24 Mayıs 2019 12:59

Tanrıkulu: İBB’nin AKP’ye yakın kuruluşlara desteği araştırılsın

Sezgin Tanrıkulu, İBB'nin AKP’ye yakın vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı desteğin araştırılması için Meclis araştırması istedi.

Tanrıkulu: İBB’nin AKP’ye yakın kuruluşlara desteği araştırılsın

İstanbul Büyükşehir Belediyesi | Fotoğraf: Darwinek/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu İstanbul Büyükşehir Belediyesinin AKP’ye yakın vakıf, dernek, okul, spor salonlarına yaptığı desteğin toplam tutarının 847 milyon 592 bin lira olduğunun ortaya çıktığını ifade ederek “İBB’den vakıflara ‘hizmet’ raporu” başlıklı raporda Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflara yaptığı yardımlar belirtilmiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 56 sayfalık hazırladığı raporda, (STK -Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018.) Ensar, TÜRGEV, TÜGVA, T3, Aziz Mahmud Hüdayi gibi vakıflara aktarılan kamu kaynaklarını net bir biçimde ortaya koyulurken, “2018 yılı ve öncesini” kapsayan tabloda en yüksek payın 74.3 milyon TL ile TÜGVA olduğu ifade edilmiştir. 2. sırada ise, 51.6 milyon TL ile TÜRGEV, 41.4 milyon TL ile T3 Vakfı, 29.8 milyon TL ile Ensar Vakfı izlerken, Ensar Vakfından sonra, İBB'den en çok yardım alan vakfın Okçular Vakfı (16.6 milyon TL) olduğu, Okçular Vakfını küçük bir farkla Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı (16.5 milyon TL) izlediği vurgulanmıştır” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesinin vakıflara desteğinin farklı kalemlere dayandığını, maliyet rakamlarının ulaşım, malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım onarım tadilat, yer tahsisi, konaklama, Beyaz Gezi, personel desteği, spor malzemesi, eğitim materyali, kiralama bedeli, bilişim malzemesi, proje, tanıtım-medya kalemlerinden oluştuğunu dile getiren Tanrıkulu şunları söyledi: “Maliyet kalemleri arasında en yüksek tutarı bazen kiralama, bazen tefriş oluştururken; Okçular Vakfı'nda olduğu gibi 4.4 milyon TL “proje” başlığı altında nakdi yardım yapıldığı da görülmektedir. Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı için 2018'de biri Gaziosmanpaşa, dördü Üsküdar'da olmak üzere toplam 5 binanın kiralandığı, 3 milyon 35 bin TL'lik tahsis yapıldığı; 2014-2018 döneminde ödenen toplam kira bedelinin ise 8.3 milyon TL olduğu belirtilmiştir. Anılan vakıf ve derneklere milyonlarca liralık aktarım sağlanırken, ÇYDD gibi AKP Hükümetleri tarafından muhalif olarak görülen vakıf ve derneklere hiçbir yardım yapılmadığı görülmektedir.”

    Sayıştay'ın 2017 raporlarında ortaya koyduğu usulsüzlük ve yolsuzluklara ilişkin CHP İstanbul İl Başkanlığı tarafından İBB, İETT ve İSKİ hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Tanrıkulu, “İBB’nin internet sitesi için 80 Milyon TL harcadığı ve son 6 yılda sadece tek bir müdürlükte uygulanmayan fikir projelerine 226 milyon lira harcandığı ifadeleri raporlarda mevcuttur” dedi.

    Tanrıkulu “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönemde AKP’ye yakın vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı yardım ve ödemeler ile, İBB’de alımlar, kiralamalar, ihaleler, doğrudan temin yoluyla verilen ihaleler, hizmet alımları, araç kiralamaları, arazi – bina kiralamaları ve yaşanan her türlü yolsuzlukların, usulsüzlüklerin derinlemesine araştırılarak, yapılan tüm harcamaların toplam tutarının kamuoyu ile paylaşılması, sorumluluğu ve ihmali bulunanların belirlenerek, haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması amacıyla” Meclis araştırması açılmasını istedi. (HABER MERKEZİ)

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