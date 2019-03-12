Ahmet Kaya'nın ailesinden "Ahmet Kaya filmi" iddiasına tepki

Ahmet Kaya'nın varisleri Çiğdem Kaya (Öztürk), Melis Kaya ve Gülten Kaya ile Gam Müzik ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Kaya'nın hayatının anlatılacağı 'AHMEDO İki Gözüm' adlı bir filmin çekildiği haberlerine tepki gösterdi.

"HABERLERİN KAYA'NIN YASAL VARİSLERİYLE HİÇBİR İLGİSİ YOKTUR"

Yapılan yazılı açıklamada haberlerin, Ahmet Kaya'nın yasal varisleri ve temsilcileri ile hiçbir ilgisi olmadığı vurgulandı. Haberlerin "istismar kokan" diye nitelendiği açıklamada "Yasal varislerine rağmen bu haberlerin çıkmasının kamuoyunun ve sevenlerinin bu istismar kokan haberlerle manipüle edilmesi tarafları fazlasıyla üzmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"İZİNLERİ YOK"

Açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Ahmet Kaya'nın yasal varislerinin kendilerinden izin alınmadan Ahmet Kaya'yı dolaylı ya da dolaysız konu alan, çağrıştıran, onun hikayesinin anlatıldığı ya da esinlenmeler içeren, eserlerinin yer aldığı hiçbir projeye Türkiye Cumhuriyeti sınırları ve tüm Dünya kapsamında izinleri de yoktur.

Ahmet Kaya isminin marka tescil belgesi vardır. Ahmet Kaya'ya ait tescilli tüm eserler de başta Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin FSEK ilgili maddeleri olmak üzere, T.C. Kültür Bakanlığı ve ilgili tüm meslek birlikleri nezdinde koruma altındadır. İkinci ve üçüncü dereceden yakınları tarafından dahi izinsiz kullanılamaz."

"DOĞRULANMAYAN HİÇBİR BİLGİYE İTİBAR ETMEYİN"

Açıklamada, kamuoyuna Kaya'nın yasal temsilcileri tarafından açıklanmayan ya da doğrulanmayan hiçbir bilgiye itibar etmemeleri çağrısı yapıldı. Ayrıca açıklamanın aynı zamanda bir “suç duyurusu" niteliği taşıdığını vurgulandı.

Medya ve Kamuoyunun Bilgisine/Dikkatine: pic.twitter.com/vEuWclEj4K — Ahmet Kaya (@AhmetKayaGam) 12 Mart 2019

NE OLMUŞTU?

Medyaradar, yaptığı özel haberle Paris’teki sürgün hayatı sırasında 43 yaşında yaşamını yitiren Ahmet Kaya'nın hayatının 'AHMEDO İki Gözüm' filmiyle beyaz perdeye taşınacağını aktarmıştı. Haberde Türkiye, Almanya ve İsviçre ortak yapımı filmin yönetmenliğini Ahmet Adnan Osman Shanaz ile Arafat Rüzgar'ın, senaristliğini de Gönül Aktürk'ün üstlendiği yazılmıştı. Filmin yapımcılarının ise 7. Sanat Sinema, Ökkeş Sevimli, Arafat Rüzgar ve Eşref Bukan olduğu belirtilmişti. Haberde, çekimlerinin Malatya, İstanbul ve Paris'te yapılacağı filmin 16 Kasım 2019'da Türkiye ve 27 ayrı ülkede aynı anda vizyona gireceği öne sürülmüştü. (KÜLTÜR SERVİSİ)

Ahmet Kaya'nın hayatı 'Hep Sonradan' oyunuyla sahneye taşındı