Alman Vali Walter Lübcke'yi Neonaziler mi öldürdü?

Almanya'nın Kassel Eyaleti Valisi olan ve 2 Haziran'da evinde vurularak öldürülen Walter Lübcke'nin aşırı sağcılar tarafından öldürüldüğü ileri sürüldü.

Alman basınında yer alan haberlere göre, olay yerinde daha önce aşırı çevrelerle bağlantısı olan Stephan E. gözaltına alındı.

ZANLI IRKÇI PARTİYLE BAĞLANTILI

Kassel Savcılığı ve Hessen Eyaleti Asayiş Dairesi zanlıya olay yerinde yapılan DNA tetkikleri neticesinde ulaşıldığını açıkladı.

Gözaltına alınan Stephan E.’nin daha önce Hessen eyaletinde NPD (Nasyonel Demokrat Parti) adlı ırkçı partiyle bağlantı içinde olduğu ifade edildi. 15 Haziran’da gözaltına alınan 45 yaşındaki Stephan E. daha sonra tutuklandı. Tutuklamaya gerekçe olarak olay yerinde DNA bilgilerinin bulunması gösterildi.

Daha önce çeşitli olaylara da karıştığı belirtilen Stephan E. gerçekten de cinayeti işletip işlemediği ise açılacak soruşturma neticesinde belli olacak.

NSU DAVASINDA İFADESİ ALINMIŞ

Der Spiegel’de yer alan habere göre E.’nin 1993 yılında sığınmacılara yönelik iltica yurdunun kundaklanmasına katıldı ve bu saldırıdan ötürü ceza aldı.

Zanlı ayrıca ırkçı örgüt NSU (Nasyonal Sosyalist Yeraltı) tarafından işlenen cinayetleri araştırmak üzere Hessen eyaletinde kurulan komisyonda da gündem konusu olmuştu. Bölgedeki ırkçıların durumuyla ilgili olarak araştırma komisyonuna çağrılan zanlının “aşırı sağcı olduğu” konusunda komisyon üyelerinin görüş birliğine vardığı belirtiliyor.

VALİ, KENDİ EVİNDE ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Kassel Eyaleti Valisi Walter Lübcke, 2 Haziran 2019’da Wolfhagen-Istha kasabasındaki evinde yakın mesafeden başına ateş edilerek öldürülmüştü. Cinayeti aydınlatmak üzere 50 kişilik cinayet masası ekibi oluşturulmuştu.

Cinayet zanlısı olarak geçen hafta bir kişi gözaltına alınmış ancak ilk sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

Lübcke, 2015 yılında yaptığı bir konuşmanın ardından aşırı sağcılar tarafından ölümle tehdit edilmiş, bunun üzerine geçici olarak koruma verilmişti. (Köln/EVRENSEL)

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