DOĞADER kızıl geyik avı için ihale açan müdürlüğü protesto etti

Kızıl geyiklerin avlanması için ihale açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü DOĞADER tarafından protesto edildi.

DOĞADER'in çağrısı ile bir araya gelen Bursalılar, açılan av ihalesine itiraz ve iptal istemi dilekçelerini Bursa Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğüne teslim etti.

2. Bölge Müdürlüğü önünde yapılan açıklamada konuşan DOĞADER Başkanı Caner Gökbayrak: “100 yıl önceye kadar Bursa ve Bilecik dahil çevresindeki iller, günümüzden çok daha geniş orman ve doğal alanlara sahipti. Geyik ve diğer yaban hayvanları çok daha geniş bir coğrafyada, nüfusları günümüzden kat kat fazla yaşamlarını sürdürürlerdi. Otçul ve yırtıcılarla doğal denge kurulmuştu. Son 100 yıl içinde tarla açmayla başlayan doğal alanları daraltan insan işgalleri günümüzde sürekli artmakta, maden, enerji, yol, turizm ve hatta Nilüfer Kuruçeşme'de olduğu gibi orman üzerinde çöp depolama alanı planları gibi projeler uygulamaya alınmaktadır. Son 10 yıl içinde geliştirilen projelerle İnegöl Tüfekçikonak HES'te olduğu gibi vadilerden akan küçük dereler, dağların üst rakımlarında birleştirilerek HES ve barajlara yönlendirilmekte, kurutulan vadilerde içecek su bulamayan yaban hayvanları çaresiz ölüme sürüklenmektedir. Ormanlar ve doğal alanlarda artan oranda insan işgali, avlanmayla birlikte yaşama şansını tümüyle ortadan kaldırmaktadır” dedi.

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Gereken sayıda orman korucusu görevlendirmediği için kaçak avcılara teslim olan Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı İllerdeki Orman Müdürlükleri, Mayıs ayı içinde Türkiye çapında toplam 103 geyik, dağ keçisi, dağ koyunu avlanması için ihaleler düzenlediğini söyleyen Gökbayrak sözlerine şöyle devam etti: “ Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğü, Bilecik Atatürk Orman Köşkü çevresinde yaşayan 2 geyik için 14.000 lira değer biçerek, 10 Haziran tarihinde ihale yapılacağı duyurusunda bulundu. Duyuruya göre avcılarla birlikte seyahat acenteleri da ihaleye katılabilecek. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir spor dalı değildir. Zevki için bir canlının yaşamını sonlandıran hiçbir davranış, spor olarak adlandırılamaz. Avcılık öne sürüldüğü gibi bir turizm türü de değildir. İnsan işgalleriyle daralıp küçük alanlara sıkışan, sayıları tükenmeye yüz tutan yaban hayvanlarını avlanarak turizm canlandırılamaz. Tersine avcılık turizme zarar verir. Avcılık, öldürülen hayvanın doğal döngündeki zincirini kırar. Döngü kırıldığında doğal alan zayıflar ve yok oluş sürecine girer. Doğal alanların kaybedildiği coğrafyada turizm yapılamaz."

Açıklamanın ardından geyik avı ihalesine itiraz ve iptal edilmesini talep eden dilekçeler Bursa Orman 2. Bölge Müdürlüğüne verildi. (Bursa/EVRENSEL)

Fotoğraf: Evrensel

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