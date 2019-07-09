AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme kararına göre, Türkiye hükümeti Demirtaş'a 2 bin 500 avro manevi tazminat, bin avro da mahkeme masrafı ödeyecek.

Selahattin Demirtaş 5 Temmuz 2005’te Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisiyken Roj TV'de yaptığı bir konuşmada "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan mahkum edilmesiyle ilgili AİHM’e başvuru yapmıştı. Demirtaş'a "terör örgütü propagandası"ndan ertelemeli hapis cezası verilmesini; konuşmada şiddete, silahlı direnişe ya da nefrete teşvik olmadığı için ifade özgürlüğüne aykırı bulan mahkeme, hükümeti Demirtaş’a tazminat ödemeye de mahkum etti. 2016 Kasım’ında tutuklanan ve Edirne F Tipi Cezaevinde bulunan Demirtaş, 2010 yılında aldığı mahkumiyet kararıyla ilgili olarak Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin düşünce ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerini ihlal ettiği şikayetinde bulunmuştu.

AİHM "SERBEST BIRAKIN" DEMİŞTİ

AİHM, cezaevinde bulunan Demirtaş hakkında geçen yıl kasım ayında aldığı bir kararda, Türkiye’nin insan hakları ihlalinde bulunduğuna hükmederek, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemişti. AİHM daha sonra bu kararla ilgili tarafların yaptığı temyiz başvurusunu kabul ederek, davanın 17 yargıçtan oluşan Büyük Daire'de görülmesini kararlaştırmıştı. (HABER MERKEZİ)

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