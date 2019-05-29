29 Mayıs 2019 22:44

DOĞADER kızıl geyik avı için ihale açan müdürlüğü protesto etti

Bursa'da Kızıl geyiklerin avlanması için ihale açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü DOĞADER tarafından protesto edildi.

DOĞADER kızıl geyik avı için ihale açan müdürlüğü protesto etti

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Kızıl geyiklerin avlanması için ihale açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü DOĞADER tarafından protesto edildi.

    DOĞADER'in çağrısı ile bir araya gelen Bursalılar, açılan av ihalesine itiraz ve iptal istemi dilekçelerini Bursa Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

    2. Bölge Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak: “100 yıl önceye kadar Bursa ve Bilecik dahil çevresindeki iller, günümüzden çok daha geniş orman ve doğal alanlara sahipti. Geyik ve diğer yaban hayvanları çok daha geniş bir coğrafyada, nüfusları günümüzden kat kat fazla yaşamlarını sürdürürlerdi. Otçul ve yırtıcılarla doğal denge kurulmuştu. Son 100 yıl içinde tarla açmayla başlayan doğal alanları daraltan insan işgalleri günümüzde sürekli artmakta, maden, enerji, yol, turizm ve hatta Nilüfer Kuruçeşme'de olduğu gibi orman üzerinde çöp depolama alanı planları gibi projeler uygulamaya alınmaktadır. Son 10 yıl içinde geliştirilen projelerle İnegöl Tüfekçikonak HES'te olduğu gibi vadilerden akan küçük dereler, dağların üst rakımlarında birleştirilerek HES ve barajlara yönlendirilmekte, kurutulan vadilerde içecek su bulamayan yaban hayvanları çaresiz ölüme sürüklenmektedir. Ormanlar ve doğal alanlarda artan oranda insan işgali, avlanmayla birlikte yaşama şansını tümüyle ortadan kaldırmaktadır” dedi.

    "DEVLETİN AV İHALELERİYLE AVCILIĞI TEŞVİK ETMESİ KABUL EDİLEMEZ"

    Gereken sayıda orman korucusu görevlendirmediği için kaçak avcılara teslim olan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İllerdeki Orman Müdürlükleri, Mayıs ayı içinde Türkiye çapında toplam 103 geyik, dağ keçisi, dağ koyunu avlanması için ihaleler düzenlediğini söyleyen Gökbayrak sözlerine şöyle devam etti: “ Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü, Bilecik Atatürk Orman Köşkü çevresinde yaşayan 2 geyik için 14.000 lira değer biçerek, 10 Haziran tarihinde ihale yapılacağı duyurusunda bulundu. Duyuruya göre avcılarla birlikte seyahat acenteleri da ihaleye katılabilecek. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir spor dalı değildir. Zevki için bir canlının yaşamını sonlandıran hiçbir davranış, spor olarak adlandırılamaz. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir turizm türü de değildir. İnsan işgalleriyle daralıp küçük alanlara sıkışan, sayıları tükenmeye yüz tutan yaban hayvanlarını avlanarak turizm canlandırılamaz. Tersine avcılık turizme zarar verir. Avcılık, öldürülen hayvanın doğal döngündeki zincirini kırar. Döngü kırıldığında doğal alan zayıflar ve yok oluş sürecine girer. Doğal alanların kaybedildiği coğrafyada turizm yapılamaz."

    Açıklamanın ardından geyik avı ihalesine itiraz ve iptal edilmesini talep eden dilekçeler Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğüne verildi. (Bursa/EVRENSEL)

    Bursa'da DOĞADER avcılığa karşı açıklama yaptı

    Fotoğraf: Evrensel

    Orman Bakanlığı, tanesi 7 bin 400 TL'den yaban keçisi avı ihalesi açtı

    Orman Bakanlığı, tanesi 7 bin 400 TL'den yaban keçisi avı ihalesi açtı

    HAKİM: Avcılık da av turizmi de yasaklanmalı

    HAKİM: Avcılık da av turizmi de yasaklanmalı

    Önlü: ‘Av turizmi’ adı altında hayvanların öldürülmesi suçtur

    Önlü: ‘Av turizmi’ adı altında hayvanların öldürülmesi suçtur

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Türkiye'de tutuklu bulunan NASA çalışanı Serkan Gölge serbest bırakıldı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Varlığı da tartışılan Cumhur İttifakında kafalar karmakarışık!

     İ. Sabri DURMAZ
    İ. Sabri DURMAZ

    İşçiler dostlarını ve düşmanlarını yaşayarak öğreniyor

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Akar'ın "kendi dünyası" ve Johnson mektubu

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    Acı reçete seçimden sonra
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi
    Gazeteci Kadri Gürsel hakkında tahliye kararı verildi

    Cumhuriyet davasındaki cezası onanan Gazeteci Yazar Kadri Gürsel, cezaevine gönderildi. Gürsel hakkında akşam saatlerinde tahliye kararı verildi.

    Demokrasi Nöbetine katılan Avukat Aytaç: Hukuksuzluğa karşı duruş sergiliyoruz
    Demokrasi Nöbetine katılan Avukat Aytaç: Hukuksuzluğa karşı duruş sergiliyoruz

    İstanbul’da Demokrasi İçin Dayanışma Nöbetine katılan Avukat Aytaç, İstanbul seçimlerinin iptalinin ardından sürdürdükleri nöbeti değerlendirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Dersim Belediyesinde görevli 6 zabıta, valinin talimatıyla gözaltına alındı
    Dersim Belediyesinde görevli 6 zabıta, valinin talimatıyla gözaltına alındı

    Dersim Belediyesinde görevli 6 zabıta, valinin talimatı sonucu ters kelepçeyle gözaltına alındı ve biri hariç serbest bırakıldı.

    DİSK Başkanlar Kurulu: 23 Haziran seçimlerinde işçi hakları da oylanacak
    DİSK Başkanlar Kurulu: 23 Haziran seçimlerinde işçi hakları da oylanacak

    DİSK Başkanlar Kurulu, kıdem tazminatı başta olmak üzere işçi haklarına sahip çıkmak için 15 Haziran’da İstanbul Kartal’da miting düzenleme kararı aldı.

    Hollanda’da emeklilik hakkı için grev ve gösteriler sürüyor
    Hollanda’da emeklilik hakkı için grev ve gösteriler sürüyor

    Hollanda’da emeklilik hakkında iyileştirme talebiyle dün ulaşım çalışanları grev yaparken, bugün de diğer sektörlerden işçiler iş bıraktı.

    GÜNCELLENDİ
    Kitabında çocuk istismarı ifadeleri yer alan yazar ve yayıncı serbest bırakıldı
    Kitabında çocuk istismarı ifadeleri yer alan yazar ve yayıncı serbest bırakıldı

    Abdullah Şevki'nin yazdığı Zümrüt Apartmanı adlı kitapta çocuk istismarına detaylarıyla yer veren ifadeler büyük tepki topladı. Gözaltına alınan yazar ve yayıncı serbest bırakıldı.

    Dicle Deli'nin babası: Alanı kana bulayanları terörist olarak lanse ediliyor mu?
    Dicle Deli'nin babası: Alanı kana bulayanları terörist olarak lanse ediliyor mu?

    KESK İstanbul Şubeler Platformu, Ankara Katliamı’nda yaşamını yitiren Dicle Deli’yi “terörist” ilan eden AKP'li Serkan Bayram için savcıları göreve davet etti.

    GÜNCELLENDİ
    Avukatın etek boyunu "etiğe aykırı" bulan hakim görevden uzaklaştırıldı
    Avukatın etek boyunu "etiğe aykırı" bulan hakim görevden uzaklaştırıldı

    İstanbul Anadolu Adliyesinde avukatın eteğine kısa diyerek fotoğrafını çekip baroya göndermek isteyen hakim Mehmet Yoylu görevden uzaklaştırıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Arsenal'i 4-1 yenen Chelsea, UEFA Avrupa Şampiyonu oldu
    Arsenal'i 4-1 yenen Chelsea, UEFA Avrupa Şampiyonu oldu
    Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la, Okan Buruk'un Başakşehir'le anlaştığı iddiası
    Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'la, Okan Buruk'un Başakşehir'le anlaştığı iddiası
    Ramazan bayramı tatilinde yola çıkmak için en uygun gün ve saatler
    Ramazan bayramı tatilinde yola çıkmak için en uygun gün ve saatler
    Tiyatroda taşın altına elini koymak
    Tiyatroda taşın altına elini koymak
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    Türkçe rap Yeni e’nin haziran sayısında
    GÜNCELLENDİ
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    Milli takımın Fransa ve İzlanda maçları aday kadrosu açıklandı
    "Ataşehir Belediye Başkanı korumaları işçilere silah çekti ve darbetti" iddiası
    "Ataşehir Belediye Başkanı korumaları işçilere silah çekti ve darbetti" iddiası

    İstanbul Ataşehir Belediyesi binasında bildiri dağıtan Genel-İş yöneticileri ve işçilere, Belediye Başkanı Battal İlgezdi'nin korumalarının saldırdığı iddia edildi.

    ABD’li Bolton gerilime oynuyor: Saldırıların ardında kesin İran var
    ABD’li Bolton gerilime oynuyor: Saldırıların ardında kesin İran var

    ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Füceyre Limanında 4 gemiye düzenlenen saldırıların ardında İran’ın olduğunu iddia etti.

    Diyarbakır Tabip Odası ve SES: Açlık grevcileri uygun koşullarda tedavi edilsin
    Diyarbakır Tabip Odası ve SES: Açlık grevcileri uygun koşullarda tedavi edilsin

    Diyarbakır Tabip Odası ve SES Diyarbakır Şubesi, açlık grevi ve ölüm orucu eylemcilerine tıbbi müdahalenin uygun koşullarda yapılması çağrısı yaptı.

    Halfeti'de gözaltında işkence gören 28 kişi 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı
    Halfeti'de gözaltında işkence gören 28 kişi 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı

    Urfa’nın Halfeti İlçesi'nde 18 Mayıs'ta gözaltına alınan, işkence ve kötü muamele ile gündeme gelen 28 kişi, 12 gün sonra adliyeye çıkarıldı. 

    LGS için geri sayım | Sınavdan önce ve sınav esnasında neler yapılmalı?
    LGS için geri sayım | Sınavdan önce ve sınav esnasında neler yapılmalı?

    LGS kapsamında 1 Haziran’da yapılacak merkezi sınav için geri sayım başladı. Sınavdan önce neler yapılmalı?

    GÜNCELLENDİ
    Erdoğan Aydın: 1453’te fetih oldu ama Yeni Çağ’a Avrupa geçti
    Erdoğan Aydın: 1453’te fetih oldu ama Yeni Çağ’a Avrupa geçti

    Zeliş Irmak, İstanbul'un fethinin yıl dönümünde güncel-tarih bağlamında gerçekler ve efsaneler, fetih ve gelecek tahayyülünü Tarihçi Yazar Erdoğan Aydın ile konuştu.

    İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ve 10 ilçenin seçim kurulu müdürleri ifade verdi
    İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ve 10 ilçenin seçim kurulu müdürleri ifade verdi

    İstanbul’da 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul İl Seçim Kurulu Müdürü ve 10 ilçenin seçim kurulu müdürleri “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.

    34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava 
    34 hamile çocuğu adli makamlara bildirmeyen 18 doktora dava 

    Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 34 çocuğu hamile olduğu halde adli makamlara bildirmeyen 18 doktor için dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları
    Ekrem İmamoğlu'ya "sahte haber" operasyonu ve yankıları

    AKP'li siyasetçilerin ve AKP'ye yakın bazı medya organlarının Ekrem İmamoğlu'nun TV programındaki sözleri üzerinden başlattığı dezenformasyon kampanyası nasıl başladı, yankıları neler oldu?

    AYM'den Kemal Kılıçdaroğlu kararları 
    AYM'den Kemal Kılıçdaroğlu kararları 

    Anayasa Mahkemesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davacı veya davalık olduğu üç kararı aynı gün açıkladı. 

    Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok
    Rusya: S-400'lerin teslimatında gecikme yok

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın S-400'lerle ilgili "Haziran'a yetişmeyebilir" açıklamasının ardından Kremlin'den "gecikme yok" açıklaması geldi.

    YÖK'ten MEB'e yanıt: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok
    YÖK'ten MEB'e yanıt: YKS’ye ilişkin bir sistem değişikliği gündemimizde yok

    Yükseköğretim Kurulu Başkanı Yekta Saraç, değişikliklerin gündeminde olmadığını açıkladı, “4-5 sene sonra doğacak çocuk için YÖK'ten don biçmesi beklenemez” dedi.

    Kızıltepe JİTEM Davası: Devletin suç işlediği gerçeği gizlenemez
    Kızıltepe JİTEM Davası: Devletin suç işlediği gerçeği gizlenemez

    Kızıltepe JİTEM Davası avukatı Erdal Kuzu, savcının “zaman aşımı” sebebiyle 10 sanık hakkındaki beraat talebini ve dava sürecini değerlendirdi.

    TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!
    TMMOB İKK: Bülent Şık değil sorumlular yargılansın!

    TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, kanser raporunu kamuoyu ile paylaştığı için hakkında dava açılan Dr. Bülent Şık’ın yarın görülecek davasına çağrı yaptı.

    'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti
    'Kemal Kurkut doğrudan vuruldu' diyen UKB'den geri adım: Kurşun sekti

    Ulusal Kriminal Büro, ikinci raporunda failin polis Y.Ş. olduğu tespitini yineledi.

    Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak
    Şule Çet davası: Karar ya başka Şule’lerin önüne geçecek ya da yaratacak

    Şule Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, soruşturma ve yargılama sürecini değerlendirdi. Yıldırım, "Savunma artık insanlık ve ahlak ölçütlerini aştı" dedi.