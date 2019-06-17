Seçim bütçe açığını patlattı: İlk 5 ayın bütçe açığı 66,5 milyar TL oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mayıs 2019’a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2018 yılı Mayıs ayında 2,7 milyar TL fazla veren bütçe, 2019 yılı Mayıs ayında 12,1 milyar TL açık verdi. Yılın ilk beş ayındaki bütçe açığı ise (Ocak- Mayıs) 66,5 milyar TL’ye ulaştı. Bu rakam hedeflenen bütçe açığının yüzde 82'sine varıldığını ortaya koyuyor.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 24,2 ARTARAK 83,6 MİLYAR TL OLDU

2019 yılı Mayıs ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 oranında artarak 71,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 24,2 oranında artarak 83,6 milyar TL olarak kayıtlara geçti. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 23,5 oranında artarak 75,7 milyar TL’ye çıktı.



Ocak-Mayıs gerçekleşmeleri ise şöyle:

2018 yılı ocak-mayıs döneminde 20,5 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar TL açık verdi.

2018 yılı ocak-mayıs döneminde 11 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı ocak-mayıs döneminde 20,1 milyar TL faiz dışı açık verildi.

2019 yılı ocak-mayıs döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında artarak 347,5 milyar TL oldu.

Bütçe giderleri ise yüzde 28,4 oranında artarak 414 milyar TL olarak gerçekleşti. 2019 yılı ocak-mayıs döneminde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,3 oranında artarak 262,9 milyar TL’ye çıkarken, faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 26,3 oranında artarak 367,6 milyar TL oldu.

2019'da 80,6 milyar bütçe açığı verilmesi planlanırken, sadece ocak-mayıs döneminde 66,5 milyar lira açık verilmiş oldu. (EKONOMİ SERVİSİ)

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