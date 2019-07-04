04 Temmuz 2019 18:53

"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" imza kampanyası

Göçmenlere yönelik artan nefret ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz göçmeniz, ırkçılığa hayır" başlıklı imza kampanyası başlatıldı.

"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" imza kampanyası

"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanya logosu

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    Son dönemde dünyanın her yerinde göçmenlere yönelik nefret ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz göçmeniz, ırkçılığa hayır" imza kampanyası başlatıldı.

    Toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi, son dönemde göçmenlere yönelik tırmandırılan nefret dalgasına ve linç girişimlerine karşı bir çağrı yayımlayarak "Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, aralarında sanatçı, politikacı, avukat ve yazarların da olduğu yaklaşık 190 kişi destek verdi.

    "https://gocmeniz.org/f/gocmenlere-yonelik-nefreti-durduralim" internet adresinden imza verilebilen kampanyaya dair yapılan açıklamada, dünyada göçmenlerin hedef haline gelmesinde son birkaç yıldır aşırı sağ siyasetlerin ve otoriterliğin etkisi olduğu ifade edildi. "ABD-Meksika arasındaki sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden baba kızın görüntüleri hepimizi sarsmışken, Trump’ın atadığı Göç Dairesi Başkanı, suçlunun ölen baba olduğunu söyledi. Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri taşıdığı gemiyle bir limana yanaşan Carola Rackete, hapis yatma riskiyle karşı karşıya kaldıktan sonra kamuoyunun tepkisi sonucu serbest kaldı. Türkiye’de ise göçmenler sürekli olarak yalanlar üzerinden toplumsal sorunların kaynağı gibi gösteriliyor" denilen açıklamada, sosyal medyada yaygınlaştırılan nefret söylemlerinin İkitelli’de olduğu gibi linç girişimlerine dönüştürüldüğü ifade edildi.

    "SURİYELİLERİN EVLERİNE VE İŞYERLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR SUÇTUR"

    Irkçı saldırıların cezasız bırakılması, saldırganları yeni hedefler için cesaretlendirdiğinin altını çizen açıklamada, "Çoğu zaman olduğu gibi, ırkçı nefret yine bir taciz iddiasıyla başlatıldı. Emniyet ve Valilik daha sonra bu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak çoktan Suriyelilerin dükkanları taşlanmış ve yağmalanmıştı.Twitter’da "Suriyeliler defoluyor" veya "Ülkemde Suriyeli istemiyorum" gibi başlıklar, medyanın ve siyasetçilerin de kışkırtmasıyla, Suriyelilere yönelik saldırılara uygun zemini yaratıyor.Linçleri başlatan haberler genellikle yalan çıksa da, herhangi bir bireyin yaptığını tüm bir gruba mal etmek, bir Suriyelinin suç işlediği iddiası üzerinden tüm Suriyelileri bundan sorumlu tutmak ırkçılıktır. Üstelik, Suriyelilerin evlerine ve işyerlerine yönelik saldırılar suçtur" denildi.

    "SURİYELİ GÖÇMENLER SAVAŞ MAĞDURLARIDIR"

    Öte yandan, Suriyelilerin Suriye'de yaşanan savaşta ölen Türk askerlerinin sorumlusuymuş gibi davranıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle sık sık onları hedef tahtasına oturtanlar var. Suriyeli göçmenler Suriye'de yaşanan çatışmaların, savaşın ya da Türk askerlerinin ölmesinin sorumlusu değiller. Suriyeli göçmenler, Suriye'de süren savaş ve çatışmaların mağdurlarıdır.Görev ve sorumluluk sahiplerini, göçmenlerin can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almaya ve saldırıları örgütleyenlere caydırıcı cezaları devreye sokmaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu, çok daha kötü gelişmelerin yolunu açabilecek bu nefrete karşı durmaya, Suriyelileri hedef hâline getiren yalanları teşhir etmeye çağırıyoruz. En kötü koşullarda çalıştırılarak sömürülen, yoksullukla ve ırkçılıkla boğuşan göçmenler kardeşimizdir. Onlarla dayanışmayı ve kardeşliği inşa edelim" ifadelerine yer verildi.

    "Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanyası Facebook sayfası: https://www.facebook.com/gocmeniz

    "Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanyası Twitter sayfası: https://twitter.com/HepimizGocmeniz

    İMZACILAR:

    A. Haluk Tarhan
    Abdullah Arzuman
    Ahmet Kuzik
    Ahmet Orhan
    Ali Altıntaş
    Ali Dede
    Ali Gümüş
    Ali Üstübeç
    Ammar Kılıç
    Arif Sever
    Asena Altıntaş
    Atilla Dirim
    Ayşe Döne
    Ayşe Özlem Ekşi
    Ayşegül Devecioğlu
    Bahan Gönce
    Baran Arkaş
    Barış Yılmaz
    Bayram Ali Akyüz
    Bekir Berat Özipek
    Berrin Sönmez
    Betül Aydın
    Betsy Penso
    Buğra Poyraz
    Burak Demir
    Can Irmak Özinanır
    Canan Aydın
    Canan Küçük
    Canan Şahin
    Cansu Altıntaş
    Celal İnal
    Cengiz Gülsen
    Çağla Oflas
    Cemil Özkan
    Cemile Kocaman
    Deniz Güngören
    Dilek Yıldırım
    Doğan Gülşen
    Doğan Özkan
    Ebubekir Ergün
    Ebru Işıklı
    Edip Yüksel
    Efe Beşler
    Egemen Güngör
    Emrah Kırımsoy
    Emre Berber
    Erdal Doğan
    Erdoğan Parlak
    Eren Keskin
    Ergün Küzenk
    Esat Olgun Buharalıoğlu
    Etem Yunus Akbayır
    Evrim Hikmet Öğüt
    Fahrettin Dağlı
    Faruk Sevim
    Fatin Kanat
    Fatma Akdokur
    Fatma Bostan Ünsal
    Fatma Örgel
    Fatmanur İldokuz
    Ferda Keskin
    Feride Abiç
    Ferruh Topuz
    Feyza Ayhan
    Figen Dayıcık
    Foti Benlisoy
    Fulya Oral
    Garo Kaprielyan
    Gül Dönmez
    Gülayşe Koçak
    Güler Uyar
    Gürhan Ertür
    Hakan Ataman
    Hakan Tahmaz
    Halim Yılmaz
    Harun Abuşoğlu
    Harun Demir
    Hasan Fehmi Özer
    Hasan Kayım
    Hasan Mert Ergen
    Hasan Uyar
    Hasan Yıldız
    Hasret Aktaş
    Hasret Saygı
    Hidayet Şefkatli Tuksal
    İbrahim Pehlivan
    İbrahim Sediyani
    İrfan Kaygısız
    İshak Bıdık
    İshak Kocabıyık
    İsmail Karaavcı
    İzzet Saldamlı
    Jale Görgün Mıldanoğlu
    Kadir Çiçek
    Kemal Başak
    Kerim Kılıç
    Kıvanç Eliaçık
    Kuban Kural
    Leda Kargıcı
    Ludmilla Büyüm
    Mahmut Belitürk
    Mehmet Akif Kanar
    Mehmet Ali Devecioğlu
    Mehmet Ali Ekşi
    Mehmet Arif Koçer
    Mehmet Can Çağlayan
    Mehmet Doğan
    Mehmet Efe
    Mehmet Harputluoğlu
    Mehmet Rüzgar
    Melek Ulagay Taylan
    Melike Karaosmanoğlu
    Melis Oflas
    Meltem Oral
    Merve Ay
    Meryem Akdokur
    Meryem Büşra Berber
    Meryem Koray
    Mualla Kavuncu
    Muammer Yüce
    Mukaddes Akdeniz
    Murat Çağlar Kavaklı
    Murat Erkman
    Murat Güner
    Mustafa Arslantunalı
    Mustafa Kaya
    Müyesser Yağız
    Neşat Senem
    Nuran Yüce
    Nurcan Aktay
    Nurcan Baysal
    Nurcan Gündoğan
    Nurten Ertuğrul
    Oktay Tatlıcıoğlu
    Osman Tüzer
    Ozan Ekin Gökşin
    Ozan Tekin
    Ömer Faruk Topçu
    Özcan Alkan
    Özdeş Özbay
    Pınar Üzeltüzenci
    Roni Margulies
    Sabahattin Akar
    Sacide Uras
    Salih Çetin
    Seda Gönül
    Sedat Sümbül
    Selma Değirmenci
    Serkan Altıntop
    Sevinç Doğan
    Sıdıka Çetin
    Sibel Erduman
    Sinan Adsaz
    Sinan Kurban
    Sinan Laçiner
    Suat Turan
    Süleyman Çalışkan
    Süleyman Hilmi Bayraktaroğlu
    Şafak Ayhan
    Şebnem Aktolga
    Şebnem Cerrah
    Şenol Karakaş
    Şevki Evrendilek
    Tarkan Tek
    Tekin Bay
    Turhan Duğan
    Tülay Durmuş
    Tülay Yıldırım Ede
    Umut Ezgi Bozdağ
    Ufuk Uras
    Umut Karahan
    Ümit Aktaş
    Ümit Kaya
    Vartan Estukyan
    Vedat Kahyalar
    Volkan Akyıldırım
    Yasemin Çongar
    Yasemin Kipkurt
    Yasin Altıntaş
    Yavuz Sabancı
    Yervant Şalvarcıoğlu
    Yıldız Önen
    Yunus Durmuş
    Zakarya Mildanoğlu
    Zeki Kılıçarslan
    Zeynep Duygu Ağbayır
    Zeynep Tanbay
    Ziya Dinçsoy
    Ziya Taner Koçak

    (İzmir/EVRENSEL)

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