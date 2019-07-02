02 Temmuz 2019 21:29
İZENERJİ ile Genel-İş arasındaki TİS sürecinde arabulucu süreci sona erdi
İzmir Büyükşehir Belediyesi İZENERJİ şirketi ile Genel-İş arasındaki toplu iş sözleşmesinin arabulucu süreci sona erdi. Uyuşmazlık tutanağının sendikaya ulaşmasıyla grev ilamının asılması bekleniyor.
Fotoğraf: Evrensel
5 bine yakın İZENERJİ işçisini ilgilendiren TİS sürecinde arabulucu süresi sona erdi.
İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZENERJİ şirketi ile işyerinde örgütlü DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki yedinci dönem Toplu İş Sözleşmesi'nin (TİS) arabulucu süreci sona erdi.
Arabulucu uyuşmazlık tutanağı sendika genel merkezine ulaşması üzerine Genel İş İzmir 2 No'lu Şube'nin yakın zamanda grev ilam kararını asması bekleniyor. Ayrıca edinilen bilgiye göre sendika yarın konuyla ilgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüşme gerçekleştirecek. (İzmir/EVRENSEL)