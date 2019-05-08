Barış Akademisyeni Füsun Üstel Cezaevine girdi

“Bu suça ortak olmayacağız” adlı barış bildirisi imzacılarından Prof. Dr. Füsun Üstel, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onanan 1 yıl 3 aylık hapis cezasının infazı için Eskişehir Kadın Kapalı Cezaevi’ne gelerek hapse girdi.

Bianet'ten Tansu Pişkin’in haberine göre; Üstel'i cezaevine girmek üzere avukatlarıyla birlikte gittiği Eskişehir'de Osmangazi ve Anadolu üniversitelerinden ihraç edilen barış akademisyenleri karşıladı.

5275 sayılı kanunun 107/4. Maddesine göre “terör suçları” kapsamında “süreli hapis cezası almış kişiler” cezalarının 4’te üçünü infaz kurumunda geçiriyor.

Buna göre, Üstel'in hapiste kalacağı süre 11 ay. Yani cezasının dörtte biri oranında şartlı tahliye indiriminden faydalanabilecek.

NE OLMUŞTU?

Kürt illerindeki sokağa çıkma yasakları sırasında "Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenler hakkında 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) “örgüt propogandası” fiilini düzenleyen 7/2 maddesinden dava açıldı.

5 Aralık 2017'den bu yana devam eden yargılamalar kapsamında 8 Mayıs 2019 itibariyle 191 akademisyen hapis cezasına mahkum oldu.

191 kişi içerisinden 28 kişinin hapis cezası 2 yılın üstünde kaldığı için (CMK md. 286), 6 kişi ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediği için toplamda 34 kişinin mahkumiyet kararı ertelenmedi.

İtiraz yoluyla İstinaf Mahkemesi’ne giden bu mahkumiyet kararlarından Prof. Dr. Füsun Üstel'e 32. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 Nisan 2018'de verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası kararı 25 Şubat 2019'da onandı.

İstinafın onama kararının ardından infazın durdurulması için Üstel'in avukatları İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz etti ancak cezanın infazına başlandı. (HABER MERKEZİ)