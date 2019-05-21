Tüketici güveni son 15 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azalış gösterdi.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 13 azaldı. Buna göre nisanda 63,5 olan endeks değeri, mayısta 55,3 olarak kayıtlara geçti. Endeks son 15 yılın en düşüğü olarak kayıtlara geçti.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 10,1 azalarak 73,9 oldu.

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Hanenin maddi durum beklentisi endeksi 73,9

Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Nisan ayında 82,2 iken, Mayıs ayında %10,1 oranında azalarak 73,9 oldu.

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi 70,1

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 82,4 iken, Mayıs ayında %14,9 oranında azalarak 70,1 oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi 56,3

İşsiz sayısı beklentisi endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 63,5 iken Mayıs ayında %11,3 oranında azalarak 56,3 oldu.

Tasarruf etme ihtimali endeksi 20,8

Tasarruf etme ihtimali endeksi (gelecek 12 aylık döneme ilişkin) Nisan ayında 26 iken, Mayıs ayında %20,3 oranında azalarak 20,8 oldu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve

değişim oranları, Mayıs 2019 (Tablo: TÜİK)

GÜVEN ENDEKSİ NEDİR?

Anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir. (EKONOMİ SERVİSİ)