İmamoğlu'dan Erdoğan'a yanıt: Milletin karşısında duracak kişi henüz doğmadı

Ümraniye'de konuşan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir" çıkışını hatırlatarak "23 Haziran'da millet karar verecek millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı, yok öyle birisi" dedi. AKP kanadının kendisine yönelik "özür baskısına" da değinen İmamoğlu, "Özür dilemeleri gereken milyonlarca insan olduğunu hatırlatalım mı?" ifadelerini kullandı.

Üsküdar programının ardından Sancaktepe'ye geçen İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, eski Sarıgazi Belediye Binası önünde kendisini bekleyen yurttaşlara seslendi. İmamoğlu, "23 Haziran'da sandığa gitmeye ve 23 Haziran'da sandıkta, ilçe seçim kurulunda ve okullarda görev almaya hazır mıyız? Siz hazırsanız ben de 24 Haziran'da Saraçhane'deyim bekliyorum hepinizi. Bize zaman kaybettirdiler. Ama bu zamanı göreceksiniz hızlı telafi edeceğiz. Çok çalışacağız seçimden önce seçilmek için, millete hizmet için çalıştığımızın 100 katı çalışacağız. Kendisini, milletine adamış, idealleri peşinden koşan, önce vatan diyen insanlarla çalışacağız. Asla sizi aldatanlar aramızda olmayacak. Sizlerle birlikte çok güzel geleceğe koşacağız. Emeği ile çalışan hiçbir belediye çalışanına bu kardeşiniz dokunmayacak. Kalan 3-4 günde tüm pozitif duyguları, tüm güzel duaları sizinle paylaşacağız ve moralli bir şekilde 24 Haziran'da çalışmak için hazırlık yapacağız. Onlar kin duysunlar, iftira atsınlar, biz işimize bakacağız. Milletimize hizmet için kalan günlerimizde anlatarak sonraki günlerde de çalışarak yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KÖTÜ DİL KAYBEDECEK"

İmamoğlu, konuşmasına, ”23 Haziran’da ne kazanacak söyleyeyim size? İnadına sevgi kazanacak, kötü dil kaybedecek. Bu yüreğiniz, bu millet için dualarınız, bu şehir için güzel dilekleriniz kazanacak” sözleriyle başladı. ”Ümraniye’nin çocukları burada. İstanbul’un geleceği olan çocuklar için çalışacağım. İstanbul’un dinamizmi, heyecanı olan gençler için, bu toplumun vicdanı kadınlar, anneler, pırıl pırıl genç kızlar için çalışacağım” diyen İmamoğlu, şunları söyledi: ”Sizlere, ‘Son hafta sürprizim var’ demiştim. Aslında gerçekleşti. Yani, her şey çok güzel oldu, oldu. Ne mutlu bize. Biraz gülelim. Moralinizi hiç bozmayacaksınız. Ben, İstanbul’da 16 milyon güler yüzlü insan istiyorum. Herkes bunun içinde olacak.”

"MAÇI KAYBETTİ, ÇOCUK GİBİ MIZIKÇILIK YAPIYOR"

”Biliyorsunuz, hafta sonu bir açık oturum yaptık” diyen İmamoğlu, ”6 aydır yalvarıyorum, ‘Gelin konuşalım’ diyorum. Neyse. Kabul ettiler. ‘O olsun’ dediler; olsun. ‘E bu olsun’ dediler; o da olsun. Şimdi neymiş efendim? Canlı yayından önce görüşmüşüz, görüşmemişiz. (Yuh sesleri) Yuhalamayın, gülün. Komikler, komikler, gülün. Size gülmek yakışıyor. Rakibimiz demedi mi: ‘Vız gelir, tırıs gider’. E ne oldu? Ne oldu biliyor musunuz? Maçı kaybetti. Çocuklar gibi mızıkçılık yapıyor. Tarihin gördüğü en mızıkçı davranış. Ben bunlara ve bu şekilde davrananlara bir tarif daha yaptım: ‘Bir avuç mızıkçılar’. Neymiş? İşin içinde gizli görüşmeler, gizli planlar yapmışız. Ayıptır. Şimdi de 6 ay ‘Otelde görüştüler’ diye konuşurlar. Üzülüyorum ben bunlara. Kendi akıllarıyla alay ediyorlar. Ben, bunların inanın aklına bile gülüyorum. Her yerde dua ediyorum: Allah bunlara akıl versin” şeklinde konuştu.

"MİLLET İRADESİ KARŞISINDA KİMSE DURAMAZ"

İmamoğlu, sözlerine şöyle devam etti: ”Onlar ne söylerse söylesin, bu kardeşiniz onlarla hiç muhatap olmayacak. 3-4 günde bile, aklınıza hayalinize gelmeyen iftiralar atacaklar. Her şeyi söyleyecekler. Seçim bitecek, ondan sonra da diyecekler ki, ‘E seçimden önce olur!’ Bana ters, ben yapmam. Yarın utanacağım hiçbir sözü söylemem. Bu arkadaşların aklı böyle. Bu tehditlere, kötü sözlere aldırış etmeyin. Kötü söz sahibine aittir. Yollayın gitsin. Pazar günü, millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra onun karşısında duracak kişi, henüz doğmadı. Yok böyle birisi. Millet iradesinin karşısında hiç kimse duramaz. Bizim inancımız tek: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Siz, milletçe bir de bu arkadaşlara demokrasi dersi vereceksiniz.”

"HER SANİYE ÖZÜR DİLEMELİSİNİZ!"

İktidar kanadından kendisine gelen ”özür baskısına” da değinen İmamoğlu, ”Ağızlarından bir de hiç düşürmüyorlar. Efendim, İmamoğlu özür dileyecekmiş. Hatırlatalım mı bu arkadaşlara bazı şeyleri? Özür dilemeleri gereken milyonlarca insan olduğunu hatırlatalım mı? Millet İttifakı’na, yani bana, bu arkadaşlar, ‘zillet’ dedi mi? Türkiye’nin bir siyasi partisi olan HDP’li vatandaşlarımız bize oy verecek diye onlara ‘terörist’ dediler mi? Saadet Partili vatandaşlarımıza, onlara oy vermiyorlar diye ‘hain’ dediler mi? Milyonlarca insan. Bence, her gece her gündüz her dakika, her saniye özür dileyin. Biz, ahlaklı dili getirmekten vazgeçmeyeceğiz. Milletine hep güzel cümleler kuran, umut veren tavırdan vazgeçmeyeceğiz. Neymiş? Azgın azınlık. Lafa bak. Sizler, hakkını arayan milyonlarca insansınız. Sizler haklı çoğunluksunuz. Onlar, bir avuç insan” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

