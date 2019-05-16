ODTÜ öğrencilerinden ağaç katliamına neden olacak KYK yurduna tepki

ODTÜ öğrencileri kampüste KYK yurdu inşaatının başlamasında ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Polise, şiddete, baskıya karşı ODTÜ boykota deyip, günlerdir Rektörlüğün önünde taleplerimizi dile getirirken Verşan Kök yine boş durmamış, aynı gün KYK yurt inşaatı için çalışmaları başlatmıştır. Onlarca canlı türünün barındığı, sulak bir kavaklık alanda ağaçların katledileceği, canlıların evsiz kalacağı bir alanı seçerek KYK’nın yönetiminde bir yurt yapımı için kolları sıvamıştır” denildi.

Kampüs sınırları içerisinde 40 bin metrekarelik ağaçlık bir alanın yurt yapılmak üzere 49 yıllığına bedelsiz olarak Kredi Yurtlar Kurumu’na tahsis edildiği belirtilen açıklamada, protokole göre binaların işletmesi, bakım onarımı ve güvenliğinin KYK'ya ait olacağı, yurtlara yerleştirilecek ODTÜ öğrencileri KYK’nın değerlendirme kriterlerine uygun şekilde belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, ODTÜ’nün arazi ve orman yapısını, yönetim bütünlüğünü, sosyal ve kültürel yaşantısını tehdit eden, kurulduğu günden bugüne süren mücadele geleneğini yıpratmak üzere projeyi ve yapım yöntemini kabul etmediklerini açıkladı. ODTÜ bileşenlerinin bilgisi dahi olmadan, öğrencileriyle tartışılmadan, ODTÜ ormanın gelişme planlarına aykırı bir şekilde 49 yıllığına alanın tahsis edildiğine dikkat çekilen açıklamada, “ODTÜ’nün parsel parsel bölünmesinin de önünü açacaktır. Bu yurt binalarında KYK işletmesi tarafından sürdürülecek etkinlik ve projeler, işletmenin personeli ve kurum yapısı iktidarın ODTÜ içerisindeki resmi bir uzantısı olarak varlığını sürdürecek ve bu durum kampüs içerisinde devamlı çatışmalı bir ortamı besleyecektir. Yurtlar bugüne dek mezunların bağışları ile ya da ODTÜ idaresinde elde edilmiştir. Bugün tepeden inme bu yöntemle yapılmaya çalışılan KYK yurtları, bu geleneği de yıkmaya dönüktür. ODTÜ, bileşenleriyle, mezunlarıyla ve toplumla dayanışarak bütün ihtiyaçlarını giderebilecek güçtedir. Şenlik ve boykot sürecinde gösterilen dayanışma bunun kanıtıdır. Verşan Kök bu dayanışmanın karşısında durup her seferinde yeni bir baskı, şiddet ya da talan ile bizleri karşı karşıya bırakmaktadır. Hep söylediğimiz gibi Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz” (Ankara/EVRENSEL)