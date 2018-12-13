Ã–nlÃ¼: â€˜Av turizmiâ€™ adÄ± altÄ±nda hayvanlarÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi suÃ§tur

HDP Dersim Milletvekili Alican Ã–nlÃ¼, daÄŸ keÃ§ilerinin avlanmasÄ±na iliÅŸkin Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±â€™na soru Ã¶nergesi verdi.

HDP Dersim Milletvekili Alican Önlü, daÄŸ keçilerinin avlanmasÄ±na iliÅŸkin Meclis BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na soru önergesi verdi. TarÄ±m ve Orman BakanÄ± Bekir Pakdemirli tarafÄ±ndan yanÄ±tlamasÄ± talebiyle verilen önergede, Türkiye’de avlanÄ±lmasÄ±na izin verilen yaban hayvanlarÄ±nÄ±n, türlerine ve avlanma sürelerine göre yÄ±ldan yÄ±la deÄŸiÅŸtiÄŸi belirtildi.

Av hayvanlarÄ±nÄ±n TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ± DoÄŸa Koruma ve Milli Parklar Genel MüdürlüÄŸünce belirlendiÄŸini hatÄ±rlatan Önlü, “NasÄ±l ki kaçak avcÄ±lÄ±kla hayvanlarÄ±n katledilmesi kabul edilemez ise aynÄ± ÅŸekilde bakanlÄ±ÄŸÄ±n ‘av turizmi’ adÄ± altÄ±nda ihale açmasÄ± ve bunu ‘popülasyon kontrolü’ ile gerekçelendirmesi de asla kabul edilemez bir durumdur. Av turizmi adÄ± altÄ±nda hayvanlarÄ±n katledilmeleri aynÄ± zamanda bir insanlÄ±k suçudur. BakanlÄ±ÄŸÄ±n Türkiye faunasÄ±nÄ± belirleyecek, tür sayÄ±mÄ±nÄ± yapacak kalifiye personeli dahi yokken bu tür yasal izinlerin verilmesi geri dönüÅŸü olmayan zararlarÄ±n oluÅŸmasÄ±na ve yaban hayatÄ±n tehlikeye girmesine neden olacaktÄ±r” dedi. (Ankara/MA)

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