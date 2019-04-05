HAKİM: Avcılık da av turizmi de yasaklanmalı

Türkiye'de hayvan hakları ihlallerini raporlayan ve bu ihlallerin yaptırımla sonuçlanması için mücadele veren Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), avcılık ve "av turizmi" nedeniyle yaşam hakları ellerinden alınan ve zarar gören hayvanlar ile ilgili, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bilgi edinme yoluyla elde ettiği verileri açıkladı.

Bakanlık, öldürülen hayvanların Avlak Yönetimi Bilgi Sistemi'ne (AVBİS) avcılar tarafından sağlıklı bir şekilde girilmediğinden, 2018-2019 av sezonunda öldürülen yaban hayvanı sayısının kayıt altına alınamadığını bildirdi.

"YÜZ BİNLERCE YABAN HAYVANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Bakanlık verilerine göre, Türkiye'de 2018 yılı sonu itibarıyla 275 bin 697 kayıtlı avcı bulunurken, bu şahısların 219 bin 492'si aktif olarak avlanıyor. HAKİM, avcılar tarafından öldürülen hayvanların aktif avcı sayısı düşünüldüğünde sadece bir sene için yüz binlerle ifade edilebileceğini belirtiyor.

6 BİN 972 AVCIYA CEZA KESİLDİ

HAKİM'in başvurusuna yanıt veren Tarım ve Orman Bakanlığı Av Yönetimi Daire Başkanlığı, 2018 yılında yapılan av kontrol ve denetimleri sırasında, yasa dışı avlandıkları tespit edilen 6 bin 972 avcıya, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten, toplam 6 milyon 506 bin 451 lira 20 kuruş idari para cezası uygulandığını ve 7 bin 170 yaban hayvanına el konulduğunu belirtti.

"AV TURİZMİ ADI ALTINDA 2 BİN 546 YABAN HAYVANI ÖLDÜRÜLDÜ"

Yerli avcıların haricinde, yurt dışından gelen avcılar da Türkiye'de avlandı. 2018'de yapılan "av turizmi" kapsamında, bin 26 yabancı uyruklu avcı Türkiye'ye gelerek avlandı ve yaban keçisi, yaban domuzu, çengel boynuzlu dağ keçisi, karaca, kızıl geyik, Anadolu yaban koyunu ve ceylan olmak üzere 2 bin 546 yaban hayvanı öldürüldü.

"DERHAL YASAKLANMALI"

Bakanlık verilerinin, avcılığın ne kadar büyük bir katliama sebep olduğunun resmi delili olduğunu belirten HAKİM Koordinatörü Burak Özgüner, "Avcıların keyfi için yüz binlerce yaban hayvanı, korkunç şekillerde öldürüldü, öldürülüyor. Avcılıkta birçok yöntem yasak olmasına rağmen yaban hayvanlarının işkence ile nasıl öldürüldüklerini sürekli raporluyoruz. Avcılığı, cinayet olarak tanımlıyoruz. Savunmasız hayvanların canını alan bir insan hobisi olarak karşımıza çıkan ve bakanlık için de kanlı bir gelir kapısı olan avcılık da av turizmi de derhal yasaklanmalı" diye konuştu.

"YABAN HAYVANI KURTARMA VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİNİN SAYISI ARTTIRILMALI"

Özgüner, avcıların yaraladığı ya da kazazede, hasta yaban hayvanlarının rehabilitasyonu ve tedavisi için merkezlerin yetersizliğinden bahsederek şunları söyledi:

"Şu anda Türkiye'de sadece 6 yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi bulunuyor. Türkiye'de yaşayan yüzlerce farklı türden yaban hayvanı düşünülerek bu merkezlerin sayısının arttırılması, avcıların elinden kurtulan yaban hayvanlarının da yaşam şanslarını arttıracaktır. Yaralı yaban hayvanları, kilometrelerce yol kat edilerek bu merkezlere taşınırken yaşamını yitiriyor."

HAKİM'E GÖNDERİLEN 2018 YILI VERİLERİ

2018 yılı sonu itibari ile kayıtlı avcı sayısı: 275 bin 697

2018 yılı sonu itibari ile aktif avcı sayısı: 219 bin 492

Yasa dışı avlanan ve yakalanan avcı sayısı: 6 bin 972

Avcılara uygulanan idari para cezası toplamı: 6.506.451,20 ₺

Av kontrol ve denetimlerde el konulan ölü ve canlı yaban hayvanı sayısı: 7 bin 170

"Av turizmi" kapsamında öldürülen yaban hayvanı sayısı: 2 bin 546

2018 yılı av turizmi geliri: 7.801.683 ₺

2018-2019 Av döneminde "avlanma izin kartı" satışından elde edilen gelir: 19.289.750,00 ₺

2018-2019 Av dönemi "avcılık belgesi harcı"ndan elde edilen gelir: 41.370.000,00 ₺

Bakanlığın kurtarma ve rehabilitasyon merkezlerine sevk edilen yaban hayvanı sayısı: 12 bin 178

Nakil sırasında ve bu merkezlerde yaşamını yitiren yaban hayvanı sayısı: 4 bin 744

Tedavilerinin ardından hayvanat bahçelerine kapatılan hayvan sayısı: Bin 701

Tedavilerinin ardından doğaya geri salınan yaban hayvanı sayısı: 5 bin 733

(HABER MERKEZİ)

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