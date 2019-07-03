"ODTÜ Kavaklık'ta nöbet tutan öğrencilere müdahale olacak" iddiası

ODTÜ Kavaklık alanda KYK yurdu yapılmaması için nöbet tutmaya devam eden öğrencilere polisin müdahale edeceği iddia edildi.

Kavaklık İnisiyatifi'nden öğrenciler, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök'ün Yönetim Kurulu ile yaptığı toplantıda, “O alan, ODTÜ'ye değil KYK'ye ait. Bu saatten sonra çadırları kaldırmazlarsa polis müdahale edecek” dediği belirtiliyor.

Evrensel'e ulaşan Kavaklık İnisiyatifi'nde bir öğrenci ise şu anda tepelerinde helikopterin dolaştığına dikkat çekerek, “Rektör bize bildirmedi ama Yönetim Kurulu'nda yapılan toplantıda, çadırların şu an kaldırılmadığı takdirde polisin müdahale edeceği ve Kavaklık'taki bu alanın ODTÜ'ye değik KYK'ye ait olduğunu söylemiş” dedi. (Ankara/EVRENSEL)

ODTÜ'de KYK yurdu yapılması planlanan alanın etrafındaki ağaçlar da kesiliyor

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ODTÜ'de yapılmak istenen KYK yurduna karşı çadırlı protesto