09 Temmuz 2019 11:56

Eskişehir'de bozkırın ortasında maden uğruna 187 bin ağaç katledilecek

Eskişehir’de açılmak istenen demir ve nikel madeni için 1555 hektarlık ormanlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçları kurban edilecek.

Eskişehir'de bozkırın ortasında maden uğruna 187 bin ağaç katledilecek

Fotoğraf: Yusuf Yavuz

    • Paylaş

    Yusuf YAVUZ

    Türkiye kavurucu sıcakların tam ortasından geçerken tek bir ağacın bile gölgesi adeta hayat kurtarıyor. Hele de Orta Anadolu'nun karasal ikliminde yaşanan kuru sıcak bir tek ağaç dalını bile önemli kılıyor. Ancak Anadolu'nun kalbinde yer alan Eskişehir'de yerin altındaki madeni çıkarmak için yerin üstünde bulunan 187 bin 225 adet ağacın kesilmesi için idam fermanı çıktı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Eskişehir'in Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde demir ve nikel madeni için talep edilen kapasite artırımını projesi onayladı. Projenin ÇED raporunda yer verilen bilgilere göre toplam 31 bin dekarlık alanı kapsayan iki ayrı maden sahasında 187 bin 225 adet ağacın kesilmesi planlanıyor. Yöre halkı ise su kaynakları, tarım alanları ve şifalı su kaynağına sahip jeotermal hamamın zarar göreceği gerekçesiyle projeyi yargıya taşıdı. Eskişehir İdare Mahkemesi'nde dava açan yöre halkı, Porsuk Çayını da kirleteceğinden endişe edilen projenin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek ÇED Olumlu Kararının iptalini talep ediyor.

    ESKİŞEHİR’DE DEMİR VE NİKEL MADENİ İÇİN ÇED OLUMLU KARARI VERİLDİ

    Eskişehir'in Beylikova, Sivrihisar ve Mihalıççık ilçelerinde açılması planlanan demir ve nikel madeni tarım alanlarını, su kaynaklarını ve yaban hayatını tehdit ediyor. Abdulalim Karaçay adlı girişimci tarafından işletilmesi planlanan maden için toplam 3.140,55 hektarlık (31 bin dekar) alanı kapsayan iki ayrı arazide ruhsat verildi. İlk etapta 2.132 hektarlık kısmında işletmeye başlanması planlanan madencilik projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca geçtiğimiz Mayıs ayında 'ÇED Olumlu Kararı' verildi.

    Eskişehir, Çed Olumlu

    Fotoğraf: Yusuf Yavuz

    YILDA 1 MİLYON TON KAPASİTELİ KIRMA ELEME TESİSİ AÇILACAK

    Beylikova ilçesine bağlı Yalınlı, Süleymaniye ve Kızılcaören köyleriyle Sivrihisar'ın Dumluca, Mihalıççık ilçesinin ise Adahisar ile Karaçam köyleri yılda 500'er yüz bin ton demir ve nikel, 1 milyon ton da kırma eleme tesisini kapsayan projenin etki alanında bulunuyor. Ayrıca aynı girişimci tarafından bölgede daha önce açılmış olan ve ÇED Gerekli Değildir Kararı bulunan krom ve manyezit ocağının üretim kapasitelerinin de artırılması planlanıyor.

    YÖRE HALKI ÇED KARARINI YARGIYA TAŞIDI

    Ancak yöre köylüleri tarım alanlarını, su kaynaklarını ve yaban hayatını olumsuz etkilemesi beklenen madencilik girişimine karşı çıkıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın projeyle ilgili verdiği ÇED Olumlu Kararı'nın hukuka aykırı olduğunu savunan yöre halkı, kararın iptali istemiyle Eskişehir İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

    Fotoğraf: Yusuf Yavuz

    10 BİN TONLUK İZİN İLE 1 MİLYON TONLUK ÜRETİM YAPILMAK İSTENİYOR

    Maden projesiyle ilgili 2003 yılında alınan 10 bin tonluk kapasitelik "ÇED Gerekli Değildir" kararının gerekçe gösterilerek 1 milyon tonluk kapasite için dayanak yapıldığına işaret edilen dava dilekçesinde, "10 bin tonluk faaliyet için alınmış bulunan ÇED Gerekli Değildir Kararı gerekçe gösterilerek 1 milyon tonluk artış yetkisini yasal yükümlülükleri yerine getirmeksizin gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Bu durum açıkça kanuna karşı hile niteliğindedir. 2003 yılında, 2003 yılı teknolojileri ile yapılacak 10 bin tonluk faaliyet için ÇED gerekli görülmemiş olabilir. Ancak bugün söz konusu olan 2019 yılı teknolojileri ile 1 milyon tonluk bir üretimdir. 10 bin tonluk üretim için ÇED’in gerekli görülmeyişi gerekçe gösterilerek dava konusu 1 milyon tonluk ÇED raporunda hiçbir objektif ve denetlenebilir nitelikte teknik analize, ölçüme ve araştırmaya dayanılmamıştır" görüşüne yer verildi.

    "MADENDEN AÇIĞA ÇIKACAK SÜLFÜR PORSUK ÇAYINA KARIŞACAK"

    Maden ocağı ve kırma eleme tesisi açılması planlanan bölgenin tarım arazileriyle kaplı olduğu kaydedilen dava dilekçesinde, projeyle ilgili jeolojik çalışmanın yapılmadığının altı çizilerek, şöyle denildi: "Bölgedeki yer altı ve yer üstü su kaynaklarının konumu ile bu kaynakların özellikle yapılacak patlamalar ile ne şekilde etkileneceği, yer altı suyollarının ne şekilde değişeceği gibi bölge için hayati nitelikteki sorunlar ÇED Raporunda hiçbir şekilde ele alınmamıştır. Yine ÇED raporunda yer alan bilgilere göre, proje kapsamında planlanan üretim faaliyetlerinde öncelikle açık ocak üstü tarımsal toprak, kazılmak suretiyle alınarak ocak yakınında bir alana istiflenecek, tarımsal toprağın altından açığa çıkan maden üstü 1 milyon tona yakın sülfür bileşikli pasa da yine ocak yakınında bir yere istiflenecek bu pasadan sızacak sülfür bileşiklerinin yer altı suları ve Porsuk Çayı’na karışması önlenemeyecektir. Böylece işletilmesi sulama ihtiyacı nedeniyle tamamen Porsuk Çayı’na bağlı tarım arazilerinde tarımsal üretim zamanla suyun ve toprağın kimyasal kirliliği nedeniyle ortadan kalkacaktır."

    TARİHİ JEOTERMAL HAMAM DA MADEN PROJESİNİN TEHDİDİ ALTINDA

    "Projede planlanan kırma eleme tesisinin Süleymaniye Mahallesine kuş uçumu mesafesi 1640 metre, Porsuk Çayı’na 550 metre, yörede Yalınlı Hamamı adıyla hayli meşhur olan tarihi jeotermal kaplıcaya mesafesi ise sadece 820 metredir. Yalınlı Hamamı suyu yaklaşık 25 -27 derece ısıda saniyede 6-10 litre su akımı bulunan şifalı jeotermal niteliktedir ve yöre halkı dışında şehir ışından gelen misafirlerce de halen faal olarak kullanılmaktadır. Kaplıcanın Roma İmparatorluğu döneminde de kullanıldığı bu dönemden kalan bir takım bina kalıntılarından anlaşılmaktadır. Madencilik faaliyetleri kapsamında sözünü ettiğimiz bu kaplıcaya çok yakın mesafelerde dinamitle patlatmalar yapılacağı ÇED raporunda belirtilmiştir."

    "HALKIN KATILIMI TOPLANTISI BİZE DUYURULMADI"

    Davacılar konuyla ilgili ortak bir basın açıklaması yaparak madencilik girişimiyle ilgili endişelerini kamuoyu ile paylaştı. Süleymaniye Mahallesi Muhtarı Lütfü Bayraker, Dumluca Mahallesi Muhtarı Hasan Hüseyin Demir, Yalınlı Mahallesi Muhtarı Bilal Işık ve Süleymaniye köyünden Celal Öngel'in ortaklaşa yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadelere yer verildi:

    "Yaptığımız araştırma ile ÇED Raporu hazırlanması sürecinde yasal olarak gerçekleştirilmesi zorunlu olan Halkın Katılımı Toplantısının, bizlere duyurulmadan salt yasal zorunluluktan kurtulmak amacıyla şekli olarak gerçekleştirildiğini; ÇED Raporunun adeta kopyala yapıştır yöntemiyle hazırlandığını, yasal birçok zorunluluğun tıpkı Halkın Katılımı Toplantısında olduğu gibi şeklen ve usulsüz olarak sözde yerine getirildiğini öğrendik.

    Fotoğraf: Yusuf Yavuz

    "BİR KAÇ PATRON PARA KAZANACAK DİYE YAŞAMIMIZ YOK EDİLMESİN"

    "Raporu incelediğimizde bizlerin de yaşamakta olduğumuz 3 ilçeden 5 köyü içine alacak devasa bir alanda tonlarca dinamitin patlatılacağını, milyonlarca tonluk toprak ve kayanın kazılarak çevrenin pervasızca tahrip edileceğini, bu faaliyetler neticesinde bizlere ait tarım ve hayvancılık arazilerinin, su kaynaklarının geri dönülmez biçimde tahrip edileceğini, bölgedeki yaban hayatının neredeyse tamamen yok olacağını, soluduğumuz havanın toz ve sülfür bileşikleri nedeniyle solunamaz hale geleceğini ve tüm bunlara sadece bir madencilik şirketinin kârı uğruna izin verildiğini öğrendik. Bizler yaşamakta olduğumuz, çocuklarımızın da yaşayacağı bu toprakların, havamızın, suyumuzun birkaç patron para kazanacak diye yok edilmesini istemiyoruz."

    ÇED RAPORUNA GÖRE MADEN İÇİN 187 BİN AĞAÇ KATLEDİLECEK

    Eskişehirli köylülerin tepkisini çeken madencilik girişimiyle ilgili hazırlanan ÇED dosyasında dikkat çeken bir başka nokta ise ruhsat sahası içerisinde bulunan 1555 hektarlık ormanlık alanda yaklaşık 187 bin 225 adet ağacın kesilecek olması. Ardıç, meşe, karaçam ve sedir gibi ağaç türlerinin katledilmesi planlanan projenin ÇED raporunda kesilecek ağaçların yerine 5 katı kadar ağaç dikileceği öne sürülüyor.

    Fotoğraf: Yusuf Yavuz

    MADEN İZNİ VERİLEN BÖLGE KIZIL GEYİKLERİN YAŞAM ALANI

    Davacılardan Celal Öngel ise maden sahası içerisinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gelir getirici türler ve bal ormanı için ağaçlandırma yaptığına dikkat çekerek söz konusu ağaçların da yok edileceğini dile getirdi. Madencilik izni verilen bölgenin ayrıca kızıl geyiklerin de yaşam alanı olduğunun altını çizen Öngel, "Geçtiğimiz yıl bu bölgede 15-20 civarında kızıl geyik gördüm. Sürü halindelerdi. Eskişehir'den gelen fotoğrafçılar da görüntülemişlerdi. Ancak bu canlıların yaşadıkları alanın herhangi bir koruma statüsü bulunmuyor. Madencilik faaliyeti yaban hayatını da yok edecek" görüşünü dile getirdi.

    Kızıl geyikler için iyi haber: İdare mahkemesi ihaleyi durdurdu

    Kızıl geyikler için iyi haber: İdare mahkemesi ihaleyi durdurdu

    Eskişehir Alpu Ovası termik santral projesinin ihalesi iptal edildi

    Eskişehir Alpu Ovası termik santral projesinin ihalesi iptal edildi

    ÖNCEKİ HABER

    Sapanca halkı HES istemiyor: Burası heyelan bölgesi, doğayı mahvettiler
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    SYRIZA, halkı kurtarma iddiasıyla geldi, burjuvaziyi kurtarıp gitti!

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    TÜSİAD ve millet...

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Kürt sorunu ve yeni ‘süreç’ tartışmaları

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    ‘Birlik’te mücadele
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    CHP grup toplantısı | Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor
    CHP grup toplantısı | Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündemdeki konuları değerlendiriyor.

    GÜNCELLENDİ
    Sezai Temelli: Bu işleri başımıza açanlar şimdi "Beyaz sayfa açacağız" diyor
    Sezai Temelli: Bu işleri başımıza açanlar şimdi "Beyaz sayfa açacağız" diyor

    HDP grup toplantısında konuşan Sezai Temelli, demokrasi ittifakı ve yeni anayasa çağrısını yineledi, parlamentodaki partilere çağrı yaptı.

    "NTV spikeri Oğuz Haksever emekli oluyor" iddiası
    "NTV spikeri Oğuz Haksever emekli oluyor" iddiası

    Son aylarda gaflarıyla gündeme gelen NTV spikeri Oğuz Haksever'in emekliliğini istediği iddia edildi.

    AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi
    AİHM: Demirtaş'ın ifade özgürlüğü ihlal edildi

    AİHM, Selahattin Demirtaş'ın ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

    Eskişehir'de darbedilen Doğukan Bilir’e tazminat, polislere yeniden yargılama
    Eskişehir'de darbedilen Doğukan Bilir’e tazminat, polislere yeniden yargılama

    Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı direnişi sırasında Eskişehir'de darbedilen Doğukan Bilir hakkında hak ilhali kararı verdi. Polisler yeniden yargılanacak.

    Eskişehir'de bozkırın ortasında maden uğruna 187 bin ağaç katledilecek
    Eskişehir'de bozkırın ortasında maden uğruna 187 bin ağaç katledilecek

    Eskişehir’de açılmak istenen demir ve nikel madeni için 1555 hektarlık ormanlık alanda ardıç, sedir, karaçam ve meşe ağaçları kurban edilecek.

    GÜNCELLENDİ
    Kalkınma planı Mecliste: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik, kıdeme saldırı!
    Kalkınma planı Mecliste: Halka kemer sıkma, patronlara teşvik, kıdeme saldırı!

    2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından TBMM’ye sunuldu. Planda kıdem tazminatının fona devri de var.

    Meral Akşener: Ekonomiyi zam yağmuruyla düzelteceklerini sanıyorlar
    Meral Akşener: Ekonomiyi zam yağmuruyla düzelteceklerini sanıyorlar

    Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, kriz üzerinden AKP'yi eleştirdi. Akşener, "Ekonomiyi zam yağmuruyla düzelteceklerini sanıyorlar" dedi.

    GÜNCELLENDİ
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı
    2019 Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turu maçları tamamlandı
    Boncukla tasvir edilen virüsler
    Boncukla tasvir edilen virüsler
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Dans ile operanın buluşması: Troya
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    Kadıköy duvarlarını renklendirecek Muralist Kadıköy Festivali başlıyor
    GÜNCELLENDİ
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    2019 Kupa Amerika'da (Copa America) şampiyon Brezilya oldu
    GÜNCELLENDİ
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda şampiyon ABD
    GÜNCELLENDİ
    200'den fazla muvazzaf asker için yakalama ve gözaltı kararı verildi
    200'den fazla muvazzaf asker için yakalama ve gözaltı kararı verildi

    Çok sayıda ilde yürütülen "FETÖ" soruşturmaları kapsamında, 200'den fazla muvazzaf asker hakkında yakalama ve gözaltı kararı verildi.

    Sudan’da uzlaşma 8 tehdit ile karşı karşıya
    Sudan’da uzlaşma 8 tehdit ile karşı karşıya

    Sudan'da askeri cunta ile halk hareketi temsilcilerinin vardığı anlaşmayı ele alan El Arabi el Cedid makalesinde, olası tehlikelere dikkat çekiliyor.

    Diyarbakır’dan Erdoğan’a: Kürt sorunu yoksa niye biz ayrımcılığa uğruyoruz?
    Diyarbakır’dan Erdoğan’a: Kürt sorunu yoksa niye biz ayrımcılığa uğruyoruz?

    Erdoğan’ın “Kürt meselesi var demek bana, bize hakarettir” sözüne Diyarbakır’dan cevap: Kürt sorunu yoksa niye biz ayrımcılığa uğruyoruz.

    "Ancak güç birliğiyle istediğimizi alabiliriz"
    "Ancak güç birliğiyle istediğimizi alabiliriz"

    YHK tarafından bağıtlanan TÜPRAŞ sözleşmesini hatırlatan Ford işçileri, "Ancak güç birliğiyle istediğimizi alabiliriz" diyor.

    TEMSA işçileri: Yapılacak zam enflasyonun altında kalmasın
    TEMSA işçileri: Yapılacak zam enflasyonun altında kalmasın

    Metal iş kolunda TİS görüşmeleri eylülde başlayacak. Metal işçileri ücretlerinde ciddi bir artış talep ediyor.

    Uluslararası Atom Enerjisi: İran uranyum zenginleştirme seviyesini aştı
    Uluslararası Atom Enerjisi: İran uranyum zenginleştirme seviyesini aştı

    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran'ın nükleer anlaşma kapsamında belirlenen yüzde 3,67'lik uranyum zenginleştirme seviyesini aştığını teyit etti.

    Husiler, Suudi Arabistan'da Abha Havalimanı'nı İHA ile vurduğunu iddia etti
    Husiler, Suudi Arabistan'da Abha Havalimanı'nı İHA ile vurduğunu iddia etti

    Yemen'deki Husiler Suudi Arabistan'ın güneyindeki Abha Havalimanı'ndaki bazı noktaları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu.

    Gümüşhane'de şebeke suyunda koli basili ve bakteri üremesi tespit edildi
    Gümüşhane'de şebeke suyunda koli basili ve bakteri üremesi tespit edildi

    Gümüşhane'de içme suyundan zehirlenme vakalarının ardından yapılan incelemede suda koli basili ve coliform bakteri üremesi tespit edildi.

    Tunus'ta ABD'nin işgal planı "Yüzyılın Anlaşması"na karşı yürüyüş düzenlendi
    Tunus'ta ABD'nin işgal planı "Yüzyılın Anlaşması"na karşı yürüyüş düzenlendi

    Tunus Genel İşçi Sendikası, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planını ve Bahreyn'de düzenlenen ekonomi çalıştayını protesto etmek için yürüdü.

    GÜNCELLENDİ
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı
    ODTÜ'de KYK yurdu inşaatı nöbetine polis saldırısı ve ağaç katliamı

    Kavaklık alanda KYK yurdu inşaatına karşı nöbet tutan öğrencilere, ODTÜ'ye sokulan polis saldırdı. Saldırıda 1 öğrenci gözaltına alınırken ağaç kesimine başlandığı aktarıldı.

    Reyhanlı'da "Dost Eli" adlı derneğin deposunda patlama ve yangın: 13 yaralı
    Reyhanlı'da "Dost Eli" adlı derneğin deposunda patlama ve yangın: 13 yaralı

    Reyhanlı'da "Dost Eli" adında bir derneğin deposunda bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldiği 13 kişinin yaralandığı belirtildi.

    Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenler anıldı
    Çorlu tren katliamında hayatını kaybedenler anıldı

    Çorlu’da geçen yıl meydana gelen ve 25 kişinin hayatını kaybettiği 340 kişinin yaralandığı tren katliamının yıl dönümünde anma töreni düzenlendi.

    Ahmet Türk: Yolsuzlukları ortaya çıkardığımız için bizi hedef seçtiler
    Ahmet Türk: Yolsuzlukları ortaya çıkardığımız için bizi hedef seçtiler

    Mardin Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı Ahmet Türk, DEDAŞ’ın MARSU’nun elektriklerini kesmesi ve belediyeyi karalayan bazı haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir’de belediye emekçileri TİS aşamasını 'evet' diyerek onayladı
    İzmir’de belediye emekçileri TİS aşamasını 'evet' diyerek onayladı

    İzmir’de belediye emekçileri toplu iş sözleşmesi (TİS) aşamasını 'evet' diyerek onayladı

    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı
    Diyarbakır'da gözaltına alınan HDP Milletvekili Dersim Dağ serbest bırakıldı

    HDP Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır'daki eyleme müdahale sırasında iki danışmanıyla birlikte gözaltına alındı. Dağ ve danışmanları daha sonra serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı
    Yunanistan'da erken genel seçimi Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı

    Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine göre, erken genel seçimi Kiriakos Miçotakis liderliğindeki merkez sağ Yeni Demokrasi (ND) partisi kazandı. 