Demirtaş’ın avukatlarından AİHM açıklaması: Yeni bir karar verecek

HDP’nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi’nde görülecek davanın bir ‘temyiz’ davası olmadığını ve yeni kararlar alınabileceğini açıkladı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), cezaevinde olan Halkların Demokratik Partisi (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devam etmesine itirazı ve Türkiye’nin temyiz başvurusunu birlikte kabul etti. Karar uyarınca Selahattin Demirtaş davası AİHM Büyük Daire’de görülecek.

AİHM, Demirtaş davasının Büyük Daire'de görülmesine karar verdi

Demirtaş’ın avukatları AİHM kararına ilişkin yaptığı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yeniden inceleme kararının sadece Hükümetin talebi üzerine alındığı şeklinde eksik bir bilgi yayınlandığını ifade edildi. Açıklamada, “Büyük Dairenin yeniden inceleme süreci bir temyiz süreci değildir. Büyük Daire tarafından verilecek karar, Daireye yeniden gönderilmemekte ve kesin nitelik taşımaktadır. Büyük Daire, taraflar tarafından sunulan tüm delilleri değerlendirecek ve yeni bir karar verecektir” denildi.

Avukatların açıklamasında “Büyük Daire, Daire kararını tamamen veya kısmen doğru bulabileceği gibi, tarafların iddialarının bir veya daha fazlasını yeniden inceleyip yeni sonuçlara da ulaşabilir” ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 20 Kasım 2018 tarihinde HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın başvurusuna dair kararını açıklamış, tutukluluğun hukuka aykırı olduğunu söyleyerek serbest bırakılması çağrısı yapmıştı. O sırada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, 2013 Newroz kutlamalarında yapılan konuşmalardan dolayı Demirtaş’a 4 yıl 8 ay hapis cezası kararı vermişti ve Demirtaş tahliye edilmemişti. (HABER MERKEZİ)