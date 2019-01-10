Aziz Nesin Emek Ödülü Kadir İnanır’a

Ankara Uluslararası Film Festivali’ni düzenleyen Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfının “Aziz Nesin Emek”, “Sanat Çınarı” ve “Kitle İletişim” alanlarında 3 farklı kategoride verdiği onur ödüllerinin bu yılki sahipleri belli oldu. Festivalin bu yılki onur ödüllerine Kadir İnanır, Nazlı Eray ve Gülse Birsel layık görüldü. Ödüller 18 Nisan’da MEB Şura Salonu’nda düzenlenecek açılış töreninde sahiplerine sunulacak.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Demirkol, yaptığı açıklamada “Dünya Kitle İletişim Vakfı, Aziz Nesin Emek Ödülü’nün, verdiği emekler, gösterdiği çabalar için Kadir İnanır’a sunulmasını uygun buldu. Kendisine bu ödülle bir kez daha teşekkür ediyoruz” ifadesini kullandı.

SANAT ÇINARI ÖDÜLÜ NAZLI ERAY'A

Sanat Çınarı Ödülü’nün sahibini, Ankara’da doğmuş ya da sanat yolculuğunu Ankara’da yapmış isimler arasından belirlediklerini aktaran Demirkol, bu yıl bu ödülün Ankara’da doğan ve bu kentin hikayelerini yazan Nazlı Eray’a verilmesinin uygun görüldüğünü bildirdi.

KİTLE İLETİŞİM ÖDÜLÜ GÜLSE BİRSEL'E

Demirkol, Kitle İletişim Ödülü’nün, sinemayı kitlelere sevdiren kişilere verildiğini anımsatarak bu yıl ödüle Gülse Birsel’in layık görüldüğünü belirtti. Demirkol, Gülse Birsel’in 2000’li yıllar boyunca değişen kültürel değer sistemini başarılı şekilde gözlemlediğini ve kimi zaman ironi kimi zaman ise kara mizah düzeyinde eleştirdiğini kaydetti. (Ankara/AA)