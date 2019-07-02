ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor

Burcu YILDIRIM

Ankara

ODTÜ Kavaklık alanı yakınındaki özel bir marketin başka yere taşınması gerekçesiyle birçok ağaç “budanıyor” denilerek kesildi. Kavaklık alanda KYK yurdu inşaatına karşı nöbet tutan ODTÜ öğrencileri, daha fazla ağaç kesimine engel oldu. İş makinelerinin bölgedeki ağaçları kesmesi “Market KYK yurdu hazırlığı için mi taşınıyor?” sorusunu akıllara getirdi.

ODTÜ’nün yeşil aksına ve habitatına büyük zararlar verecek olan ODTÜ KYK Yurdu’nun projesine tepkiler sürerken, öğrencilerin yurt inşasına karşı nöbet tuttuğu kavaklık alanın yakınında yeni ağaç kesimleri meydana geldi. Özel bir marketin taşındığı gerekçesiyle çevredeki birçok ağaç “Budanıyor” denilerek kökten kesildi. Yurt hazırlığı için marketin boşaltıldığını söyleyen öğrenciler, iş makinelerinin daha fazla ağaç kesmesine engel oldu.

KAMYONLARCA TOPRAK TAŞINDI

Kavaklık İnisiyatifi'nden görüştüğümüz bir öğrenci çalışan kişilerin ruhsat göstermediğine dikkat çekerek, “Kavaklık'ın yaklaşık 200 metre yakınındaki bu alanda bir miktar ağaç kesilmiş ve buradan çıkarılan 5-6 kamyon toprak başka yerde kullanılmak üzere taşınmış. Bize 3 ağacın taşındığını ve 7'sinin budandığını söylediler fakat elimizde kesilen ağaçların fotoğrafları var. Öğrenciler ve gelen hocalarımız market yapımını şimdilik engellerken kamyon çekildi. Rektörlüğe haber vermemize rağmen kimse gelmedi ve bir açıklama yapılmadı” dedi.

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