İkitelli’de yaşanan gerilim sonrası Suriyeli mültecilere saldırı

Bekir GÜL

Umut Düzgün BULUT

İstanbul

Dün gece (29 Haziran Cumartesi) saat 21.00 sularında İkitelli’de başlayan olaylar çevreden yayılan "taciz, tecavüz" iddialarıyla beraber Suriyeli avına dönüştü. Toplanan onlarca kişi sokaklarda yürüyüş yapıp Suriyeli mültecilerin dükkanlarına saldırı düzenledi. Yaşanan bu saldırıyı ve yaşananları mahallelilerle konuştuk.

"HERKES BİR ŞEY SÖYLÜYOR"

Saldırı olayının ardından konuştuğumuz hemen herkes ortalıkta birçok iddianın dolaştığını ama bunlara inanıp inanmamak konusunda temkinli olduklarını dile getirdi. “Zaten Suriyelileri sevmiyorlar” diyen bir mahalleli böylelikle ortaya atılan asılsız haberlerin insanları daha kolay provoke ettiğine vurgu yapıyor. Fakat mahallede bu duruma dair birçok komplo teorisi dolaşıyor. “Bu işi hükümete karşı olanlar yaptı” diyenler de var, “Gözümün önünde taciz ettiler” diyen de.

Polisin olaya müdahalesine tepki gösterenler ise “Polis Suriyelileri koruyor bizi ise içeri alıyor” diye tepki gösteriyor. Buna karşın ortada bir taciz olayı olsa dahi bunun tüm Suriyelilere yüklenmesinin yanlış olduğunu dile getirenler de var. “Bizim içimizden de tacizci, tecavüzcü çıkıyor. Onların yüzünden hepimizi tecavüzcü ilan etmiyoruz” diyerek yaşanan olayların tüm Suriyelilere mal edilmesini yanlış buluyorlar. Mahalleliler genel olarak bu ‘Suriyeli avı’ndan rahatsız olsa da Suriyelilerin mahalledeki varlığını da sorgulayarak “Böyle mülteci politikası olmaz” diyorlar.

Irkçı ve nefreti körükleyen söylemler, Suriyeli mültecilere dönük linç kampanyaları ve ayrıştırıcı söylemler, bu gibi olaylarda asparagas haberlerin, provokatif söylemlerin inandırıcılığını arttırıyor. “Zaten Suriyelileri sevmiyorlar” diyen mahallelinin dediği gibi “normalde olsa” inanmayacağı iddialara daha rahat inanmasına veya onu kabullenmesine sebep oluyor.

"ORTAK SORUNLARIMIZ VAR"

Evrensel'e konuşan Emek Partisi Küçükçekmece İlçe Yöneticisi Neslihan Karyemez ise bu ayrıştırıcı dilin, nefret söyleminin ve Suriyeli mültecilerin hedef haline getirilmesinin önüne geçilmesi gerektiğini söyleyerek “Bu mahallede yoksul emekçi halk birlikte yaşıyor. Suriyelisi de Türkü de Kürdü de yan yana aynı iş yerlerinde çalışıyor, aynı koşullarda yaşıyoruz. Ortak sorunlarımızı konuşmalı, yan yana gelmenin yollarını bulmalıyız” dedi. Hızla yayılan asılsız iddiaların, bu iddiaları yayanların provokasyona kapı araladığını ve bu gibi olaylarda söylenenlere temkinli yaklaşmak gerektiğini dile getiren Karyemez “Bu gibi linç olaylar mahallede huzursuzluğu arttırıp emekçiler arasındaki ilişkileri zayıflatıyor” diye konuştu.

EMNİYET TACİZ İDDİASINI YALANLADI

Emniyetten yapılan açıklamada ise taciz iddiaları yalanlanarak şu ifadelere yer verildi: “12 yaşında Suriyeli bir çocuk evinin camından, 12 yaşındaki başka bir çocuğa ‘gel’ diye seslenmiş ve olayda herhangi bir fiziki temas yaşanmamıştır” denildi.