İZENERJİ'de TİS süreci: Talepler kabul edilmezse sendika greve çıkacak

5 bin 80 İZENERJİ işçisini ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde arabulucu süresi sona ermesi üzerine sendika ve belediye bürokratları arasında görüşme gerçekleşti. Mart ayından beri devam eden TİS sürecinde 68 maddeden 66'sında anlaşma sağlandı. Bugün Genel İş 2 No'lu Şube yöneticileri ile İzmir Büyülşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında gerçekleşecek görüşmede talepler kabul edilmezse işçiler greve çıkacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki yedinci dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) arabulucu süreci sona erdi. Alınan bilgilere göre bugün saat 17.00'da Genel İş 2 No'lu Şube yöneticileri ile İzmir Büyülşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer arasında görüşme gerçekleşecek. Görüşmede işçilerin talepleri karşılanıp çözüm olup olmayacağı tartışılırken, talepler kabul edilmezse işçiler greve çıkacak.

TABAN ÜCRETLERİYLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK YAPILMADI

Konuyla ilgili salı günü ve 5 Temmuz'da da Genel-İş 2 No'lu Şube yöneticileri ve İzmir Büyükşehir Belediye bürokratları ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede TİS taslağındaki 68 maddenin 66'sı üzerinde uzlaşmaya sağlanırken taban ücretleriyle ilgili her hangi bir öneri ve değişiklik yapılmadı.

Ayrıca sendika tarafından TİS taslağının tüm birimlerde işçilerle birlikte hazırlandığı gibi TİS'te gelinen aşamanın da işçilere sorulacağı ve çıkan sonuca göre hareket edileceği bilgisi verildi. (İzmir/EVRENSEL)

İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi