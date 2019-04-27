Yeni Çağ yazarı, İBB'den Okçuluk Vakfı'na aktarılan paraları yazdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kamu kaynaklarından çok sayıda vakıf ve derneğe yüklü miktarda para ayırdığı haberleri gündemde olmaya devam ediyor. Murat Ağırel'in Yeni Çağ Gazetesi'nde "Okçuluk Vakfı Bir 'Saadet Zinciri'" başlığıyla yayımlanan köşesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden 2012 yılında kurulan Okçuluk Vakfı'na aktarılan paralar ile ilgili yeni bilgiler yer aldı.

Yazıda Cumhurbaşkanlığı'nın Ekim 2018'de Vergi Muafiyeti Statüsü verdiği vakfın mütevelli heyetinde yer alan isimlere dikkat çekiliyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Ahmet Misbah Demircan, Hüseyin Ersan Topbaş, Haydar Ali Yıldız... Vakıf Başkanlığı'nı şu anda yeni Beyoğlu Belediye Başkanı olan AKP'li Haydar Ali Yıldız yapıyor. Haydar Ali Yıldız aynı zamanda Okçular Vakfı Mütevelli heyetinde görev alıyor.

Vakıfta yer alan isimlerden biri de AKP İstanbul Milletvekili ve Hukuk komisyonu Üyesi Abdullah Güler. Diğer isimlerden biri de 2014 yılında kurulan Es Filmin sahibi Yusuf Esenkal. TRT'de Filinta, Zeyrek, Çeyrek gibi projeleri yayınlandı. Şu anda da TRT'de yayınlanan Payitaht Abdülhamid dizisinin yapımcılığını yapıyor.

İBB'nin Erdoğan’a yakın vakıflara yaptığı para yardımları ortaya çıktı

BELEDİYEDEN 16,6 MİLYON LİRA "DESTEK"

İBB'nin 2018 STK-Okul-Yurt Faaliyet raporunda yazan bilgilere göre vakfa, 4.4 milyon lira doğrudan nakdi yardım, 5 milyon lira spor malzemesi ve GSM hizmetleri, 4.7 milyon lira personel desteği olmak üzere toplamda 16.6 milyon lira "destek" verilmiş gözüküyor.

METRO A.Ş, 500 BİN LİRALIK OKÇULUK EĞİTİMİ İHALESİ AÇTI

Kent içi raylı sistemlerin işletmeciliğini yapmak üzere kurulmuş olan Metro İstanbul San. Ve Tic. A.Ş'nin seçimlerden bir buçuk ay önce "Okçuluk Eğitimi kişi başı hizmet alımı" ile ilgili ihaleye çıkıyor. Ağırel, "İhale yapıldı ve seçimlerden hemen sonra da 4 Nisan'da sözleşmesi imzalandı. İhale bedeli tam 500 bin lira. İhaleyi alan ekip -bakın burası önemli!- Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesi. Peki bu işletme kime ait? Okçular Vakfı." diyor.

FETİH KUPASI İLE 375 BİN AKTARILDI

Yine Metro İstanbul A.Ş'nin, 2 Şubat 2018 tarihindeki "Okçuluk Eğitimi Hizmet Alımı" işini Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesine 375 bin lira bedel ile verdiğini belirten Ağırel, yazısının devamında Okçuluk Vakfı'nın düzenlediği Fetih Kupasına dikkat çekiyor:

"Fetih Kupasını duydunuz mu?

Okçuluk Vakfı düzenliyor.

Bunun için hemen devreye kuruluş amacı; park, bahçe, çevre düzenlemesi, havza ağaçlandırması ve bunlara yönelik olarak bitki yetiştirmek olan İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş devreye giriyor. (2018/54992ihale kayıt numarası ile) "Fetih Kupası Reklam tanıtım Hizmet Alımı" işi adı altında bir ihale açıyor. Yine ihaleye tek katılan Okmeydanı Spor ve Eğitim Vakfı İktisadi İşletmesine yani Okçular Vakfı'na 375 bin lira bedel ile veriliyor.

Şimdi düşünün…

Ekrem İmamoğlu'nun Belediye Başkanı olduğu bir yönetimde sizce bu vakıflara bu ihaleler verilir mi? Cevabı verdikten sonra seçimlere atılmaya çalışılan "şaibe" çamurunu ve bunları dile getirenleri bir daha düşünün." (HABER MERKEZİ)

İBB’nin kirasını ödediği binaları TÜRGEV, ENSAR gibi vakıfların kullandığı iddiası

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