄ±nda birçok eser veren RÄ±fat Ilgaz, 7 Temmuz 1993'te Ä°stanbul'da vefat etti, Zincirlikuyu mezarlÄ±ÄŸÄ±na defnedildi.

Grafik: Gözde Gültekinler/AA

RIFAT ILGAZ'IN ESERLERÄ°NDEN BAZILARI ÅžÖYLE:

Åžiir: "YaÅŸadÄ±kça", "Devam", "Üsküdar'da Sabah Oldu", "Soluk SoluÄŸa", "KarakÄ±lçÄ±k", "Uzak DeÄŸil", "Güvercinim Uyur mu", "KulaÄŸÄ±mÄ±z KiriÅŸte", Çocuk Bahçesi (çocuk ÅŸiirleri)

Hikaye: "RadarÄ±n AnahtarÄ±", "Don KiÅŸot Ä°stanbul'da", "Kesmeli BunlarÄ±", "Al AtÄ±nÄ±", "Palavra", "BunadÄ± Bu Adam", "Tuh Sana", "ÇalÄ±ÅŸ Osman Çiftlik Senin", "Hababam SÄ±nÄ±fÄ± UyanÄ±yor", Hababam SÄ±nÄ±fÄ± BaskÄ±nda", "Hababam SÄ±nÄ±fÄ± SÄ±nÄ±fta KaldÄ±"

Roman: "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±", "Bizim KoÄŸuÅŸ", "Karadeniz'in KÄ±yÄ±cÄ±ÄŸÄ±nda", "Karartma Geceleri", "MeÅŸrutiyet KÄ±rahathanesi", "ApartÄ±man ÇocuklarÄ±", "Hoca Nasrettin ve Çömezleri"

Tiyatro: "Hababam SÄ±nÄ±fÄ±", "Hababam SÄ±nÄ±fÄ± BaskÄ±nda", "Hababam SÄ±nÄ±fÄ± SÄ±nÄ±fta KaldÄ±", "Çatal Mata Kaç Çatal", "Abbas Yola Giden"

HatÄ±ra: "KÄ±rk YÄ±l Önce KÄ±rk YÄ±l Sonra", "YokuÅŸ YukarÄ±", "Biz de YaÅŸadÄ±k"

Çocuk EdebiyatÄ±: "BacaksÄ±z Kamyon Sürücüsü", "BacaksÄ±z Okulda", "BacaksÄ±z ParalÄ± Atlet", "Öksüz Civciv", "Küçükçekmece Okyanusu", "Cankurtaran YÄ±lmaz", "Kumdan Betona" (AA)

RÄ±fat Ilgaz: SÄ±nÄ±fÄ±nÄ±n fedaisi

www.evrensel.net