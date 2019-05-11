Barış Akademisyeni Tuna Altınel tutuklandı

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacılarından Doç. Dr. Tuna Altınel Balıkesir’de gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. “Terör örgütü propagandası yapmak suçlaması”yla tutuklanan Altınel için gerekçe olarak kendisinin konuşmacı dahi olmadığı Fransa’da katıldığı bir panel gösteriliyor.

Barış İçin Akademisyenler’in “Bu suça ortak olmayacağız” bildirisi imzacılarından Lyon 1 Üniversitesi Matematik Bölümü’nden Doç. Dr. Tuna Altınel “Terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklandı. Evrensel’e konuşan Altınel’in avukatı Meriç Eyüboğlu, ellerinde çok az bilginin olduğunu söyledi.

“PANELDE KONUŞMACI BİLE DEĞİL”

Eyüboğlu, “Lyon’da yapılan bir panelden söz ediliyor. Onunla ilgili oluşturulmuş bir tutanak var. Anlaşıldığı kadarıyla bir tutanak tutulmuş emniyete, emniyetten savcılığa iletilmiş. O tutanak gerekçe gösterilerek de terör örgütü propagandası yapmakla suçlanıyor. Başka hiçbir belgeye ulaşmak mümkün değil. Söz konusu panelde de kendisi konuşmacı da değil. Dolayısıyla bir anlam vermek de imkansız” dedi.

HAKKINDAKİ HUKUKSUZLUĞU ÖĞRENMEK İÇİN GİTTİĞİ SIRADA TUTUKLANDI

Altınel’in sık sık Çağlayan’da devam eden Barış İçin Akademisyenler’in yargılandığı duruşmaları takip etmek ve dayanışmak için Türkiye’ye geldiğini anlatan Eyüboğlu, tekrar dönmek için yurt dışına çıkacağı sırada havaalanında pasaportunda tahdit olduğu bilgisi verildiğini öğrendiklerini söyledi. Balıkesir Valiliği tarafından konulmuş bir tahdit olduğu bilgisi almalarının ardından Altınel’in Balıkesir Nüfus Müdürlüğü’ne dilekçe vermek üzere gittiğini, işlemleri tamamlayıp dönmek üzereyken gözaltına alındığını ve tutuklandığını kaydetti. Eyüboğlu şunları söyledi: “Bu da bize gösteriyor ki yurt dışına çıkarken havaalanında, Çağlayan Adliyesi’nde duruşmaları takip ederken, evinde herhangi bir biçimde gözaltı, yakalama, emniyete davet gibi bir işlem yapılmadı. Çok acelesi olmayan, çok da önemli olmayan bir suç isnadı belli ki. Aksi durumda insanlar gece yarısı malum olduğu üzere evleri basılarak gözaltına alınıyor. Kendisi eliyle ayağıyla hakkındaki bu hukuksuz durumu anlamak için gittiği Balıkesir’de gözaltına alındı ve jet hızıyla da tutuklandı. O kadar kısa bir süre içerisinde oldu ki bunlar gerçekten çok şaşkınız."

“KEYFİ BİR TUTUKLAMA”

İşlemin keyfiliğinin altını çizen Eyüboğlu, “Havaalanında pasaportuna el konulmasıyla birlikte gözaltı işlemi de olabilirdi, bunlar olmadı. Kendisi Balıkesir Nüfus Müdürlüğü’ne başvurunca Balıkesir Savcılığı sanırım durumdan haberdar oldu. ‘Buraya kadar gelmişken gözaltı yapalım’ dedi herhalde. Başka bir izahı yok” dedi. (Ankara/EVRENSEL)