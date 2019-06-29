Eskişehir Alpu Ovası termik santral projesinin ihalesi iptal edildi

Eskişehir’in Alpu Ovası’na yapılması planlanan kömürlü termik santralin ihalesi iptal edildi.

“7. KEZ İHALEYE ÇIKAN PROJE”

Birgün’den Dilek Yeğin’in haberine göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, önceki gün yapılması planlanan ihalenin duyurusunu internet sitesinden kaldırdı.

7. kez ihaleye çıkan projeye hiçbir şirketin teklif vermediği iddia edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen resmi Twitter hesabından kararı duyurdu.

“Gözümüz aydın Eskişehir!” başlığıyla paylaştığı notta “İç Anadolu’nun en verimli tarım arazilerinden biri olan Alpu Ovamıza kurulması planlanan kömürlü termik santral ihalesi bir kez daha iptal edildi” ifadeleriyle iptal kararını duyurdu.

Büyükerşen, “Havamıza, suyumuza, toprağımıza ve yurttaşlarımıza büyük zararı olacak bu projenin tamamen iptal edilmesi için hukuk mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz” dedi.

Yöre halkı ve yaşam savunucuları projenin iptali için defalarca dava açtı, eylem yaptı. Santralin kurulması planlanan alanın tarım dışı kullanımının uygun olduğuna dair Toprak Kurulu kararlarının iptali talebi ile açılan davada, bilirkişi raporunda tarım dışı amaçlı kullanımın uygun olmadığına ilişkin tespitler de yer almıştı. (HABER MERKEZİ)

Fotoğra: Meltem Karakaş Kaya