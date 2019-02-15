‘500 bin inşaat işçisi işsiz, iş bulanın can güvenliği yok’

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Yeni Arkeoloji Müzesi’nde yaşanan iş cinayetine ilişkin TBMM’de açıklama yaptı. Şevkin, gündem dışı söz alarak Türkiye’de yaşanan iş cinayetlerinin sona erdirilmesi için yetkilileri göreve davet etti.

Adana Yeni Arkeoloji Müzesi'nin ikinci etap inşaatında iskele çökmesi sonucu 1 işçinin ölümü, 5 işçinin yaralanması ile ilgili konuşan Şevkin, Türkiye genelinde 500 bin inşaat işçisinin işsiz durumda olduğuna işaret ederek “İnşaat işçileri ya işsiz kalıyor ya da yeterli güvenlik önlemleri alınmadığı için iş cinayetlerine kurban ediyor” diye konuştu.

Türkiye’de iş cinayetlerinin en çok inşaat iş kolunda yaşandığına dikkat çeken Şevkin, “Açlıktan ölmek ile iş cinayetlerine kurban gitmek arasında sıkışan inşaat işçilerimizin sorunları çözülmelidir. Başta kamu binaları olmak üzere tüm inşaatlarda yaşanan iş cinayetlerinin artık son bulması için yetkilileri göreve davet ediyorum” dedi. (Adana/EVRENSEL)