CHP Adana Milletvekili Şevkin: Kriz yüzünden milyonlarca kişi icralık

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ekonomik kriz ve artan işsizlikle icralık olan yurttaş sayısının attığını belirterek TBMM’ye soru önergesi sundu.

Adana’da gerçekleştirdiği muhtar ziyaretlerinde icra tebligatlarının yoğunluğunu göz önüne alarak konuyu Meclis gündemine taşıyan CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, ekonomik kriz ortamında Türkiye'de yaşayan milyonlarca yurttaşın icralarla karşı karşıya olduğunun bilindiğini kaydetti.

İCRA YÜKÜ BÜYÜK SORUN

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi sunan Şevkin, Türkiye genelinde ve özellikle Adana’da üretimsizlikten kaynaklanan yoğun işsizliğin yurttaşları icra yüküyle karşı karşıya bıraktığını vurguladı. Market ve pazar fiyatlarındaki artışın enflasyonla birlikte sürekli artan döviz kurunun da özellikle asgari ücretle çalışan yurttaşların maaşlarının erimesine neden olduğunu ifade eden Şevkin, "Vatandaşlarımız anılan bu sebeplerden dolayı daha çok borçlanarak hayatlarını idame ettirebilmenin yollarını aramakta ancak borçlarını ödeyemeyenler de icra yüküyle karşı karşıya kalmaktadır" dedi.

Dr. Şevkin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

2015-2019 yılları arasında Türkiye genelinde icra takibi başlatılan dosya sayısı kaçtır?

2015-2019 yılları arasında ilamlı ve ilamsız olmak üzere Adana’da icra takibine uğrayan kaç vatandaşımız mevcuttur?

2015-2019 Türkiye genelinde 2015-2019 yılları arasında kredi kartı, bireysel ve ticari krediler ile konut ve tüketici kredilerini ödeyemediği için icra takibine maruz kalan vatandaş sayımız kaçtır?

Adana ilimizde 2015-2019 yılları arasında kredi kartı, bireysel ve ticari krediler ile konut ve tüketici kredilerini ödeyemediği için icra takibine maruz kalan vatandaş sayımız kaçtır?

Türkiye genelinde son 5 yılda borçlarını ödeyemediği için mahkum olan vatandaş sayısı kaçtır?

Adana ilimizde son 5 yılda borçlarını ödeyemediği için mahkum olan vatandaş sayısı kaçtır?

2014-2019 yılları arasında Türkiye genelinde esnaf ve kefalet kooperatiflerine olan borçları nedeniyle icra takibine uğrayan esnaf sayısı kaçtır?

2014-2019 yılları arasında Adana ilinde esnaf ve kefalet kooperatiflerine olan borçları nedeniyle icra takibine uğrayan esnaf sayısı kaçtır?

(Adana/EVRENSEL)

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