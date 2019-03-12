İZENERJİ’de TİS süreci: İşçilerin talebi kayıpların giderilmesi

Metehan UD

İzmir

5 bine yakın İZENERJİ işçisinin beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin ilk oturumu perşembe günü yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki yedinci dönem toplu iş sözleşmesinin ilk görüşmesi Perşembe günü gerçekleşecek. İZENERJİ işçilerinin bu dönemki toplusözleşme görüşmelerinden beklentisi krizle birlikte yaşanan kayıpların giderilmesi ve ücretlerinin insanca yaşanabilecek bir seviyeye çekilmesi. KHK ile kadroya geçen işçiler de asgari ücret zammından ve yardım maddelerinden faydalanmak istiyor.

Kasım ayında başlaması gereken TİS görüşmeleri, İzmir Büyükşehir Belediyesinin sendikanın yetkisine itiraz etmesinden dolayı başlayamamıştı. Büyükşehir, KHK ile şirkete geçen işçilerin TİS’e dahil edilmesine itiraz etmişti. Sendika ise KHK’li işçilerin de TİS haklarından faydalanması için yetki kapsamında olmasını istedi. İşçilerin kitlesel eylemleri ve iş bırakması üzerine belediye yönetimi yetkiye yaptıkları itirazı geri çekmek zorunda kalmıştı.

Sözleşmeden İzmir Büyükşehir Belediyesinin temizlik, park bahçeler, fen işleri, katı atık, çevre temizliği, makine atölyeleri, İZSU, ESHOT, hastane ve huzurevleri gibi 20 biriminde çalışan 4 binin üzerinde işçi ile KHK ile İzmir Büyükşehir Belediyesinin kadrosuna geçen 800 civarında eski taşeron işçi faydalanacak. Toplu sözleşme ile işçilerin ekonomik ve sosyal haklarını yeniden belirlenecek.

EN DÜŞÜK TABAN ÜCRETİ 125 TL

İşyeri temsilciler kurulunda belirlenen taleplere göre, işçiler ilk yıl için günlük en düşük taban ücretinin 125 TL’ye yükseltilmesini, altı ayda bir enflasyon artı yüzde 3 oranında zam yapılmasını, haftalık çalışma saatinin 45’ten 40 saate düşürülmesini talep ediyor. Kıdem tazminatı hesabının 55 günden 60 güne çıkarılmasını da isteyen işçiler ayrıca kıdem zammının 10 liraya yükseltilmesini, gece çalışma ücretinin yüzde 33’ten yüzde 60’a çıkarılmasını talep ediyor.

Sözleşme 14 Mart Perşembe günü Aziz Kocaoğlu’nun başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi ile başlayacak ancak 31 Mart’taki yerel seçimden sonra yeni yönetimle devam edecek.

KHK’Lİ İŞÇİLER ASGARİ ÜCRET ZAMMI TALEP EDİYOR

İşçilerin artış talep ettiği maddeler arasında sorumluluk zammı, prim zamları, aile, çocuk, öğrenim yardımları, öğle yemeği parası, yakacak, ulaşım, gıda, bayram yardımı, yıllık izinler gibi maddeler de bulunuyor. Ayrıca sözleşmeye konulan ek bir madde ile KHK ile geçen işçilerin asgari ücret zammı ile yüzdelik dilim uygulamasından faydalandırılması da isteniyor. KHK’li işçiler yemek yardımı, yol yardımı, giyim ve koruyucu eşya yardımı, hastalık yardımı, gıda yardımı gibi maddelerin verilmesini de istiyor.

İzmir Büyükşehir'den İZENERJİ'nin yetkisine itiraz