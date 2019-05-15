Bütçe ilk 4 ayda 54,5 milyar açık verdi | 12 aylık hedef 80,6 milyardı

Merkez Bankasından bütçeye aktarılan 37 milyarlık temettü ödemesine rağmen bütçe açığı büyüyor. Bütçe, ocak-nisan döneminde 54,5 milyar lira açık verdi. Hükümet bu yılın tamamında 80,6 milyar liralık bütçe açığı vermeyi planlıyordu.

İLK 4 AYDA 54,5 MİLYAR BÜTÇE AÇIĞI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Nisan 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, merkezi yönetim bütçesi, nisanda 18,3 milyar lira, ocak-nisan döneminde ise 54,5 milyar lira açık verdi.

Nisanda bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 azalarak 57,7 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 12,8 artarak 76 milyar lira oldu. Ocak-nisan döneminde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,9 yükselerek 276 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 29,5 artışla 330,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti.

Merkez Bankasından bütçeye aktarılan 37 milyarlık temettü ödemesine rağmen hükümetin, bu yılın tamamında vermeyi planlandığı 80,6 milyar liralık bütçe açığının yarısından fazlası ilk 4 ayda verilmiş durumda. İmar affı, bedelli askerlik, vergi affı gibi tek seferlik gelir kalemleri ile kapatılan bütçe açıkları artık kapatılamaz duruma geldi.

İHTİYAT AKÇESİNİN BÜTÇEYE AKTARILACAĞI İDDİASI

Merkezi yönetim bütçesinde açığın şu anda öngörülenden daha fazla oması ve bütçenin "desteklenmesi" için daha önce hiçbir hükümetin dokunmadığı Merkez Bankasının 40 milyar TL’lik ihtiyat akçesinin bütçeye aktarılacağı gündeme gelmişti. Reuters, Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yasal düzenleme üzerinde çalıştığını, hazırlanacak teklifin kısa süre içinde TBMM’ye gönderilmesinin planlandığını öne sürmüştü.

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