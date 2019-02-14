“İklim afetlerinin Türkiye’ye maliyeti 1,9 milyar dolar”
CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin TBMM’ye sunduğu önergede Türkiye'nin iklim değişikliğinden en fazla etkilenen ülkelerden birinin olduğunu ifade etti.
Müzeyyen Şevkin | Fotoğraf: CHP Basın Birimi
CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyye Şevkin, çeşitli araştırmalar ve elde edilen verilere göre iklim değişikliğinden gezegende en çok etkilenecek ülkelerden birinin Türkiye olduğu gerçeğini yansıttığını vurguladı. Şevkin, Uluslararası Çevre Örgütü Germanwatch raporuna göre 2017 yılında iklim afetlerinin Türkiye’ye ekonomik maliyetinin 1,9 milyar dolar olduğunu söyledi.
500 MİLYON İNSAN GÖÇ EDEBİLİR!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e soru önergesi yönelten Şevkin, “ABD Savunma Bakanlığı Pentagon 2004 yılında iklim değişikliğini ulusal güvenlik tehdidi olarak ABD yönetimine sunmuş, Almanya’dan Max Planck Enstitüsü ise 2016 Mayıs tarihli raporunda önümüzdeki birkaç 10 yıl içinde iklim değişikliği nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey Afrika’nın yaşanılamaz hale gelebileceğini ve yaklaşık 500 milyon insanın bu bölgeden göç etmek zorunda kalabileceğini öngörmüştür” dedi.
KAÇ ADET TERMİK SANTRAL VAR?
Dr. Şevkin, bu nedenlerle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yazılı olarak yanıtlandırılması istemiyle şu soruları sordu:
- Türkiye’de kaç adet termik santral bulunmaktadır?
- Türkiye, iklim değişikliğinin en önemli sebebi olarak görülen termik santral projelerini onaylamaya devam edecek midir?
- Mevcut termik santral projelerinin iptal edilmesi düşünülmekte midir?
- İklim değişikliğine bağlı afetlerle mücadele genelgesi yayınlayan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, termik santral Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporlarına onay vermeyi sürdürecek midir?
- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, termik santral lisanslarının iptali ile ilgili bir çalışma yapacak mıdır?
- İklim değişikliğinden en çok etkilenecek bölgeler olan Kuzey Afrika ve Ortadoğu’nun yanı başında bulunan Türkiye, Paris İklim Antlaşması’nı onaylayacak mıdır?
- Türkiye’de onaylanmayan Termik Santral Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu sayısı kaçtır? (Adana/EVRENSEL)