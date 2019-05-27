Vedat Muriqi transferi: Gündemde Fenerbahçe var, resmi teklif Toulouse'dan geldi

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, takımın golcüsü ismi Fenerbahçe için de geçen Vedat Muriqi için sadece Fransa1'inci Lig takımı Toulouse'dan teklif aldıklarını belirtti.

Bal, Kosovalı golcü ile Toulouse'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtirken, "Vedat Muriqi için Toulouse bize resmi bir teklifte bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz. Muriqi için tek ciddi görüşmemiz bu oldu. Resmi olmayan bir çok şey var ancak resmi olan tek teklif ve görüşme bu" dedi.

"MURİQİ, RİZESPOR NE DERSE O OLUR DEDİ"

Sportif Direktör Bal, Muriqi'nin Rize'de mutlu olduğunu söylerken, "Muriqi'den çok memnunuz ve onunla konuştuk. Burada mutlu olduğunu ve bu günlere gelmesinde Rizespor'un çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Muriqi öncelikle Rizespor'un şartlarına uygun bir teklif gelmesi durumunda, kendi şartlarına uygun da olursa gidebileceğini bize iletti. Görüşmelere olacaktır. Henüz bitmiş bir durum yok" şeklinde konuştu.

Kosovalı golcü bu sezon 34 maçta forma giyerken 17 gol kaydetti ve 8 de asist yaptı. Muriqi'nin Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. (Rize/DHA)

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