NSU davası: Avukatları Zschaepe için en fazla 10 yıl istedi

NSU davasının baş sanığı Beate Zschaepe için avukatları en fazla 10 yıl hapis cezası istedi.

NSU davası, savunma avukatları ve kurban ailelerin son sözlerinin söylenmesinin ardından sanıkların son savunmalarıyla devam etti. Başsanık Beate Zschaepe ve Ralf Wohlleben’in avukatları sürekli reddi hakim başvurusunda bulunarak, son savunmaların yapılmasını geciktirmeye çalıştı. Birkaç duruşmanın ardından mahkeme 419. duruşmadan itibaren son savunmalara başlanmasına karar verdi.

Zschaepe’nin savunmasını üstlenen Hermann Borchert ve Mathias Grasel, uzun süre NSU’nun işlediği katliamlardan haberdar olmadıklarını söylemişlerdi. Zschaepe ile savunmayı hazırlamak için uzun süren görüşmeler yaptıkları halde bunu söylüyorlardı.

26 Nisan 2018’de görülen duruşmada Borchert, müvekkiline en fazla 10 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini söyleyerek, suç ortağı olduğuna dair dava boyunca hiç bir delilin ortaya konulmadığını ileri sürüyordu. Ayrıca, işlenen cinayetler ve bombalı saldırıların planlanmasında yer almadığını iddia ederek şunları söylüyordu:

“Bayan Zschaepe hiç bir olay yerinde olmadı ve kimseye ateş etmedi, bomba patlatmadı. Federal Savcılığın hazırladığı iddianamede de bunlar yer alıyor. Sadece her şeyi bildiği, yönettiği, birlikte hareket ettiği söyleniyor.”

Diğer avukat Grasel de “Bütün bu cinayetleri Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt birlikte işlediler ve ikisi de öldü” diyerek destekledi.

Başsavcılığın banka soygunlarından elde edilen paraları yönettiği, bu nedenle örgütün maliyeden sorumlu yöneticisi olduğu yönündeki iddialarına ise avukatlar karşı çıktı ve parayı kullanma yetkisinin de iki Uwe’de olduğunu söyledi. Buna gerekçe olarak da, Zschaepe’in cebinde polise teslim olduğunda 12,21 avro olmasını gerekçe göstererek, “Kasiyer iflas etmişti” dedi.

Avukatlar, NSU’nun cinayetlerini gösteren DVD’den 38 kopya yapıldığını bunların 16’sının Zschaepe tarafından basına gönderildiğini de dile getirdi. Avukatlar bu sebeple Zschaepe’nin yardım ve yataklıktan en fazla 10 yıl ceza almasını talep etti.

Avukatlar, Zschaepe’nin suçlu olduğunu kabul etmesini de ahlaki olarak pişmanlık olarak sundular. Federal Savcılık son mütalaasında, Zschaepe’nin suç ortağı olduğunu ifade ederek ömür boyu hapis cezası talep etmişti. Davaya önümüzdeki hafta diğer sanıkların avukatlarının son savunmalarını yapmasıyla devam edilecek. 2 Mayıs Salı günü itirafçı sanık Carsten Schultze’nin avukatları savunma yapacak. (Köln/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 28 Nisan 2018 20:48

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