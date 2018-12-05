Alman ordusunda gizli Nazi örgütlenmesi

Yücel ÖZDEMİR

Köln

Almanya ordusu içerisinde gizli bir Neonazi örgütlenmesinin varlığını sürdürmeye devam ettiği ileri sürüldü. Die Tageszeitung’da yer alan habere göre, örgütlenmenin devlete yönelik muhtemel bir tehlike durumunda sola karşı harekete geçmeye hazırlandığı belirtildi.

Yüzlerce özel komando askerinin, polisin ve aşırı sağcının içinde yer aldığı ağın asıl olarak bir kriz durumunda politik karşıtlarını ortadan kaldırma üzerinden çalıştığı, bunun bir bölümünün de ırkçı Almanya için Alternatif (AfD) partisiyle bağlantılı olduğu belirtildi. Die Tageszeitung’da (TAZ) yer alan habere göre, grup yöneticisi olan ve “Hannibal” takma adını kullanan Yarbay Andre S.’nin yargılandığı ve ceza aldığı belirtildi. Askeri İstihbarat Örgütü (MAD) tarafından haber alma elemanı olarak görev yapan Andre S. hakkında Federal Savcılık tarafından sol muhalif güçleri ortadan kaldırmak için gizli bir örgüt kurduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.

13 Eylül’de Kuzey Almanya’da yapılan bir operasyondan S.’nin önceden haberdar olduğu ve baskının yapılacağı yerlere haber verildiği ileri sürülüyor. Köln Savcılığı tarafından MAD hesabına çalışan Andre S. hakkında görev sırlarını ihlal etmekten dava açıldı. Gizli ırkçı örgüt içindeki adı “Hannibal” olan S.’nin içinde yer aldığı ağın üyelerinin kendi aralarında gizli haberleşme yöntemi geliştirdiği, aşırı sağ içerikli kitaplar ısmarladığı ve ırkçı görüşlerini gözlemediği tespit edildi.

TAZ’da yer alan habere göre örgüt tarafından Aralık 2017’de “Anavatanı Koruma Komandosu” adıyla bir metin yayımladığı ve bunun altında da sahte isim olarak “Hannibal” yazıldığı saptandı. “Prepper” (Hazır Ol!) olarak kendisini adlandıran gizli ağın yöneticisi olduğu tahmin edilen Yarbay Hannibal’ın 1985 yılında Doğu Almanya’daki Halle an der Saale’de doğduğu, merkezi Claw’da olan Özel Komando Birliğinde yetiştiği ve özel savaşçıların üyesi olduğu bir derneğin kurucusu olduğu da basında yer alan bilgiler arasında.

DEVLET İÇİNDE DEVLET

“Devlet içinde devlet” olma anlayışıyla hareket eden gizli örgütün Almanya’nın dışında Avusturya ve İsviçre’de de örgütlü olduğu belirtiliyor. Grup üyelerinin ise asıl olarak polisler, askerler, yedek askerler, üst düzey memurlar ve istihbarat elemanları olduğu ifade ediliyor. Örgütün “Gün X” olarak adlandırdıkları görev günü geldiğinde silahlanmayı önüne görev olarak koymuş. Bu yönüyle NATO tarafından kurulan gladio (kontrgerilla) örgütüne benziyor.

Haftalık Focus dergisinde yer alan haberde ise grubun amacının “yer altı örgütü” kurmak olduğu belirtiliyor. Focus’taki haberde de grup yazışmalarında yönetici ve liderin “Hannibal” olduğu ifade ediliyor. Ayrıca bu şekilde Kuzey, Güney, Doğu ve Batı gruplarının olduğu ifade edildi. Güney grubunun WhatsApp grubunun yöneticinin de “Hannibal” olduğu dikkat çekiyor. Bu grupta daha önce ırkçı propaganda yaptığı için gözaltına alınan Franco A. adındaki asker de yer alıyordu. Bir çok ırkçı saldırı planlayan Franco A. Suriyeli sığınmacı kılığına girerek saldırı yapmayı planlamıştı, ancak Viyana’da havaalanında şüpheli davranışları kendisini ele vermişti. Ordudan atılan Franco A. halen AfD Milletvekili Jan Nolte’nin yanında çalışıyor. Bu da AfD ile ordu ve polis içindeki ırkçı kümelemelerle bağlantı olduğunu gösteriyor.

FRANCO A. YAKAYI ELE VERİNCE

Federal Savcılık tarafından Franco A’ya yönelik soruşturmanın başlatılmasından sonra grubun yöneticisi durumundaki “Hannibal” tarafından silindiği de tespit edildi. Franco A’nın tutuklanmasından sonra bütün kışlalarda ırkçı gruplara yönelik operasyonlar düzenlenmişti.

Bütün bunlara rağmen Federal Parlamentoda milletvekillerin sorularını yanıtlayan MAD Başkanı Christof Gramm, “Bizim şiddete yatkın aşırı sağ diye bir sorunumuz yok. Bildiğimiz kadarıyla ordu içerisinde örgütlenmiş şiddete yatkın aşırı sağ bir örgütlenme bulunmuyor” dedi. Oysa geçen yıl Franco A. olayının ortaya çıkmasından sonra yapılan tartışmalarda 2008-2018 yılları arasında 199 ordu mensubunun aşırı sağ görüşlerden ötürü ordudan atıldığı tespit edilmişti. Alman ordusun yapılan başvuruları önce MAD inlemeden geçiriyor. Bu da ordu içerisindeki ırkçı faşist örgütlenme ile mücadele yerine olanları görmezlikten gelme eğiliminin güçlü olduğunu gösteriyor.

Sol Parti ve Yeşiller milletvekilleri, ordu içerisinde aşırı sağ örgütlenmenin açığa çıkarılmasını talep ediyor.