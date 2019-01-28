İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) kamu kaynaklarından, çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarlarda pay ayırdığı ortaya çıktı. Belediyenin hazırladığı ancak İBB Meclisine sunmadığı raporda pay ayrıldığı gözüken vakıfların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığı dikkat çekiyor. Listedeki vakıfların yönetimlerinde Erdoğan'la ya akrabalık ya da siyasi ilişkisi olan isimler var.

Sözcü’den Çiğdem Toker’in aktardığına göre, ‘STK (Sivil Toplum Kuruluşu)-Okul-Yurt Faaliyeti Raporu 2018’ başlıklı rapor İBB’nin vakıf, dernek, okul, okul spor salonlarına yaptığı desteği gösteriyor. Çiğdem Toker haberde, raporun saklı tutulduğunu İBB Meclis üyesi Tarık Balyalı'dan öğrendiğini belirtiyor. Bu kaynak aktarımları için İBB Meclisi’nde görüşme yapılmadığı belirtilen habere göre aktarımların toplamı 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş. Rakamlar 2018 yılı ve öncesini kapsıyor.

TÜRGEV VE TÜGVA BAŞI ÇEKİYOR

Rapora göre vakıf ve derneklere hibe edilen kamu kaynaklarının dağılımı şöyle:

TÜGVA: 74,3 milyon lira. TÜGVA'nın Yüksek İstişare Kurulunda Bilal Erdoğan yer alıyor.

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T3 (Türkiye Teknoloji Takımı): 41,3 milyon lira. T3'ün mütevelli heyeti başkanı Erdoğan’ın damadı ve yerli İHA üreticisi Baykar Makina’nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar.

TÜRGEV: 41,1 milyon lira. Erdoğan’ın kızı ve Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal TÜRGEV'in yönetim kurulunda.

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ENSAR'A 28,7 MİLYON LİRA

Ensar Vakfı: 28,7 milyon lira. Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirlikleri var; Karaman’da çocuklara taciz iddiasıyla gündeme gelmişti.

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16,6 MİLYON LİRA 'OKÇULAR'A

Okçular Vakfı: 16,6 milyon lira. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan vakfın mütevelli heyetinde.

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"BAĞIŞLAR OFF SHORE HESABINA"

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı: 16,5 milyon lira. Eski İBB başkanı Kadir Topbaş’ın ağabeyi Ahmet Hamdi Topbaş yönetim kurulu başkanı. Vakfın topladığı bağışları yurt dışındaki off-shore hesaplara aktardığı Panama Belgeleri’nde yer aldı.

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Bu vakıfların dışında para aktarılan vakıf ve dernekler ile miktarlar şöyle:

■ Önder İmam Hatipliler Derneğine 13,2 milyon

■ Türkiye Maarif Vakfına 26,4 milyon

■ İlim Yayma Vakfına 9,3 milyon

■ 15 Temmuz Derneğine 7,7 milyon

■ İnsan Vakfına 4,3 milyon

■ Asitane Vakfına 1,7 milyon

■ Birlik Vakfına 758 bin

■ Yeni Dünya Vakfına 1,4 milyon

■ Dar’ül Fünun İlahiyat Vakfına 2,2 milyon

■ Enderun Vakfına 726 bin lira

Diğer vakıflara aktarılan tutar 15.6 milyon, okullara aktarılan tutar 98.6 milyon, okul spor salonlarına aktarılan tutar ise 441 bin. (HABER MERKEZİ)