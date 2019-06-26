Almanya'da Neonazi suikastı | Vali Lübcke'yi öldürdüğünü itiraf etti

Almanya’nın Kassel kentinin valisi Walter Lübcke’yi öldürme şüphesiyle gözaltına alınan Neonazi Stephan E.’nin suçunu itiraf ettiği açıklandı.

Salı günü ifadesi alınan E., Lübcke’yi, 2 Haziran günü “sığınmacılara yönelik yaptığı olumlu açıklamalar” nedeniyle Kassel yakınlarında bulunan Wolfhagen-Istha’daki evinin balkonunda öldürdüğünü kabul etti. Federal Savcılık, Lübcke’nin siyasi bir nedenle öldürülmüş olabileceğini belirterek soruşturma başlatmıştı.

İLK AÇIK SİYASİ CİNAYET

Böylece Neonaziler, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ilk kez açıktan bir siyasetçiye suikast düzenlemiş oldu. Hükümet ortağı olan Hristiyan Birlik Partisi (CDU) üyesi Lübcke, 2015 yılında düzenlenen bir toplantıda insani nedenlerle sığınmacılara kapıların açılmasını istemiş ve Başbakan Angela Merkel’in politikasına destek vermişti. Bu dönemde çok sayıda yerel politikacı Neonaziler tarafından tehdit edilmişti.

Konuşmanın yapıldığı videonun internete konulmasından sonra Lübcke, ölüm tehditleri almaya başlamıştı. Polis cinayetin tek bir kişi tarafından işlenmediğinden hareket ederek soruşturmayı sürdürüyor.

Cinayeti işlediğini itiraf eden Stephan E. İse bölgede tanınan ırkçılar arasında yer alıyor. 1995 yılında sığınmacı yurduna yönelik bir kundaklama olayına karışan E. 6 hapis cezasına çarptırılmıştı. Sonraki yıllarda da pek çok ırkçı olaya karışmaya devam etti.

Almanya’da 8’i Türkiye’den olmak üzere 9 göçmeni ve bir Alman polisi katleden ırkçı terör örgütü NSU cinayetlerinin araştırılmasında da Stephan E.’nin adı geçmişti. Zira Kassel’de 21 yaşındaki Türkiye kökenli Halit Yozgat katledilmişti.

GÖZLER IRKÇI ŞİDDETE YÖNELDİ

Hessen Eyalet Parlamentosunda kurulan Araştırma Komisyonu tarafından cinayetle ilgili olarak dinlenen E., komisyon üyeleri tarafından “tehlikeli bir Neonazi” olarak tanımlanmıştı.

Almanya’da geniş bir yankı yaratan vali Lübcke’nin katledilmesinden sonra gözler yeniden ırkçı şiddet olaylarına yöneldi. Son yıllarda yükseliş içerisinde olan ırkçı terör olaylarının hedefinde asıl olarak göçmenler ve sığınmacı yurtları bulunuyor. Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın raporuna göre Almanya’da aşırı sağcı şiddette 2018’de yüzde 71,4 artış kaydedildi. 2017’de aşırı sağcı şiddet eylemlerinin sayısı 28 iken bu sayı 2018’de 48’e yükseldi. Bu da ırkçı şiddetin tehlikeli bir boyuta ulaştığını açık olarak gösteriyor. Hükümet cephesinden ırkçı saldırılara karşı yeni bir düzenleme yapılabilmiş değil. (Köln/EVRENSEL)

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