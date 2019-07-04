"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" imza kampanyası
Göçmenlere yönelik artan nefret ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz göçmeniz, ırkçılığa hayır" başlıklı imza kampanyası başlatıldı.
"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanya logosu
Son dönemde dünyanın her yerinde göçmenlere yönelik nefret ve linç girişimlerine karşı "Hepimiz göçmeniz, ırkçılığa hayır" imza kampanyası başlatıldı.
Toplumun farklı kesimlerinden çok sayıda kişi, son dönemde göçmenlere yönelik tırmandırılan nefret dalgasına ve linç girişimlerine karşı bir çağrı yayımlayarak "Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" imza kampanyası başlattı. Kampanyaya, aralarında sanatçı, politikacı, avukat ve yazarların da olduğu yaklaşık 190 kişi destek verdi.
"https://gocmeniz.org/f/gocmenlere-yonelik-nefreti-durduralim" internet adresinden imza verilebilen kampanyaya dair yapılan açıklamada, dünyada göçmenlerin hedef haline gelmesinde son birkaç yıldır aşırı sağ siyasetlerin ve otoriterliğin etkisi olduğu ifade edildi. "ABD-Meksika arasındaki sınırı geçmeye çalışırken hayatını kaybeden baba kızın görüntüleri hepimizi sarsmışken, Trump’ın atadığı Göç Dairesi Başkanı, suçlunun ölen baba olduğunu söyledi. Akdeniz’de kurtardığı göçmenleri taşıdığı gemiyle bir limana yanaşan Carola Rackete, hapis yatma riskiyle karşı karşıya kaldıktan sonra kamuoyunun tepkisi sonucu serbest kaldı. Türkiye’de ise göçmenler sürekli olarak yalanlar üzerinden toplumsal sorunların kaynağı gibi gösteriliyor" denilen açıklamada, sosyal medyada yaygınlaştırılan nefret söylemlerinin İkitelli’de olduğu gibi linç girişimlerine dönüştürüldüğü ifade edildi.
"SURİYELİLERİN EVLERİNE VE İŞYERLERİNE YÖNELİK SALDIRILAR SUÇTUR"
Irkçı saldırıların cezasız bırakılması, saldırganları yeni hedefler için cesaretlendirdiğinin altını çizen açıklamada, "Çoğu zaman olduğu gibi, ırkçı nefret yine bir taciz iddiasıyla başlatıldı. Emniyet ve Valilik daha sonra bu haberin gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak çoktan Suriyelilerin dükkanları taşlanmış ve yağmalanmıştı.Twitter’da "Suriyeliler defoluyor" veya "Ülkemde Suriyeli istemiyorum" gibi başlıklar, medyanın ve siyasetçilerin de kışkırtmasıyla, Suriyelilere yönelik saldırılara uygun zemini yaratıyor.Linçleri başlatan haberler genellikle yalan çıksa da, herhangi bir bireyin yaptığını tüm bir gruba mal etmek, bir Suriyelinin suç işlediği iddiası üzerinden tüm Suriyelileri bundan sorumlu tutmak ırkçılıktır. Üstelik, Suriyelilerin evlerine ve işyerlerine yönelik saldırılar suçtur" denildi.
"SURİYELİ GÖÇMENLER SAVAŞ MAĞDURLARIDIR"
Öte yandan, Suriyelilerin Suriye'de yaşanan savaşta ölen Türk askerlerinin sorumlusuymuş gibi davranıldığı belirtilen açıklamada, "Bu nedenle sık sık onları hedef tahtasına oturtanlar var. Suriyeli göçmenler Suriye'de yaşanan çatışmaların, savaşın ya da Türk askerlerinin ölmesinin sorumlusu değiller. Suriyeli göçmenler, Suriye'de süren savaş ve çatışmaların mağdurlarıdır.Görev ve sorumluluk sahiplerini, göçmenlerin can güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirleri almaya ve saldırıları örgütleyenlere caydırıcı cezaları devreye sokmaya çağırıyoruz. Tüm kamuoyunu, çok daha kötü gelişmelerin yolunu açabilecek bu nefrete karşı durmaya, Suriyelileri hedef hâline getiren yalanları teşhir etmeye çağırıyoruz. En kötü koşullarda çalıştırılarak sömürülen, yoksullukla ve ırkçılıkla boğuşan göçmenler kardeşimizdir. Onlarla dayanışmayı ve kardeşliği inşa edelim" ifadelerine yer verildi.
"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanyası Facebook sayfası: https://www.facebook.com/gocmeniz
"Hepimiz göçmeniz - Irkçılığa hayır" kampanyası Twitter sayfası: https://twitter.com/HepimizGocmeniz
İMZACILAR:
A. Haluk Tarhan
Abdullah Arzuman
Ahmet Kuzik
Ahmet Orhan
Ali Altıntaş
Ali Dede
Ali Gümüş
Ali Üstübeç
Ammar Kılıç
Arif Sever
Asena Altıntaş
Atilla Dirim
Ayşe Döne
Ayşe Özlem Ekşi
Ayşegül Devecioğlu
Bahan Gönce
Baran Arkaş
Barış Yılmaz
Bayram Ali Akyüz
Bekir Berat Özipek
Berrin Sönmez
Betül Aydın
Betsy Penso
Buğra Poyraz
Burak Demir
Can Irmak Özinanır
Canan Aydın
Canan Küçük
Canan Şahin
Cansu Altıntaş
Celal İnal
Cengiz Gülsen
Çağla Oflas
Cemil Özkan
Cemile Kocaman
Deniz Güngören
Dilek Yıldırım
Doğan Gülşen
Doğan Özkan
Ebubekir Ergün
Ebru Işıklı
Edip Yüksel
Efe Beşler
Egemen Güngör
Emrah Kırımsoy
Emre Berber
Erdal Doğan
Erdoğan Parlak
Eren Keskin
Ergün Küzenk
Esat Olgun Buharalıoğlu
Etem Yunus Akbayır
Evrim Hikmet Öğüt
Fahrettin Dağlı
Faruk Sevim
Fatin Kanat
Fatma Akdokur
Fatma Bostan Ünsal
Fatma Örgel
Fatmanur İldokuz
Ferda Keskin
Feride Abiç
Ferruh Topuz
Feyza Ayhan
Figen Dayıcık
Foti Benlisoy
Fulya Oral
Garo Kaprielyan
Gül Dönmez
Gülayşe Koçak
Güler Uyar
Gürhan Ertür
Hakan Ataman
Hakan Tahmaz
Halim Yılmaz
Harun Abuşoğlu
Harun Demir
Hasan Fehmi Özer
Hasan Kayım
Hasan Mert Ergen
Hasan Uyar
Hasan Yıldız
Hasret Aktaş
Hasret Saygı
Hidayet Şefkatli Tuksal
İbrahim Pehlivan
İbrahim Sediyani
İrfan Kaygısız
İshak Bıdık
İshak Kocabıyık
İsmail Karaavcı
İzzet Saldamlı
Jale Görgün Mıldanoğlu
Kadir Çiçek
Kemal Başak
Kerim Kılıç
Kıvanç Eliaçık
Kuban Kural
Leda Kargıcı
Ludmilla Büyüm
Mahmut Belitürk
Mehmet Akif Kanar
Mehmet Ali Devecioğlu
Mehmet Ali Ekşi
Mehmet Arif Koçer
Mehmet Can Çağlayan
Mehmet Doğan
Mehmet Efe
Mehmet Harputluoğlu
Mehmet Rüzgar
Melek Ulagay Taylan
Melike Karaosmanoğlu
Melis Oflas
Meltem Oral
Merve Ay
Meryem Akdokur
Meryem Büşra Berber
Meryem Koray
Mualla Kavuncu
Muammer Yüce
Mukaddes Akdeniz
Murat Çağlar Kavaklı
Murat Erkman
Murat Güner
Mustafa Arslantunalı
Mustafa Kaya
Müyesser Yağız
Neşat Senem
Nuran Yüce
Nurcan Aktay
Nurcan Baysal
Nurcan Gündoğan
Nurten Ertuğrul
Oktay Tatlıcıoğlu
Osman Tüzer
Ozan Ekin Gökşin
Ozan Tekin
Ömer Faruk Topçu
Özcan Alkan
Özdeş Özbay
Pınar Üzeltüzenci
Roni Margulies
Sabahattin Akar
Sacide Uras
Salih Çetin
Seda Gönül
Sedat Sümbül
Selma Değirmenci
Serkan Altıntop
Sevinç Doğan
Sıdıka Çetin
Sibel Erduman
Sinan Adsaz
Sinan Kurban
Sinan Laçiner
Suat Turan
Süleyman Çalışkan
Süleyman Hilmi Bayraktaroğlu
Şafak Ayhan
Şebnem Aktolga
Şebnem Cerrah
Şenol Karakaş
Şevki Evrendilek
Tarkan Tek
Tekin Bay
Turhan Duğan
Tülay Durmuş
Tülay Yıldırım Ede
Umut Ezgi Bozdağ
Ufuk Uras
Umut Karahan
Ümit Aktaş
Ümit Kaya
Vartan Estukyan
Vedat Kahyalar
Volkan Akyıldırım
Yasemin Çongar
Yasemin Kipkurt
Yasin Altıntaş
Yavuz Sabancı
Yervant Şalvarcıoğlu
Yıldız Önen
Yunus Durmuş
Zakarya Mildanoğlu
Zeki Kılıçarslan
Zeynep Duygu Ağbayır
Zeynep Tanbay
Ziya Dinçsoy
Ziya Taner Koçak
(İzmir/EVRENSEL)
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