BTS: Pamukova’daki skandal, Ankara’da tekrarlandı

Derya KAYA

Ankara

Ankara’da 9 kişinin yaşamına mal olan yüksek hızlı tren kazasında fatura yine çalışanlara kesildi. Kazada sorumluluğu olduğu öne sürülen 3 TCDD personeli tutuklandı. Bütün sorumluluğun 3 çalışana yıkılmasının doğru olmadığını belirten Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, Pamukova tren kazasında da faturanın peşinen makinistlere kesildiğini hatırlatarak “Ancak bilirkişi raporu 8’de 3 makinistleri sorumlu tutarken 8’de 4 kurum yöneticilerini kusurlu bulmuştu. Bu 8’de 4’lük kusurun cezasını ise kimse çekmedi” dedi. Özdemir, tutuklanan makasçının ‘eğitim almadım’ ifadesinin işverenin ciddi bir sorumluluğu olduğuna dikkat çekti.

‘Taksirle öldürme ve yaralamaya neden olma’ suçlamasıyla tutuklanan TCDD personellerinden Hareket Memuru Sinan Y, savcılık ifadesinde şunları söylemişti: “Daha risksiz ve insan faktörü daha az kullanılmak suretiyle işleyen sistemin değiştirilmesi suretiyle trenlerin kabul ve sevk işlemlerini tamamen tren teşkil memurunun (makasçının) başarısına, çalışmasına, özverisine bağlayan üst yönetimin gerekli önemli almayarak sorumlu olduğunu düşünüyorum” dedi. Tutuklanan görevlilerden makasçı ise makas eğitimi almadığını söyledi.

Tren kazasında gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

PAMUKOVA’DA YÖNETİCİLER CEZA ALMADI

3 TCDD personelinin kazanın sorumlusu olarak tutuklanmasını Evrensel'e değerlendiren BTS Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, bütün sorumluluğun 3 çalışana kesilmesinin doğru olmadığını söyledi. Pamukova tren kazasını hatırlatan Özdemir şunları söyledi: “Biz bu kaza öncesinde de bu rayların 140-150 kilometreyi kaldıracak düzeyde olmadığını söylemiştik. Hatta o dönem bazı TCDD yöneticileri de ‘Bu yollar bu hızı kaldıramaz’ deyince görevden alınmışlardı. Yerlerine gelenler ise bu yolları hızlı trenin kullanımına açtı. Bu kazada da peşinen makinistlere fatura kesilmişti. Ancak bilirkişi raporu 8’de 3 makinistleri sorumlu tutarken 8’de 4 kurum yöneticilerini kusurlu bulmuştu. Bu 8’de 4’lük kusurun cezasını ise kimse çekmedi.”

OTOMASYON VE SİNYALİZASYON OLMALI

Başkentray’ın açılmasıyla birlikte tren trafiğinin de yoğunlaştığına dikkat çeken Özdemir, “Hataya yer bırakmayan sıfır tolerans sistemi olmuş olsaydı böyle bir hata olmayacaktı. Bu sistem bilgisayar destekli, hataya yer bırakmayan bir sistem. Otomasyon ve sinyalizasyon mutlaka olmalı. Sinyalizasyonun olmadığı yerlerde düşük hızla seyrediyor trenler. Sincan-Ankara arasında sinyalizasyon olmadığından şimdi hız 50’ye düşürüldü. O zaman şunu sormak gerekiyor: ‘Neden hız 110 kilometreye çıkarılmıştı?’ Burada bir risk var ve bu göz ardı edilmemeli. Çalışanların kusurları vardır ya da yoktur bu zaten belirlenecek ama asıl sorumlu otomasyon sistemine geçilmemiş olması” diye konuştu.

TCDD’de özellikle faal personelin çalışma saatlerinin çok uzun olduğuna dikkat çeken Özdemir, özellikle makinistlerin ayda ortalama 170 saat çalışması gerekirken ortalama 270 saate varan bir çalışma temposu içinde olduklarını kaydetti. Çalışma saatlerinin uzunluğunu sendika olarak defalarca gündeme getirdiklerini belirten Özdemir, buna rağmen iş güvenliğinin göz ardı edildiğini söyledi.

'EĞİTİM VERİLMEDİYSE İŞVERENİN SORUMLULUĞU’

Özdemir, tutuklanan görevlilerin eğitim almadıkları yönünde ifadelerine ilişkinse, “Demir yolları teknik bir kuruluş, her görev yapanın iyi bir eğitim almış olması gerekiyor. Yoksa bu ayrı bir risk oluşturur. Bu açıdan ciddi bir zafiyet olduğunu görüyoruz. Eğitim almamış bir insanı bu alanda çalıştırmak bir risktir. Ben de makinistlik yapıyorum, aldığımız eğitimler ciddi eğitimlerdir. Eğer bu kişiler eğitim almamışsa işverenin ciddi bir sorumluluğu var demektir” dedi.

EMO: ULAŞTIRMA BAKANI İSTİFA ETMELİ

Elektrik Mühendisleri Odası, Ankara’da yaşanan tren kazasına ilişkin hazırladığı teknik inceleme raporunu paylaşarak Ulaştırma Bakanının istifa etmesini istedi. Raporda, Konya’ya hareket eden YHT seferi, Marşandiz mevkiinde gece boyunca sabaha kadar tren hatlarını kontrol eden kılavuz trenle kafa kafaya çarpıştığı belirtilerek “Her iki trenin de hareket halinde olması yaşanan faciadaki kayıpların boyutunu artırmıştır” denildi.

Faciaya yol açan en önemli nedenin söz konusu hattaki sinyalizasyon eksikliği olduğu, kazanın yaşandığı hattın sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan ulaşıma açılmasının faciaya davetiye çıkardığına vurgu yapılarak “Makinistlerin ve kontrolle görevli personelin haberleşmelerinin telsiz/telefonla yapılması, raylı ulaşımda insan hatasına açık alanlar yaratmıştır” denildi. BTS’nin verilerine göre Türkiye’deki demir yolu ağının yarısının sinyalizasyonsuz olduğuna dikkat çekilen açıklamada, kazanın yaşandığı hatta sinyalizasyon eksiği giderilmeden hattın açılması nedeniyle tehlikenin devam ettiği belirtildi.

PARA ÖDENDİ, SİSTEM YOK

Sayıştayın 2017 yılı denetleme raporunda demir yollarında yaşanan zafiyeti açıkça ortaya koyduğuna işaret edilerek “Rapora göre Kars-Tiflis demir yolunda maliyetin 2.8 katı fazla ödeme yapılmış, buna rağmen projede elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon imalatları ise sözleşmeye dahil olmasına rağmen hiç yapılmamıştır. Tüm bu eksikliklere karşın Kars-Tiflis demir yolu hattı ticarete açılmıştır” denildi.

AKP’nin 16 yıllık iktidarı boyunca seçim dönemlerinde ‘büyük’ projelerin apar topar işletmeye alındığına vurgu yapılan raporda “Mühendislik hataları ile dolu alelacele açılan teleferik ve YHT gibi riski yüksek, mühendislik ve bilimin gereklerinin yerine getirilmesi gereken projelerde, kamunun çıkarları değil, rant odaklı yaklaşımlar, yurttaşlarımızın hayatlarını kaybetmesine yol açmaktadır” denildi. Raporda, 13 Aralık’ta yaşanan kazanın asıl sorumlusu olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile TCDD Genel Müdürünün istifa etmesi istenerek “Sinyalizasyon başta olmak üzere demir yolu seferlerinin güvenli bir şekilde yapılabilmesi için gereken altyapı eksiklikleri acilen tamamlanmalıdır” denildi. (HABER MERKEZİ)

Tren kazası nasıl oldu, ihmaller nelerdi?