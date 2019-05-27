Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ardından akılda kalanlar, öne çıkanlar
Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun ardından Mithat Fabian Sözmen'le sezonu değerlendiriyoruz.
27 Mayıs 2019 13:59
Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis sezonunun tamamlanmasının ardından yılın akılda kalanları, en çok tartışılanları, öne çıkanları, en iyileri, umut vadedenleri ve daha fazlasını Mithat Fabian Sözmen'le değerlendiriyoruz. (Evrensel WebTV)
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