Çorlu tren kazası için kovuşturmaya yer yok kararı: Suçlu ölenler mi?

Çorlu'da 2018 Temmuz ayında 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazası ile ilgili Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tren şefi, 2 makinistle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Kazada 14 yaşındaki kızını, 2 kız kardeşini ve 5 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin, "İhmaller ortada. Buna rağmen suçlu yok mu? Dalga mı geçiliyor bizimle? O zaman suçlu trene binen ve ölen 25 kişi" diyerek karara isyan etti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği, 340 kişinin yaralandığı tren kazasıyla ilgili mağdur ve müşteki olan toplam 370 kişi adına Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' gerekçesiyle, siyasetçiler, bürokratlar ve TCDD'nin üst yönetiminde yer alan kişiler başlattığı soruşturma tamamlandı.

4 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANACAK

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, yürüttüğü soruşturmada tren şefi Hüseyin Kahraman, makinistler Halil Altınkaya ve Suat Şahin ile siyasetçiler, bürokratlar, TCDD'nin üst yönetimi yer alan kişiler kovuşturmaya yer yok kararı verdi. Başsavcılık, bilirkişi raporunda, 'kazanın meydana gelmesinde asıl kusurlu' bulunan 4 kişi hakkında da iddianame hazırlanmasını kararlaştırdı.

Hakkında iddianame hazırlanacak isimler; TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde Demiryolu Bakım Müdürü olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru olarak görevli Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve geçen Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan ve Köprüler Şefi Çetin Yıldırım oldu.

KAZADA KIZINI VE 2 KARDEŞİNİ VE 5 AYLIK YEĞENİNİ KAYBEDEN BİLGİN İSYAN ETTİ

Kazada 14 yaşındaki kızını, 2 kız kardeşini ve 5 aylık yeğenini kaybeden Zeliha Güvenç Bilgin, Evrensel'e konuştu.

Bilgin, "Biz zaten 25 kişiyi gömenlerin 'biz yaptık' demelerini beklemedik. Çünkü 8 aydan beri hiç kimse bizim yanımızda değildi. 25 kişinin yakınları olarak bu karar bizi çok üzdü. Biz devletimizin yanımızda olmasını bekliyorduk. Ama biz ne arandık ne de sahip çıkıldık. Biz bu kararı bekliyorduk. Neden bekliyorduk? Çünkü 8 aydır bizi aramayan sormayan, bize taziyeye gelmeyen bir Cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız. Bir de üstüne TCDD’nin suçu yok diye, yani kurumsal bir dava değildir diye bir raporla karşılaştık bugün" ifadelerini kullandı.

"MENFEZ YAPILSAYDI BU KAZA OLMAYACAKTI"

Karara isyan eden Bilgin, "Biz oraya ne gömdük. 25 tane pırıl pırıl can göndük. Neden gömdük? Birileri işini yapamadığı için gömdük. Bizden sonra yapılan menfez öyle bir kaza görmeyecek. Çünkü o menfez baştan öyle olması gerekiyordu. 8 Temmuz’dan sonra yapılan menfez bir daha böyle bir kaza görmeyecek. Çünkü o menfez daha önce yapılsaydı böyle bir kaza yine olmayacaktı ve benim yavrum bugün benim yanımda olacaktı" dedi.

"İHMALLER ORTADA, DALGA MI GEÇİLİYOR BİZİMLE?"

Asıl sorumluların yargılanmadığını ve ihmallerin raporlarla ortada olduğunu söyleyen Bilgin, "Suçlu işini yapamayan taşeron, işini yapamayan mühendis, ihaleyi alan, ihaleyi verenler... Makinist suçlu değilmiş. Orada bir hız kilometresi var ve hız kilometresine göre bile makinistin suçlu olduğu ortada. Sinyalizasyon yok. Yol bekçisi yok. Uyarılmaya rağmen defalarca -bunun kanıtları elimizde- hiç bir önlem yok. Ortada iptal edilmiş bir ihale var. Bunun üstüne suçlu yok mu? Dalga mı geçiliyor bizimle? O zaman suçlu trene binen ve ölen 25 kişi. Ölenlere dava açacağım, neden o trene bindiniz diye" ifadelerini kullandı.

Adalet mücadelelerini sürdüreceklerini ifade eden Bilgin, "Burda olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne kadar gideceğiz. Biz davamızda haklıyız. Ben bu davada kazanacağımıza inanıyorum" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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