28 Haziran 2019 17:33

Almanya'da 10 bin kişi ırkçılık karşıtı eylem yaptı

Kassel Eyaleti Valisi Lübcke'nin bir Neonazi tarafından katledilmesi üzerine ırkçılık karşıtı eylem yapıldı.

Almanya'da 10 bin kişi ırkçılık karşıtı eylem yaptı

Fotoğraf: Yüksel Dalyan/Evrensel

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    Almanya’nın Kassel Eyaleti Valisi Walter Lübcke‘nin bir Neonazi tarafından katledilmesi üzerine bir araya gelen kent halkı, ırkçılığı protesto etti.

    Almanya'da 27 Haziran'da yapılan ırkçılık karşıtı eyleme yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Çok sayıda kitle örgütü ve siyasi parti tarafından çağrısı yapılan eylemde, ırkçılığa karşı pankart ve dövizler taşındı. Farklı ulus ve inançlardan insanlar arasında bölünme değil birleşmenin öne çıktığı eyleme, sendikalar da destek verdi.

    Eylemde konuşma yapan Kassel Belediye Başkanı Christian Geselle, "Biz ırkçı bataklık değiliz. Barışçıl, hoşgörülü ve dünyaya açık bir kentiz. Bu kentte nefrete, düşmanlığa, teröre ve ayrımcılığa yer yok" dedi.

    Protestan Kilisesi Başpiskoposu Matin Heine, suikast karşısında şok olduğunu belirterek, aşırı sağ ile yeterli mücadele edilmediğine dikkat çekti. (Kassel/EVRENSEL)

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