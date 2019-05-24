ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna karşı çadırlı protesto

Selen AKÇAKOCA

Ankara

ODTÜ öğrencileri kampüsün kavaklık alanına KYK'ye ait yurt yapılmasına karşı bir haftadır çadırlı eylem yapıyor. 9 gündür Kavaklık'ta bekleyen öğrenciler yapılacak KYK yurdunun ODTÜ'nün ihtiyacından fazla olduğunu belirterek, bu yurdun ODTÜ'nün ekosisteminden sosyal yapısına kadar birçok alanına zarar vereceğini düşünüyor.

Yurdun yapılacağı kavaklık alanda çadır kuran öğrencilerle taleplerini konuştuk. ODTÜ içerisinde KYK yurdu istemediklerini söyleyen Dağcılık ve Kış Sporları Kolu üyesi Berfin Arcak, “Buradaki 40 kilometrekarelik alandaki kavak ağaçlarının, aynı zamanda ekosistemin, hayvanların yok olmasını istemiyoruz, bu yüzden burada kalıyoruz ve hukuki süreci takip ediyoruz” dedi. ODTÜ'nün bugüne kadar bütün yurtlarının bağışlarla yapıldığını hatırlatan Arcak, “KYK yönetimindeki bir yurt, ODTÜ'nün içerisindeki özerk üniversite ortamını tamamen zedeleyerek yok olmasına neden olacak. Her ne kadar Rektörlük, bu yurda ODTÜ dışından öğrenci alınmayacağını söylese de yapılacak olan yurdun kapasitesinin ODTÜ'deki öğrencilerin ihtiyacından çok fazla. Hacettepe örneğinde olduğu gibi bu yurda da dışarıdan öğrenci alınacak” diye konuştu. Yapılması planlanan KYK yurdunun ayrıca ODTÜ'nün sosyal yapısına da zarar vereceğini söyleyen Arcak, KYK yönetiminde bir yurdun ODTÜ içerisinde olmasını hiçbir ODTÜ öğrencisinin kabul etmeyeceğini düşündüklerini belirtti.

ODTÜ Dağcılık ve Kış Sporları Kolu üyesi Berfin Arcak | Fotoğraf: Evrensel

KAPASİTE İHTYAÇTAN FAZLA

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 1. sınıf öğrencisi Tunahan Gözlügöl ise 3 gündür beklediğini ifade ederek, “Burada öğrencilerin en çok karşı çıktığı şeyin yurdun KYK yönetiminde olacak olması” dedi. Gözlügöl, bu yurdun ODTÜ içerisine yapılmasını bir 'Truva Atı'na benzeterek “Yapılacak yurt için 3 bin kişiden bahsediliyor. Bu sayı yurda yerleşemeyen ve uzakta yaşayıp da yurtta kalmak isteyen ODTÜ öğrencisinin sayısından çok fazla. Bu durumda, her ne kadar rektör güvencesini vermiş olsa da yönetim KYK'nin elinde olacağı için çok rahatlıkla dışarıdan öğrenciler gelebilecek” diye konuştu.

'3 GÜNDÜR BİR EKOSİSTEMİN İÇİNDEYİM'

Başta Rektörlüğün bu alanda 300 tane kavak ağacı bulunduğunu söylediğini ancak sonra sayının bin 700’e çıktığına dikkat çeken Gözlügöl, “Başta kavakların kesileceği ardından ise bağışlanacağının söylenmesinde büyük bir çelişki var. Burada kaldığım 3 gün boyunca tilki, kirpi, ayaklarımızın altında bulunan fare yuvalarını gördüm. Bir ekosistemin içinde bulunuyoruz” dedi.

'KYK YURDUNA KARŞI ÖZERK YAPIYI KORUMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

KYK yurdunun ODTÜ'nün hem ekosistemine hem de sosyal yapısına zarar vereceği için bu yurdu istemediklerini dile getiren Gözlügöl, “Bu yüzden buradayız ve olmaya da devam edeceğiz. Öğrencilerin, üniversitelerinin hem ekolojik yapısını hem de demokratik yapısını korumak amacıyla başlattıkları bu direniş örneği her geçen gün çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Önümüzdeki günlerde de yeni pikniklerde eğlenmek, kuşların seslerini dinlemek, birlikte ders çalışmak ve en önemlisi, KYK yurduna karşı üniversitenin özerk yapısını korumak için Kavaklık alanında buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu.