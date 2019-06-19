19 Haziran 2019 18:27
Son Güncellenme Tarihi: 19 Haziran 2019 19:32

Erdoğan'dan bu kez Ahmet Kaya hamlesi: Ailesi isterse mezarını getiririz

Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime günler kala, Kürtçe klip hazırlayacağını söylediği için linç edilen Ahmet Kaya'yla ilgili vaatte bulundu. Erdoğan, "Ailesi isterse mezarını getiririz" dedi.

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Erdoğan'dan bu kez Ahmet Kaya hamlesi: Ailesi isterse mezarını getiririz

Fotoğraf: Kayhan Özer/AA

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    23 Haziran İstanbul seçimlerine günler kala Kral FM'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Kürtçe klip hazırlayacağını söylediği için linç edilen Ahmet Kaya'yla ilgili konuştu. "Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı hiç mi hiç unutamıyorum" diyen Erdoğan, "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız" vaadinde bulundu.

    1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneğinin gecesinde sahneye çıkarak ödül alan Ahmet Kaya, şarkısına Kürtçe klip hazırlayacağını açıklayınca aralarında, bugün Erdoğan'a yakınlığıyla da bilinen, "Erdoğan'ı seviyorum" diyen Serdar Ortaç'ın da bulunduğu bir grup tarafından linç edilmiş, üzerine çatal bıçak fırlatılmıştı. Bugün Kral FM'e konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günü hiç unutamadığını ileri sürerek, mezarını Türkiye'ye getirmek için elinden geleni yapacağını öne sürdü. "Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

    "Kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu. Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim. Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız."

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    (HABER MERKEZİ)

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