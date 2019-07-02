Barış akademisyenlerinden üçüne daha 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi

“Bu suça ortak olmayacağız” bildirisini imzaladıkları için "Terör örgütü propagandası" suçlamasıyla yargılanan akademisyenlerden Yrd. Doç. Dr. Umut Azak, Araştırma Görevlisi Erdem Üngür ve Öğretim Görevlisi E.D.’ye 1 yıl 3’er ay hapis cezası verildi.

Bianet’ten Hikmet Adal’ın haberine göre, 1 Temmuz’da Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmalarda üç akademisyen 1 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Bir akademisyen ise iddianameye karşı savunma yaptı.

Yrd. Doç. Dr. Umut Azak, İstanbul Kültür Üniversitesi Araştırma Görevlisi Erdem Üngür ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Görevlisi Aslı Odman’ın beşinci, FMV Işık Üniversitesi Öğretim Görevlisi E.D.’nin ise dokuzuncu duruşmaları görüldü.

Aslı Odman iddianameye karşı savunma yaparken, Umut Azak, Erdem Üngür ve E.D.'nin suçları sabit görülerek “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Üç akademisyen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ettiği için cezalar ertelendi.

Savcının mütalaasına karşı çıkan Odman “Ben iddianameye karşı savunma yaptıktan hemen sonra savcının mütalaa vermesi savunmamı anladığı anlamına mı geliyor?” diye sormak istedi. Hakim ise Savcıya soru sorulamayacağını beyan etti. Odman’ın soru değil beyanda bulunmak istiyorum demesiyle hakim sinirli bir tavırla “Evet geliyor. Demek ki geliyor” dedi ve duruşmayı 12 Kasım saat 12.10’a erteledi. (HABER MERKEZİ)

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