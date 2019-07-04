Son dönemde dünyanın her yerinde göçmenlere yönelik nefret ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz göçmeniz, ırkçılığa hayır" imza kampanyası başlatıldı.

Toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi, son dönemde göçmenlere yönelik tırmandırılan nefret dalgasına ve linç girişimlerine karşı bir çağrı yayımlayarak "Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, aralarında sanatçı, politikacı, avukat ve yazarların da olduğu yaklaşık 190 kişi destek verdi.

"https://gocmeniz.org/f/gocmenlere-yonelik-nefreti-durduralim" internet adresinden imza verilebilen kampanyaya dair yapılan açıklamada, dünyada göçmenlerin hedef haline gelmesinde son birkaç yıldır aşırı sağ siyasetlerin ve otoriterliğin etkisi olduğu ifade edildi. "ABD-Meksika arasındaki sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden baba kızın görüntüleri hepimizi sarsmışken, Trump’ın atadığı Göç Dairesi Başkanı, suçlunun ölen baba olduğunu söyledi. Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri taşıdığı gemiyle bir limana yanaşan Carola Rackete, hapis yatma riskiyle karşı karşıya kaldıktan sonra kamuoyunun tepkisi sonucu serbest kaldı. Türkiye’de ise göçmenler sürekli olarak yalanlar üzerinden toplumsal sorunların kaynağı gibi gösteriliyor" denilen açıklamada, sosyal medyada yaygınlaştırılan nefret söylemlerinin İkitelli’de olduğu gibi linç girişimlerine dönüştürüldüğü ifade edildi.

"SURİYELİLERİN EVLERİNE VE İŞYERLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR SUÇTUR"

Irkçı saldırıların cezasız bırakılması, saldırganları yeni hedefler için cesaretlendirdiğinin altını çizen açıklamada, "Çoğu zaman olduğu gibi, ırkçı nefret yine bir taciz iddiasıyla başlatıldı. Emniyet ve Valilik daha sonra bu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak çoktan Suriyelilerin dükkanları taşlanmış ve yağmalanmıştı.Twitter’da "Suriyeliler defoluyor" veya "Ülkemde Suriyeli istemiyorum" gibi başlıklar, medyanın ve siyasetçilerin de kışkırtmasıyla, Suriyelilere yönelik saldırılara uygun zemini yaratıyor.Linçleri başlatan haberler genellikle yalan çıksa da, herhangi bir bireyin yaptığını tüm bir gruba mal etmek, bir Suriyelinin suç işlediği iddiası üzerinden tüm Suriyelileri bundan sorumlu tutmak ırkçılıktır. Üstelik, Suriyelilerin evlerine ve işyerlerine yönelik saldırılar suçtur" denildi.

"SURİYELİ GÖÇMENLER SAVAŞ MAĞDURLARIDIR"

Öte yandan, Suriyelilerin Suriye'de yaşanan savaşta ölen Türk askerlerinin sorumlusuymuş gibi davranıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle sık sık onları hedef tahtasına oturtanlar var. Suriyeli göçmenler Suriye'de yaşanan çatışmaların, savaşın ya da Türk askerlerinin ölmesinin sorumlusu değiller. Suriyeli göçmenler, Suriye'de süren savaş ve çatışmaların mağdurlarıdır.Görev ve sorumluluk sahiplerini, göçmenlerin can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almaya ve saldırıları örgütleyenlere caydırıcı cezaları devreye sokmaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu, çok daha kötü gelişmelerin yolunu açabilecek bu nefrete karşı durmaya, Suriyelileri hedef hâline getiren yalanları teşhir etmeye çağırıyoruz. En kötü koşullarda çalıştırılarak sömürülen, yoksullukla ve ırkçılıkla boğuşan göçmenler kardeşimizdir. Onlarla dayanışmayı ve kardeşliği inşa edelim" ifadelerine yer verildi.

"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanyası Facebook sayfası: https://www.facebook.com/gocmeniz

"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanyası Twitter sayfası: https://twitter.com/HepimizGocmeniz

İMZACILAR:

A. Haluk Tarhan

Abdullah Arzuman

Ahmet Kuzik

Ahmet Orhan

Ali Altıntaş

Ali Dede

Ali Gümüş

Ali Üstübeç

Ammar Kılıç

Arif Sever

Asena Altıntaş

Atilla Dirim

Ayşe Döne

Ayşe Özlem Ekşi

Ayşegül Devecioğlu

Bahan Gönce

Baran Arkaş

Barış Yılmaz

Bayram Ali Akyüz

Bekir Berat Özipek

Berrin Sönmez

Betül Aydın

Betsy Penso

Buğra Poyraz

Burak Demir

Can Irmak Özinanır

Canan Aydın

Canan Küçük

Canan Şahin

Cansu Altıntaş

Celal İnal

Cengiz Gülsen

Çağla Oflas

Cemil Özkan

Cemile Kocaman

Deniz Güngören

Dilek Yıldırım

Doğan Gülşen

Doğan Özkan

Ebubekir Ergün

Ebru Işıklı

Edip Yüksel

Efe Beşler

Egemen Güngör

Emrah Kırımsoy

Emre Berber

Erdal Doğan

Erdoğan Parlak

Eren Keskin

Ergün Küzenk

Esat Olgun Buharalıoğlu

Etem Yunus Akbayır

Evrim Hikmet Öğüt

Fahrettin Dağlı

Faruk Sevim

Fatin Kanat

Fatma Akdokur

Fatma Bostan Ünsal

Fatma Örgel

Fatmanur İldokuz

Ferda Keskin

Feride Abiç

Ferruh Topuz

Feyza Ayhan

Figen Dayıcık

Foti Benlisoy

Fulya Oral

Garo Kaprielyan

Gül Dönmez

Gülayşe Koçak

Güler Uyar

Gürhan Ertür

Hakan Ataman

Hakan Tahmaz

Halim Yılmaz

Harun Abuşoğlu

Harun Demir

Hasan Fehmi Özer

Hasan Kayım

Hasan Mert Ergen

Hasan Uyar

Hasan Yıldız

Hasret Aktaş

Hasret Saygı

Hidayet Şefkatli Tuksal

İbrahim Pehlivan

İbrahim Sediyani

İrfan Kaygısız

İshak Bıdık

İshak Kocabıyık

İsmail Karaavcı

İzzet Saldamlı

Jale Görgün Mıldanoğlu

Kadir Çiçek

Kemal Başak

Kerim Kılıç

Kıvanç Eliaçık

Kuban Kural

Leda Kargıcı

Ludmilla Büyüm

Mahmut Belitürk

Mehmet Akif Kanar

Mehmet Ali Devecioğlu

Mehmet Ali Ekşi

Mehmet Arif Koçer

Mehmet Can Çağlayan

Mehmet Doğan

Mehmet Efe

Mehmet Harputluoğlu

Mehmet Rüzgar

Melek Ulagay Taylan

Melike Karaosmanoğlu

Melis Oflas

Meltem Oral

Merve Ay

Meryem Akdokur

Meryem Büşra Berber

Meryem Koray

Mualla Kavuncu

Muammer Yüce

Mukaddes Akdeniz

Murat Çağlar Kavaklı

Murat Erkman

Murat Güner

Mustafa Arslantunalı

Mustafa Kaya

Müyesser Yağız

Neşat Senem

Nuran Yüce

Nurcan Aktay

Nurcan Baysal

Nurcan Gündoğan

Nurten Ertuğrul

Oktay Tatlıcıoğlu

Osman Tüzer

Ozan Ekin Gökşin

Ozan Tekin

Ömer Faruk Topçu

Özcan Alkan

Özdeş Özbay

Pınar Üzeltüzenci

Roni Margulies

Sabahattin Akar

Sacide Uras

Salih Çetin

Seda Gönül

Sedat Sümbül

Selma Değirmenci

Serkan Altıntop

Sevinç Doğan

Sıdıka Çetin

Sibel Erduman

Sinan Adsaz

Sinan Kurban

Sinan Laçiner

Suat Turan

Süleyman Çalışkan

Süleyman Hilmi Bayraktaroğlu

Şafak Ayhan

Şebnem Aktolga

Şebnem Cerrah

Şenol Karakaş

Şevki Evrendilek

Tarkan Tek

Tekin Bay

Turhan Duğan

Tülay Durmuş

Tülay Yıldırım Ede

Umut Ezgi Bozdağ

Ufuk Uras

Umut Karahan

Ümit Aktaş

Ümit Kaya

Vartan Estukyan

Vedat Kahyalar

Volkan Akyıldırım

Yasemin Çongar

Yasemin Kipkurt

Yasin Altıntaş

Yavuz Sabancı

Yervant Şalvarcıoğlu

Yıldız Önen

Yunus Durmuş

Zakarya Mildanoğlu

Zeki Kılıçarslan

Zeynep Duygu Ağbayır

Zeynep Tanbay

Ziya Dinçsoy

Ziya Taner Koçak

(İzmir/EVRENSEL)

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