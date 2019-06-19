Erdoğan'dan bu kez Ahmet Kaya hamlesi: Ailesi isterse mezarını getiririz

23 Haziran İstanbul seçimlerine günler kala Kral FM'de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1999 yılında Kürtçe klip hazırlayacağını söylediği için linç edilen Ahmet Kaya'yla ilgili konuştu. "Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı hiç mi hiç unutamıyorum" diyen Erdoğan, "Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının Türkiye'ye getirilmesi için gereğini yaparız" vaadinde bulundu.

1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneğinin gecesinde sahneye çıkarak ödül alan Ahmet Kaya, şarkısına Kürtçe klip hazırlayacağını açıklayınca aralarında, bugün Erdoğan'a yakınlığıyla da bilinen, "Erdoğan'ı seviyorum" diyen Serdar Ortaç'ın da bulunduğu bir grup tarafından linç edilmiş, üzerine çatal bıçak fırlatılmıştı. Bugün Kral FM'e konuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günü hiç unutamadığını ileri sürerek, mezarını Türkiye'ye getirmek için elinden geleni yapacağını öne sürdü. "Ahmet'e o otelde yaptıkları o hainliği, o ihaneti, o alçaklığı; sanatçıya, sanata, sevgi diye konuşanlar, köşelerinde yazanlar o gece neler yaptıklarını ayrıca hiç mi hiç unutamıyorum" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Kendi sanatçısına sahip çıkan değil kendi sanatçısını bu ülkeden kovana kadar ellerinden geleni yaptılar. Ne oldu? Ahmet vatan topraklarında değil gurbette durdu. Ben başbakanlığım döneminde o zamanki Kültür Bakanımız vasıtasıyla aslında Ahmet Kaya'nın bir nakli mekan ile kendi topraklarımıza getirilmesini arzu ettim. Ve eşine de haber gönderdim. Yani bugün yine Ahmet Kaya ile ilgili böyle bir imkan olsa, ailesi Ahmet Kaya'nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse biz elimizden gelen her şeyi yaparız. Bizim inancımızda buna kabrin taşınması deriz. Böyle bir şeye biz hazırız, bunu yaparız."

VIP GERİLİMİ İLE İLGİLİ YARGIYA İŞARET GÖNDERDİ: YARGI ÖNÜNÜ KESEBİLİR

Ekrem İmamoğlu'nun Ordu-Giresun Havalimanında VIP salonunda alınmaması ile ilgili yaşanan gerginliğe de değinen Erdoğan "İşi Ordu Valimiz yargıya götürmesi halinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar bu işte İmamoğlu'nun önünü kesebilir" dedi.

İMAMOĞLU'DAN YANIT: MİLLET KARAR VERDİKTEN SONRA KARŞISINDA DURACAK KİŞİ HENÜZ DOĞMADI

İstanbul Ümraniye'de katıldığı halk toplantısında konuışan İBB Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çıkışına yanıt verdi. İmamoğlu, konuşmasında "Pazar günü millet karar verecek, 23 Haziran'da millet karar verecek. Millet karar verdikten sonra var ya, onun karşısında duracak kişi henüz doğmadı, yok öyle birisi. İşine baksın. Milletin iradesinin karşısında kimse duramaz. Bizim inancımız tek; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir, bu kadar net" ifadelerini kullandı.

(HABER MERKEZİ)

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