Orman Bakanlığı, tanesi 7 bin 400 TL'den yaban keçisi avı ihalesi açtı

Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yer alan Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avı için ihale açtı. Toplam 11 yaban keçisinin avlanması için açılan 2 ihalede keçi başına 7 bin 400 TL taban fiyat belirlendi.

ilan.gov.tr'de yayınlanan ilanda "2 parti halinde toplam 11 adet yaban keçisi kotalarının avlattırılması işi 14.05.2019 tarihinde Salı günü yukarıda belirtilen saattlerde tablodaki sırasına göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35 (a) ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği’nin 29 (a) maddesine göre “KAPALI TEKLİF ÜSULÜ” ile ihale edilecektir." denildi.

Türkiye'de hayvan hakları ihlallerini raporlayan ve bu ihlallerin yaptırımla sonuçlanması için mücadele veren Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), ise "av turizmi" adı altında hayvanların öldürülmesine tepki gösteriyor.

HAKİM, 2018'de yapılan "av turizmi" kapsamında, yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu ve ceylan olmak üzere 2 bin 546 yaban hayvanının öldürüldüğüne dikkat çekiyor. (HABER MERKEZİ)