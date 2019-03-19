19 Mart 2019 11:40
Son Güncellenme Tarihi: 19 Mart 2019 12:39

AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

Adalet Bakanlığı, AİHM'nin Selahattin Demirtaş davasının Büyük Daire’de görülmesine karar verdiğini açıkladı.

GÜNCELLENDİ
AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

Fotoğraf: MA

    • Paylaş

    AİHM, Selahattin Demirtaş davasında verdiği "serbest seçim hakkının ihlal edildiği" ve "görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği" şeklindeki kararlarını yeniden görüşecek.

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine itirazı ve Türkiye’nin temyiz başvurusunu birlikte kabul etti. Karar uyarınca Selahattin Demirtaş davası AİHM Büyük Daire’de görülecek.
     
    Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, AİHM’in Türkiye davalarına bakan 2’nci Dairesi’nin Demirtaş tarafından yapılan bireysel başvuruyla ilgili 20 Kasım 2018’de, “Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı” ve “Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı” yönündeki şikayetleri açısından bir ihlal olmadığı kararı aldığı hatırlatıldı.
     
    Açıklamada, AİHM kararında yer alan “Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle serbest seçim hakkının ihlal edildiği” ve “Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği” yönünde ihlal kararı verildiği ifade edilerek, Bakanlığın bu kararlara karşı 18 Şubat 2019 tarihinde “Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi” talebiyle itiraz ettiği hatırlatıldı.
     
    Adalet Bakanlığı açıklamasında, Türkiye’nin itirazını inceleyen Büyük Daire bünyesinde beş hâkimden oluşan kurulun, bugün verdiği kararla söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar verdiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Kurul, Büyük Daireye yapılan taleplerin yüzde 95’inden fazlasını reddettiğinden Türkiye’nin itirazının kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır” denildi.

    DAVANIN GÖRÜLMESİNE YENİDEN BAŞLANACAK

    Bu kararla birlikte davanın görülmesine yeniden başlanacak, Demirtaş ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümet taraflarına görüşleri yeniden sorulacak. AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg’da duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek. 

    ADALET BAKANLIĞI İTİRAZ ETMİŞTİ

    Adalet Bakanlığı’nın itirazında özet olarak, “Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yorumu ve uygulanması açısından ciddi nitelikte sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği” denilmişti. Ayrıca kararın, AİHM’in benzer nitelikteki önceki kararlarıyla çelişkili olduğu savunulmuştu. 

    NE OLMUŞTU?

    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım 2018 tarihinde HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusuna dair kararını açıklamış, tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu söyleyerek serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. O sırada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Newroz kutlamalarında yapılan konuşmalardan dolayı Demirtaş’a 4 yıl 8 ay hapis cezası kararı vermişti ve Demirtaş tahliye edilmemişti.

    Selahattin Demirtaş AİHM kararını Büyük Daire'ye taşıdı

    Selahattin Demirtaş AİHM kararını Büyük Daire'ye taşıdı

    24 Haziran 2018’deki Cumhurbaşkanlığı seçiminde tutuklu olmasına rağmen yarışarak tarihe geçen Demirtaş, iki yılı aşkın süredir cezaevinde.

    Demirtaş hakkındaki süreç, 20 Mayıs 2016’da dokunulmazlıkların kaldırılmasına yönelik anayasa değişikliğinin kabulü ile başladı. Dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra bunun anayasaya aykırı olduğunu savunan ve diğer HDP’li vekiller gibi ifade vermeye gitmeyi reddeden Demirtaş, 4 Kasım 2016’da gözaltına alındı. Demirtaş, o dönem HDP Eş Genel Başkanı olan Figen Yüksekdağ ve dokuz HDP’li vekil ile birlikte “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “terör örgütü üyeliği,”, “örgüt adına suç işlemek”, “propaganda” gibi gerekçelerle tutuklandı.

    DOSYANIN TAMAMI KONUŞMALARDAN

    Tutuklandığı dönemde Demirtaş hakkında savcılıklar tarafından hazırlanarak dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle Meclis’e gönderilen 96 fezleke vardı. Bunlardan 31’i Diyarbakır Başsavcılığı’nca birleştirilerek “ana dosya” haline getirildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ne açılan bu ana dava, daha sonra güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledildi. Dosyadaki suçlamaların dayanağı olarak Demirtaş’ın dokunulmazlığının bulunduğu dönemde yaptığı konuşmalar gösterildi. Sadece bu dosyadan 142 yıla kadar hapsi istenen Demirtaş, ilk savunmasını tutuklandıktan 460 gün sonra yapabildi ve yargılanmasının bütünüyle dayanaksız olduğunu söyledi.

    1,5 YIL SONRA İŞLEYEN ‘ÖNCELİK’

    Demirtaş hakkında bu dava dışında konuşmaları nedeniyle açılmış çok sayıda dava sürüyor. Demirtaş, HDP’li Sırrı Süreyya Önder ile birlikte bu dosyalardan birinde mahkum da oldu. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Newroz kutlamalarında yapılan konuşmalardan dolayı Demirtaş’a 4 yıl 8 ay, Önder’e 3 yıl 6 ay hapis cezası verdi. (HABER MERKEZİ)

    AİHM'den Demirtaş kararı: Tutukluluk hukuka aykırı, serbest bırakılsın

    AİHM'den Demirtaş kararı: Tutukluluk hukuka aykırı, serbest bırakılsın

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, CIA'yi ziyaret etti
    SONRAKİ HABER

    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı
    YAZARLAR
    Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Yeni Zelanda terörünün ardından

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Sağır yürekler ve Newroz'un çağrısı!

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Kıyımda halaya durmak

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Tesadüfen düşülür mü?
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı
    Selçuk Kozağaçlı "Sizi reddediyorum" dedi, salondan atıldı

    ÇHD ve HHB üyesi avukatların yargılandığı davada Selçuk Kozağaçlı, "Temsil ettiğiniz her şeyi reddediyorum" dedikten sonra salondan çıkarıldı.

    Reyhan Başaran emekçilere seslendi: Bize değil, kendinize oy verin
    Reyhan Başaran emekçilere seslendi: Bize değil, kendinize oy verin

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Kartepe, Karamürsel ve İzmit’te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi
    AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

    Adalet Bakanlığı, AİHM'nin Selahattin Demirtaş davasının Büyük Daire’de görülmesine karar verdiğini açıkladı.

    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi
    İzmir emek ve demokrasi güçleri adaylarla bir araya geldi

    İzmir'de emek ve demokrasi güçleri düzenledikleri toplantı ile taleplerini adaylara iletti, adayların görüşlerini dinledi.

    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti
    Çağrı Sarı "Paradise Papers" haberine dair davada beraat etti

    "Paradise Papers" haberleri nedeniyle yargılanan Evrensel’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Çağrı Sarı beraat etti.

    90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?
    90'lardan bugüne gazete manşetleri Newroz'u nasıl gördü?

    90'dan bugüne Newroz ile ilgili atılan gazete manşetleri iktidarın politikalarıyla uyum içinde oldu.

    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı
    Mamak'ta kadınlar talepleri için CHP'li adaya protokol imzalattı

    Ankara Mamak’ta yaşayan kadınlar, CHP Belediye Başkanı Adayı Adnan Demirci ile bir araya gelerek taleplerinin yer aldığı protokolü imzalattı.

    Seferihisar Belediyesinde TİS: Yüzde 26 artış sağlandı
    Seferihisar Belediyesinde TİS: Yüzde 26 artış sağlandı

    İzmir Seferihisar Belediyesi’nde kamu emekçilerinin örgütlü olduğu Tüm Bel-Sen ile belediye yönetimi arasında toplu sözleşme imzalandı.

    REKLAM
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    Fikirtepe’nin kağıt işçileri de mağdur
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    İranlı şair Füruğ Ferruhzad'ın hayatı sahneye taşındı
    GÜNCELLENDİ
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Sovyet Kozmonot Leonov'un ilk uzay yürüyüşü 54 yaşında
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    Kerem Alışık: Sadri Alışık tek başına bir konservatuvardı
    GÜNCELLENDİ
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon
    Suriye'de IŞİD'in son kalesine nihai operasyon

    SDG'nin, IŞİD’in kontrolü altındaki son bölge olan Baghuz'a dönük operasyonu sürüyor. SDG'nin IŞİD'in "son mevzisine girdiği" belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
    7 ilde muhalefete operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında

    Seçime günler kala Ankara, Bursa, Balıkesir, Şırnak, Mardin, Malatya ve Adıyaman'da ev baskınları düzenlendi. Çok sayıda kişi gözaltında.

    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı
    Mansur Yavaş hakkında "suçu bildirmemek" suçundan soruşturma açıldı

    CHP ve İYİ Parti'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş hakkında 'suçu yetkili makamlara bildirmemek' suçlamasıyla soruşturma açıldı. 

    Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi
    Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verildi

    Mahkeme, eski AKP milletvekili Burhan Kuzu'nun hakaret iddiasıyla hakkında dava açtığı Tiyatrocu Müjdat Gezen hakkında zorla getirme kararı verdi.

    GÜNCELLENDİ
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı
    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

    Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı.

    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım
    Yeni Zelanda Başbakanı Ardern: Teröristin adını asla anmayacağım

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, 50 kişinin hayatını kaybettiği Christchurch saldırısını gerçekleştiren kişinin adını asla anmayacağını söyledi.

    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor
    Tayyip Erdoğan'ın "himayesindeki" ikinci takım: Esenler Erokspor

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle bağlantılı olduğunu açıkladığı kulüplere Başakşehir'den sonra Esenler Erokspor da eklendi.

    Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası
    Çocuğa yönelik cinsel istismar davasında 67 yıl 6 ay hapis cezası

    Erzurum'da 15 yaşındaki yeğenini 5 yıl boyunca istismar eden sanığa 67 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

    GÜNCELLENDİ
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi
    Selma Gürkan: Birlikte yönetmenin tek yolu halkın örgütlü mücadelesi

    EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, yerel seçimlere ilişkin sorularımızı yanıtladı: Parti seçimlerde nasıl bir yol izleyecek, emekçilere çağrısı ne?

    GÜNCELLENDİ
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?
    Tuzla adayı Ali Doğan: Patron aday oluyor, işçi neden olmasın?

    20 yıldır tersanede çalışan Ali Doğan, Tuzla'da belediye meclis üyeliğine neden aday olduğunu ve yerel yönetim anlayışını Evrensel’e anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması
    Posta, Hürriyet ve CNN Türk'ten Sezai Temelli çarpıtması

    Hürriyet, Posta ve CNN Türk, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin söylemediği sözleri ‘haberleştirdi’.

    GÜNCELLENDİ
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Mart 2019 Salı
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19 Mart 2019 Salı

    Mithat Fabian Sözmen'le gazeteleri didik didik ediyoruz, ‘Ne var ne yok’ bakarak sabahın fotoğrafını çekmeye çalıştık.

    Sezgin Tanrıkulu: Şubat ayında 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi
    Sezgin Tanrıkulu: Şubat ayında 170 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Şubat 2019 İnsan Hakları İhlalleri Raporu’nu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı
    FETÖ Çatı Davası'nda Mehmet Özhaseki ayrıntısı

    FETÖ davası kararında, Cumhur İttifakı Ankara Adayı Mehmet Özhaseki’nin, başkan olduğu dönemde Kayseri Belediyesinin FETÖ'ye destek vermesi yer aldı.

    Merter'den izlenimler: Hep patronlar mı siyaset yapacak?
    Merter'den izlenimler: Hep patronlar mı siyaset yapacak?

    Ercüment Akdeniz, Güngören Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Gönül Karagenç adına yürütülen seçim çalışmasından izlenimlerini yazdı.