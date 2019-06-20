UEFA Avrupa Ligi | Yeni Malatyaspor’un muhtemel rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi mücadelesine 2. ön eleme turundan başlayacak olan Yeni Malatyaspor, Olimpija Ljubljana-Rigas eşleşmesinin galibiyle oynayacak.
Fotoğraf: Taha Ayhan/DHA
UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu 1. ve 2. ön eleme turu kuraları çekildi.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen kura çekimi sonucu Yeni Malatyaspor, 2. eleme turunda Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile Letonya ekibi Rigas arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.
Organizasyonda 1. ön eleme turu ilk karşılaşmaları 11 Temmuz, rövanşları da 18 Temmuz tarihlerinde oynanacak.
Organizasyonda 2. eleme turu ilk karşılaşmaları 25 Temmuz, rövanşları da 1 Ağustos'ta oynanacak.
BEŞİKTAŞ DİREKT, TRABZONSPOR 3. ÖN ELEME TURUNDAN KATILIYOR
Süper Ligi 3. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligine direkt gruplardan katılacak.
Dördüncü Trabzonspor ise 3. ön eleme turundan gruplara yükselmeye çalışacak.
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