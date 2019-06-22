TCDD, Arifiye’deki hatalı menfez raporunu da dikkate almamış!

Arifiye'de 18 Haziran'da yağmur nedeniyle rayların altının boşaldığı menfezin hatalı inşa edildiğinin Ekim 2018’de raporlanarak yetkililere bildirildiği ortaya çıktı. Facia, İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT) makinistlerinin dikkati sayesinde önlenmişti.

YHT'nin İstanbul-Ankara seferi sırasında 18 Haziran'da yaşanan olayda, yağmur nedeniyle Arifiye’de rayların altındaki toprak boşalmıştı. Makinistlerin durumu fark edip treni durdurmasıyla olası bir facia önlenmişti. YHT makinistleri, Arifiye’den geçerken yolun eski olmasından dolayı hızlarını 25 kilometreye kadar düşürmüştü. Rayların altının boşaldığının ortaya çıkmasının ardından tren geri geri giderek Alifuatpaşa İstasyonu’na çekilmişti. Ancak TCDD’nin, Arifiye’deki hatalı menfez raporunu dikkate almadığı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Cüneyt Muharremoğlu'nun haberine göre, Ekim 2018’de TCDD Köprü Şefliği tarafından hazırlanan Senelik Umimi Muayene Raporu’nda söz konusu menfezin hatalı inşa edildiği aktarıldı. Rapora göre, derenin kot farkı demiryolundan yüksek. Bu yüzden yağış sonrası derenin suyu yolu kaplayarak rayların altının boşalmasına neden oldu. Eski demiryolu hattının yanına yapılan yeni menfezde hem genişlik, hem kalınlık bakımından da hatalar bulunuyor. Raporda, H1’deki (eski yol) menfezin 3x2 metre, yani altı metre açıklığında olduğu vurgulanarak şöyle deniliyor:

“Mevcut imalatın karşısına 2x2 metre prekast imalat ile geçiş yapılmıştır. Yeni hatta dubeşe (menfez genişliği) yetersiz. 2012 yılından sonra imal edilen menfezlerin duvar et kalınlıkları 35 santimetrenin altında olmaması gerekirken, yeni hattaki prekast menfezlerin tamamı 35 santimetrenin altında imal edilmiştir.”

Raporda dikkati çeken başka bir ayrıntı ise hatta bulunan köprü ve menfezlerin Devlet Su İşleri’nin 500 yıllık debi hesabına uygun olup olmadığı ile ilgili bilgi ve belge bulunmadığının belirtilmesi oldu.

DAHA ÖNCE DE UYARILARI DİKKATE ALMADILAR

13 Aralık 2018’de 9 kişinin öldüğü 86 kişinin yaralandığı YHT kazasından 5 gün önce TCDD’ye bağlı Araç Bakım Servis Müdürlüğü’nün Kurumsal Emniyet Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nı manuel (elle) yapılan makas değiştirmelerde zaafiyet olduğu konusunda uyardığı da ortaya çıkmıştı. Makasçı Osman Yıldırım, YHT’yi Hat 1 yolundan Hat 2’ye yöneltecek makası hareket ettirmeyi unuttuğu için Ankara Tren Garı’ndaki facia meydana gelmişti. TCDD, sinyalizasyon sistemi olmadığı için yaşanacak riskler konusunda uyarılmasına karşın takdir hakkını kullanarak hattı açmış, kazadan üç gün sonra seferler yeniden başlayınca ek tedbir almıştı. (HABER MERKEZİ)

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